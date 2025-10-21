Starlink: Η SpaceX έσπασε το φράγμα των 10.000 δορυφόρων σε τροχιά

Η SpaceX συνεχίζει ακάθεκτη την αποστολή της να γεμίσει τον ουρανό με δορυφόρους. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η εταιρεία του Elon Musk πέτυχε ένα εντυπωσιακό ορόσημο: ξεπέρασε τους 10.000 δορυφόρους που έχουν εκτοξευτεί συνολικά σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και, όπως φαίνεται, αυτό είναι μόλις το ένα τρίτο του σχεδίου.

Την Κυριακή, δύο Falcon 9 εκτοξεύτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα — το ένα από τη Φλόριντα και το άλλο από την Καλιφόρνια — μεταφέροντας από 28 δορυφόρους Starlink το καθένα. Με αυτή τη διπλή αποστολή προστέθηκαν ακόμη 56 δορυφόροι στο ολοένα και πιο πυκνό δίκτυο της εταιρείας. Η SpaceX ανακοίνωσε στο X ότι με αυτή την εκτόξευση ξεπεράστηκε και επίσημα το όριο των 10.000 δορυφόρων που έχουν φύγει από τη Γη με προορισμό τη χαμηλή τροχιά.

Η υπηρεσία Starlink, θυγατρική της SpaceX, αποτελεί τη φιλόδοξη προσπάθεια του Musk να προσφέρει ταχύτατο internet σε κάθε γωνιά του πλανήτη, χρησιμοποιώντας έναν αστερισμό δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά. Η ιδέα ξεκίνησε το 2018, όταν εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι δοκιμαστικοί δορυφόροι. Ένα χρόνο αργότερα, η εταιρεία έστειλε τους πρώτους 60 πλήρως λειτουργικούς δορυφόρους Starlink, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σειράς εκτοξεύσεων που συνεχίζεται με ρυθμό σχεδόν εβδομαδιαίο.

Από τότε, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί εκθετικά, με τη SpaceX να εκτοξεύει δεκάδες δορυφόρους κάθε εβδομάδα, διατηρώντας ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης που κανένας άλλος ιδιωτικός φορέας δεν έχει πετύχει στο Διάστημα. Ωστόσο, αυτή η θεαματική πρόοδος συνοδεύεται και από έντονες ανησυχίες. Επιστήμονες και αστρονόμοι έχουν εκφράσει φόβους ότι η μαζική παρουσία δορυφόρων Starlink θα εντείνει το πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων και θα δυσκολέψει την παρατήρηση του ουρανού, καθώς τα ανακλώμενα φώτα τους συχνά «μολύνουν» τις εικόνες των τηλεσκοπίων.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής την ανάπτυξη έως και 12.000 δορυφόρων για το πρόγραμμα Starlink. Παρ’ όλα αυτά, η SpaceX έχει ήδη υποβάλει αίτημα για την εκτόξευση επιπλέον 30.000, φτάνοντας συνολικά σε έναν αριθμό που θα ξεπερνά τις 40.000 μονάδες — ένας αριθμός που μοιάζει αδιανόητος αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι πρόσφατα ο συνολικός αριθμός δορυφόρων γύρω από τη Γη δεν ξεπερνούσε τις 5.000.

Παρά τη μεγαλοπρέπεια των αριθμών, δεν είναι όλοι οι δορυφόροι ενεργοί. Σύμφωνα με διαθέσιμα δεδομένα, περίπου 8.600 Starlink παραμένουν σήμερα σε τροχιά και λειτουργούν κανονικά. Οι υπόλοιποι είτε έχουν απενεργοποιηθεί είτε έχουν οδηγηθεί σκόπιμα στην ατμόσφαιρα για να καούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας «αποστρατικοποίησης» που ακολουθεί η SpaceX. Η διάρκεια ζωής κάθε δορυφόρου Starlink υπολογίζεται σε περίπου πέντε χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι το δίκτυο απαιτεί συνεχή ανανέωση και αντικατάσταση εξοπλισμού.

Παρά τις τεχνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, το Starlink έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από απομονωμένα νησιά και αγροτικές περιοχές έως αεροσκάφη και πλοία, η υπηρεσία της SpaceX προσφέρει broadband ταχύτητες εκεί όπου οι παραδοσιακοί πάροχοι δεν μπορούν να φτάσουν. Το δίκτυο καλύπτει πλέον πάνω από 70 χώρες, ενώ οι χρήστες του αριθμούν εκατομμύρια παγκοσμίως.

Για τη SpaceX, κάθε νέα εκτόξευση Starlink δεν είναι μόνο ένα βήμα προς το όραμα της παγκόσμιας συνδεσιμότητας, αλλά και μια σημαντική πηγή εσόδων που ενισχύει τα υπόλοιπα φιλόδοξα σχέδιά της — από τις αποστολές προς τον Άρη έως το πρόγραμμα Starship. Οι δορυφορικές υπηρεσίες προσφέρουν το απαραίτητο οικονομικό καύσιμο που θα επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίσει την εξερεύνηση του Διαστήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ακόμη κι έτσι, το ερώτημα που πλανάται είναι αν ο ουρανός μπορεί να «αντέξει» τόσους δορυφόρους. Με κάθε νέα αποστολή, οι ανησυχίες για συγκρούσεις, απορρίμματα και συμφόρηση στη χαμηλή τροχιά αυξάνονται. Η SpaceX υποστηρίζει ότι οι δορυφόροι της διαθέτουν αυτόματα συστήματα αποφυγής συγκρούσεων και ότι σχεδιάζονται ώστε να καίγονται πλήρως κατά την επανείσοδο, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν ότι, καθώς το πλήθος αυξάνεται, ο κίνδυνος ενός «ντόμινο» συγκρούσεων (το λεγόμενο φαινόμενο Kessler) γίνεται ολοένα πιο υπαρκτός.

