Στις 20 Απριλίου η πρεμιέρα των Huawei Pura 90 Pro με νέα gradient χρώματα!

Σύνοψη

Η Huawei επιβεβαίωσε την επίσημη παρουσίαση των νέων ναυαρχίδων Pura 90 Pro και Pura 90 Pro Max για τις 20 Απριλίου 2026 στην Κίνα.

Ο σχεδιασμός διατηρεί το χαρακτηριστικό τριγωνικό camera module που γνωρίσαμε στην περσινή σειρά Pura 80.

Τα νέα μοντέλα φέρνουν πίσω τα gradient (ντεγκραντέ) χρώματα. Το Pro Max θα διατίθεται σε Obsidian Black, Dawn Gold, Sunset Purple και Emerald Lake.

Το απλό Pro μοντέλο θα κυκλοφορήσει σε Black Mulberry, White Coconut, Orange Soda και Pink Guava.

Αμφότερες οι συσκευές θα διατεθούν σε τέσσερις εκδόσεις μνήμης: 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB και 16GB/1TB.

Η Huawei προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας παρουσίασης για τη νέα γενιά των κορυφαίων φωτογραφικών smartphones της. Η σειρά Huawei Pura 90 θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στην αγορά της Κίνας στις 20 Απριλίου 2026. Μέσα από τα επίσημα προωθητικά υλικά που δημοσιεύτηκαν στο κινεζικό δίκτυο Weibo, η εταιρεία εστιάζει στα μοντέλα Pura 90 Pro και Pura 90 Pro Max, αποκαλύπτοντας τον τελικό σχεδιασμό, τις χρωματικές παλέτες και τις διαμορφώσεις μνήμης, αφήνοντας ωστόσο τις λεπτομέρειες για το hardware των καμερών και τον επεξεργαστή για την ημέρα της εκδήλωσης. Το ενδεχόμενο ύπαρξης έκδοσης "Ultra" φαίνεται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, να απομακρύνεται για τη φετινή χρονιά.

Στον τομέα του design, η Huawei επιλέγει τον δρόμο της συνέχειας και της καθιέρωσης μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας. Η σειρά Pura 90 διατηρεί το χαρακτηριστικό, ασύμμετρο τριγωνικό camera module στο πίσω μέρος, το οποίο εισήγαγε με επιτυχία η περσινή σειρά Pura 80. Η σχεδιαστική αυτή επιλογή διαφοροποιεί άμεσα τις συσκευές της Huawei από τον ανταγωνισμό, ο οποίος παραδοσιακά επιλέγει κυκλικές ή τετράγωνες νησίδες καμερών.

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο εξωτερικό περίβλημα έρχεται με την επιστροφή των gradient χρωματισμών, μια αισθητική που η Huawei είχε καθιερώσει στο παρελθόν (με συσκευές όπως τα P20 και P30 Pro) και πλέον επαναφέρει δυναμικά. Συγκεκριμένα, το κορυφαίο Huawei Pura 90 Pro Max θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις επιλογές. Το κλασικό μαύρο (Obsidian Black) και το χρυσό (Dawn Gold) θα διαθέτουν μονόχρωμο, συμπαγές φινίρισμα. Αντίθετα, οι επιλογές Sunset Purple (μωβ) και Emerald Lake (πράσινο) θα φέρουν τη νέα gradient επίστρωση που αλλάζει απόχρωση ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός.

Το μοντέλο Huawei Pura 90 Pro θα κυκλοφορήσει επίσης σε τέσσερα χρώματα, με μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση. Οι επιλογές Black Mulberry και White Coconut θα προσφέρουν ματ υφή, ενώ τα πιο έντονα χρώματα Orange Soda και Pink Guava θα ενσωματώνουν το ίδιο ντεγκραντέ εφέ αλλαγής χρώματος.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις επίσημες αναρτήσεις της εταιρείας είναι η πλήρης ταύτιση των δύο μοντέλων όσον αφορά τις διαμορφώσεις μνήμης. Σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές όπου τα μοντέλα Max ή Ultra απολάμβαναν αποκλειστικότητες στη RAM, φέτος η Huawei προσφέρει την ίδια ακριβώς ευελιξία και στις δύο συσκευές, αφήνοντας τις διαφορές να εντοπιστούν πιθανότατα στο μέγεθος της οθόνης, τη μπαταρία και τους αισθητήρες.

Συγκεκριμένα, τα Pura 90 Pro και Pura 90 Pro Max θα ξεκινούν από τα 12GB μνήμης RAM, με επιλογές για 256GB ή 512GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου. Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες, θα υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις με 16GB RAM συνοδευόμενες από 512GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ η κορυφαία έκδοση θα συνδυάζει 16GB RAM με 1TB αποθηκευτικού χώρου. Η γενναιόδωρη ποσότητα μνήμης RAM υποδηλώνει την αυξημένη ανάγκη υποστήριξης τοπικών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης εντός του οικοσυστήματος της Huawei.

Δεδομένης της στρατηγικής της Huawei, τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά των καμερών και του επεξεργαστή (SoC) δεν αποκαλύπτονται πριν την επίσημη παρουσίαση. Η εταιρεία αναμένεται να ενσωματώσει έναν νέας γενιάς επεξεργαστή Kirin (σχεδιασμένο από τη HiSilicon με υποστήριξη 5G), συνεχίζοντας την πορεία ανεξαρτητοποίησής της. Οι επιδόσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η θερμική συμπεριφορά του νέου chip αποτελούν τα μεγάλα στοιχήματα για την κινεζική εταιρεία.

Στον τομέα της φωτογραφίας, η σειρά Pura αποτελεί το τεχνολογικό οπλοστάσιο της Huawei. Αν και τα megapixels, τα μεγέθη των αισθητήρων και οι δυνατότητες του περισκοπικού τηλεφακού παραμένουν άγνωστα, η αγορά αναμένει σημαντικές αναβαθμίσεις. Η έμφαση πιθανότατα θα δοθεί στη βελτίωση της δυναμικής περιοχής, στην ταχύτητα εστίασης και στην απόδοση του ζουμ μέσω υπολογιστικής φωτογραφίας με την εξέλιξη του συστήματος XMAGE. Επιπλέον, πληροφορίες για τις ακριβείς διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των οθονών OLED, καθώς και για τη χωρητικότητα των μπαταριών, θα οριστικοποιηθούν στις 20 Απριλίου.

Η άφιξη της νέας σειράς στην Ευρώπη (και κατ' επέκταση στην Ελλάδα) τοποθετείται συνήθως μερικούς μήνες μετά την παρουσίαση στην Κίνα. Το λογισμικό θα συνεχίσει να βασίζεται στο περιβάλλον της Huawei, χωρίς τις προεγκατεστημένες υπηρεσίες της Google (GMS). Οι χρήστες στην Ελλάδα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την εναλλακτική του AppGallery, αλλά και με αξιόπιστες λύσεις λογισμικού (όπως το GBox ή το GSpace) που επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία εφαρμογών όπως το YouTube, τα Google Maps και το Gmail. Παράλληλα, οι ανέπαφες πληρωμές μέσω NFC υποστηρίζονται κανονικά στη χώρα μας μέσω εφαρμογών τρίτων (π.χ. Curve) και τοπικών τραπεζικών apps. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει η τελική τιμολόγηση στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία θα κρίνει την ανταγωνιστικότητα των Pura 90 απέναντι στις καθιερωμένες ναυαρχίδες του οικοσυστήματος Android και του iOS.

