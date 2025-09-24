Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι Apple, Google και Microsoft για τις online απάτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά μια νέα έρευνα με στόχο να διαπιστώσει εάν οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί κολοσσοί του κόσμου κάνουν αρκετά για να προστατεύσουν τους καταναλωτές από διαδικτυακές οικονομικές απάτες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η έρευνα αυτή, που βασίζεται στον νόμο Digital Services Act (DSA), αφορά τις Apple, Google, Microsoft αλλά και την πλατφόρμα Booking.

Η αφετηρία είναι ένα επίσημο αίτημα παροχής πληροφοριών που απευθύνθηκε προς τις τέσσερις εταιρείες. Στόχος των ευρωπαίων ρυθμιστικών αρχών είναι να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λάβει οι πλατφόρμες απέναντι σε φαινόμενα όπως οι ψεύτικες τραπεζικές εφαρμογές, τα παραπλανητικά αποτελέσματα αναζήτησης ή οι ανύπαρκτες καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες κρατήσεων.

Το νέο πεδίο μάχης: οι online απάτες

Οι διαδικτυακές απάτες βρίσκονται σε άνοδο τα τελευταία χρόνια. Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται την ταχύτητα της ψηφιακής πληροφορίας για να εξαπατήσουν χρήστες με όλο και πιο ευφάνταστους τρόπους. Η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen, τόνισε ότι «βλέπουμε συνεχώς να αυξάνονται οι εγκληματικές ενέργειες στο διαδίκτυο» και πρόσθεσε ότι οι πλατφόρμες «πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ανιχνεύουν και να αποτρέπουν τέτοιου είδους παράνομο περιεχόμενο».

Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Ψεύτικες εφαρμογές τραπεζών έχουν εντοπιστεί σε επίσημα app stores, οδηγώντας ανυποψίαστους χρήστες σε απώλεια χρημάτων. Παράλληλα, «πειραγμένα» αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης ή πλαστές αγγελίες σε πλατφόρμες κρατήσεων συνεχίζουν να παρασύρουν καταναλωτές σε παγίδες.

Οι ελεγχόμενοι τομείς

Η έρευνα της Επιτροπής θα εστιάσει σε διαφορετικά σημεία για κάθε εταιρεία. Για την Apple και την Google το βάρος πέφτει στις εφαρμογές που φιλοξενούνται στα app stores τους, ειδικά στις ψεύτικες εφαρμογές που εμφανίζονται ως αξιόπιστες τραπεζικές υπηρεσίες.

Για τη Google και τη Microsoft, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις μηχανές αναζήτησής τους και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν παραπλανητικά αποτελέσματα που κατευθύνουν τους χρήστες σε απάτες. Όσο για την Booking, η Επιτροπή θέλει να αξιολογήσει αν λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέπει την εμφάνιση ανύπαρκτων καταλυμάτων στην πλατφόρμα της.

Οι κυρώσεις που απειλούν

Το αίτημα για παροχή πληροφοριών είναι μόνο το πρώτο βήμα. Αν διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Digital Services Act, τότε θα μπορούσε να ανοίξει επίσημη έρευνα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι κυρώσεις δεν είναι καθόλου αμελητέες: τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου τους, ποσά που μεταφράζονται σε δισεκατομμύρια ευρώ για τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η πρωτοβουλία της Κομισιόν θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες εφαρμογές του νέου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Ο DSA στοχεύει να καταστήσει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες πιο υπεύθυνες απέναντι στην κοινωνία και να περιορίσει την αίσθηση ατιμωρησίας που συχνά συνοδεύει τον χώρο της τεχνολογίας.

Ένα μήνυμα προς τη βιομηχανία

Η πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει σαφές μήνυμα προς ολόκληρη την τεχνολογική βιομηχανία: η ασφάλεια των χρηστών δεν μπορεί να θεωρείται δευτερεύουσα προτεραιότητα. Οι απάτες στο διαδίκτυο δεν αποτελούν μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης του καταναλωτή αλλά και εταιρικής υποχρέωσης για πρόληψη και προστασία.

Για τους Ευρωπαίους πολίτες, η κίνηση αυτή δίνει ελπίδα ότι οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν καθημερινά θα γίνουν πιο ασφαλείς. Για τις ίδιες τις εταιρείες, ωστόσο, αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η λειτουργία τους υπόκειται πλέον σε αυστηρότερους κανόνες και ότι η αδιαφορία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δαπανηρή.

