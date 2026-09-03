TCL P80: Νέα σειρά smartphones με τεχνολογία οθόνης NXTPAPER AMOLED

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Η TCL ανακοίνωσε επίσημα τη νέα σειρά smartphones P80 στην έκθεση IFA 2026.

Η σειρά αποτελείται από τρία διαφορετικά μοντέλα: το κορυφαίο TCL P80 Ultra, το TCL P80 Pro και το βασικό TCL P80.

Τα μοντέλα P80 Ultra και P80 Pro ενσωματώνουν οθόνες 1.5K τεχνολογίας NXTPAPER AMOLED για πιο άνετη θέαση και περιορισμό των ενοχλητικών αντανακλάσεων.

Το TCL P80 Ultra διαθέτει κύρια κάμερα 50MP η οποία συνοδεύεται από περισκοπικό τηλεφακό 3× και σύστημα οπτικής σταθεροποίησης.

Όλες οι συσκευές της νέας σειράς έρχονται με πιστοποίηση IP68 για ανθεκτικότητα απέναντι στο νερό και τη σκόνη, καθώς και πρακτικές λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η TCL προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της ολοκαίνουργιας σειράς smartphones TCL P80 κατά τη διάρκεια της IFA 2026. Η σειρά, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα μοντέλα TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro και το βασικό TCL P80, έχει αναπτυχθεί προσεκτικά με σκοπό να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες του καταναλωτικού κοινού μέσα από τρεις ξεχωριστές συσκευές που εστιάζουν στη φωτογραφία, την άνετη οπτική εμπειρία, τις ικανοποιητικές επιδόσεις και τον λεπτό σχεδιασμό.

Αξιοποιώντας τη σχετική τεχνογνωσία που είχε παρουσιαστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά στην έκθεση MWC 2026, η εταιρεία ενσωματώνει πλέον την προηγμένη τεχνολογία οθονών NXTPAPER AMOLED στα δύο κορυφαία μοντέλα της νέας της σειράς. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει την απόδοση έντονων χρωμάτων και υψηλής αντίθεσης, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει σημαντικά τις αντανακλάσεις και την έκθεση των ματιών στο μπλε φως, προσφέροντας στους χρήστες μια πιο ξεκούραστη εμπειρία χρήσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το TCL P80 Ultra τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας, αποτελώντας την πιο προηγμένη πρόταση της εταιρείας μέχρι σήμερα στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Εξοπλίζεται με ένα ισχυρό σύστημα καμερών που περιλαμβάνει μια ειδική κάμερα ανάλυσης 50MP η οποία πλαισιώνεται από περισκοπικό τηλεφακό 3×, υποστηρίζεται παράλληλα από συστήματα οπτικής και ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας (OIS + EIS), παρέχει στους χρήστες πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο καδράρισμα μακρινών θεμάτων, στη λήψη πορτρέτων αλλά και στην αποτύπωση στιγμιοτύπων στον δρόμο, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιθυμητή καθαρότητα των παραγόμενων εικόνων.

Στο πίσω μέρος της συσκευής συναντάμε, επίσης, την κύρια κάμερα των 50MP με μεγάλο αισθητήρα μεγέθους 1/1,56 ιντσών, καθώς και μια υπερευρυγώνια κάμερα ανάλυσης 8MP με σύστημα αυτόματης εστίασης, ενώ οι ανάγκες για selfies και βιντεοκλήσεις καλύπτονται αποτελεσματικά από μια εμπρόσθια κάμερα ανάλυσης 32MP. Η συσκευή προσφέρει επίσης τη λειτουργία MuseFilm imaging, η οποία περιλαμβάνει πέντε ενσωματωμένα φίλτρα για τη γρήγορη αλλαγή της αισθητικής των φωτογραφιών χωρίς την ανάγκη χρήσης επιπλέον εφαρμογών.

Στον τομέα της οθόνης, το κορυφαίο μοντέλο Ultra διαθέτει ένα εντυπωσιακό πάνελ 6,83 ιντσών, τεχνολογίας 1.5K NXTPAPER AMOLED, το οποίο υποστηρίζει ανάλυση 2772 × 1280 pixels, υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 3200 nits, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ορατότητα ακόμα και κάτω από συνθήκες έντονου ηλιακού φωτός.

Η συσκευή τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7400 Elite, ενώ πλαισιώνεται από 8GB μνήμης RAM, με επιλογές αποθηκευτικού χώρου που φτάνουν έως και τα 512GB. Η διαχείριση της ενέργειας βασίζεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 5800mAh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση ισχύος 45W για την άνετη κάλυψη μιας πλήρους ημέρας εντατικής χρήσης. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός ειδικού φυσικού πλήκτρου NXTPAPER επιτρέπει την άμεση εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών προφίλ προβολής, όπως το Paper Mode για ανάγνωση και το Max Ink Mode για μια μονόχρωμη εμπειρία χωρίς περιττούς περισπασμούς.

Περνώντας στο TCL P80 Pro, μοιράζεται την ίδια οθόνη των 6,83 ιντσών τεχνολογίας 1.5K NXTPAPER AMOLED με το μοντέλο Ultra, προσφέροντας ακριβώς τα ίδια πλεονεκτήματα αναφορικά με τη μέγιστη φωτεινότητα, τον ρυθμό ανανέωσης και την ενισχυμένη προστασία των ματιών. Ο επεξεργαστής MediaTek Dimensity 7400 Elite αναλαμβάνει και σε αυτή την περίπτωση την ομαλή λειτουργία του συστήματος, σε συνδυασμό με 8GB RAM και αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να φτάσει τα 512GB. Το φωτογραφικό σύστημα του P80 Pro, αν και ελαφρώς διαφοροποιημένο λόγω της απουσίας του περισκοπικού φακού, παραμένει εξαιρετικά ικανό για την κατηγορία του, διαθέτοντας την κύρια κάμερα των 50MP με οπτική σταθεροποίηση και την υπερευρυγώνια κάμερα των 8MP. Η ενεργειακή αυτονομία του P80 Pro εξασφαλίζεται και πάλι από τη μπαταρία των 5800mAh με ταχύτητες φόρτισης στα 45W.

Το βασικό μοντέλο της νέας οικογένειας, το TCL P80, διαφοροποιείται σχεδιαστικά από τα υπόλοιπα δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο λεπτό προφίλ, καθώς το πάχος της συσκευής περιορίζεται στα 7,5 χιλιοστά, καθιστώντας την αισθητά πιο άνετη στο καθημερινό κράτημα και τη μεταφορά. Παρόλο που ενσωματώνει μια πανομοιότυπη σε διαστάσεις και υψηλή ανάλυση οθόνη 6,83 ιντσών 1.5K AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και φωτεινότητα 3200 nits, το βασικό P80 δεν διαθέτει την ειδική επίστρωση τεχνολογίας NXTPAPER ούτε το αντίστοιχο φυσικό πλήκτρο συντομεύσεων. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο MediaTek Dimensity 7300 Elite, ο οποίος συνοδεύεται από 8GB μνήμης RAM και οι διαθέσιμες επιλογές αποθηκευτικού χώρου διαμορφώνονται στα 128GB και 256GB. Το σύστημα καμερών στο πίσω μέρος διατηρεί τον βασικό αισθητήρα των 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας και την υπερευρυγώνια κάμερα 8MP, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 5000mAh, διατηρώντας πάντως την πλήρη υποστήριξη για ταχεία φόρτιση 45W.

Ανεξάρτητα από το εκάστοτε μοντέλο, η TCL έχει φροντίσει να εξοπλίσει ολόκληρη τη νέα σειρά P80 με κοινά, ανθεκτικά χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία του τελικού χρήστη. Οι συσκευές έρχονται με διπλά ηχεία που υποστηρίζουν τεχνολογία DTS, διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση IP68 για υψηλή αντοχή απέναντι στο νερό και τη σκόνη, ενώ έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς κάτω από τις αυστηρές συνθήκες του στρατιωτικού προτύπου προστασίας MIL-STD-810H.

Ακόμη, η εταιρεία έχει ενσωματώσει μια πλούσια σειρά από πρακτικές λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως το Google Gemini, η λειτουργία Circle to Search και η ταυτόχρονη διερμηνεία, αναλόγως πάντα της τοπικής διαθεσιμότητας.