The Exorcist: Martyrs – Πρώτο teaser για τη νέα ταινία του Mike Flanagan με τη Scarlett Johansson

Σύνοψη

Ο καταξιωμένος δημιουργός Mike Flanagan αναλαμβάνει το έβδομο κεφάλαιο του θρυλικού franchise, με την επίσημη ονομασία The Exorcist: Martyrs.

Το πρώτο teaser δεκαπέντε δευτερολέπτων κυκλοφόρησε, αποκαλύπτοντας τη Scarlett Johansson στον ρόλο μιας αστυνομικού που βλέπει τον 12χρονο γιο της να καταλαμβάνεται από δαιμονικές δυνάμεις.

Ο Flanagan δήλωσε στο FilmSpeak ότι πρόκειται για την πιο «επικίνδυνα σκοτεινή και ψυχοφθόρα» παραγωγή της καριέρας του, εξερευνώντας βαθιά συναισθηματικά άκρα.

Το εντυπωσιακό cast περιλαμβάνει επίσης τους Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne ως ιερείς, καθώς και τον John Leguizamo στον ρόλο του σατανικού Father Sunday.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 12 Μαρτίου 2027.

Ο γνωστός δημιουργός ιστοριών τρόμου Mike Flanagan, έχοντας ήδη αφήσει το ανεξίτηλο στίγμα του με τηλεοπτικές παραγωγές όπως το The Haunting of Hill House και κινηματογραφικά έργα όπως το Doctor Sleep, αναλαμβάνει το εξαιρετικά περίπλοκο έργο να επαναφέρει στον σωστό δρόμο ένα από τα πιο θρυλικά κινηματογραφικά franchise. Μετά την αμφιλεγόμενη πορεία της προηγούμενης προσπάθειας επαναφοράς του Εξορκιστή μέσα από το The Exorcist: Believer, η Universal Pictures και η Blumhouse έδωσαν τα ηνία στον Flanagan, ο οποίος μόλις αποκάλυψε το πρώτο οπτικό υλικό από το πολυαναμενόμενο The Exorcist: Martyrs. Το έβδομο συνολικά κεφάλαιο της σειράς υπόσχεται μια στροφή προς το απόλυτο ψυχολογικό σκοτάδι, έχοντας εξασφαλίσει ένα εντυπωσιακό πρωταγωνιστικό δίδυμο, με τη Scarlett Johansson και τον Chiwetel Ejiofor στους κεντρικούς ρόλους.

Το πρώτο αρκετά σύντομο teaser σε συνδυασμό με τις πρώτες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσφέρουν μια φευγαλέα αλλά εξαιρετικά δυσοίωνη ματιά στο νέο σύμπαν. Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια ανύπαντρη μητέρα, η οποία εργάζεται ως αστυνομικός, την οποία υποδύεται η Scarlett Johansson. Η καθημερινότητα της καταρρέει πλήρως όταν παρευρίσκεται στην εκτέλεση ενός διαβόητου σατανιστή κατά συρροή δολοφόνου. Αντί η εκτέλεση να σημάνει το τέλος του τρόμου και την απονομή της δικαιοσύνης, φαίνεται πως πυροδοτεί μια αλυσίδα μακάβριων και μεταφυσικών γεγονότων, καθώς οι αποτρόπαιες πράξεις του εγκληματία συνεχίζονται μέσω ανείπωτων υπερφυσικών δυνάμεων. Στο επίκεντρο αυτού του νέου εφιάλτη βρίσκεται ο δωδεκάχρονος γιος της πρωταγωνίστριας, ο οποίος μπαίνει στο στόχαστρο μιας πανίσχυρης δαιμονικής οντότητας, αναγκάζοντας τη μητέρα του να αναζητήσει βοήθεια πέρα από τα στενά όρια της αστυνομικής έρευνας και της επιστημονικής λογικής.

Στην αγωνιώδη προσπάθεια της να προστατεύσει το παιδί της, η κεντρική ηρωίδα διασταυρώνεται με δύο ιερείς, τους οποίους υποδύονται ο Chiwetel Ejiofor και ο Laurence Fishburne. Οι πρώτες διαθέσιμες εικόνες δείχνουν τον Ejiofor να ηγείται μιας τελετής προσευχής μέσα σε μια σκοτεινή εκκλησία, πιθανότατα προετοιμάζοντας το έδαφος για την αναπόφευκτη σύγκρουση με το κακό. Το αξιόλογο cast συμπληρώνεται ιδανικά από τον John Leguizamo, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Father Sunday, μιας αινιγματικής φιγούρας που περιγράφεται ως άμεσα συνδεδεμένη με τις σκοτεινές, σατανικές δυνάμεις που κατατρέχουν την οικογένεια της πρωταγωνίστριας.

Μιλώντας ανοιχτά στο FilmSpeak για τη νέα του δημιουργία, ο Mike Flanagan ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τη φύση του έργου, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που δικαιολογημένα ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για το πιο σκοτεινό σενάριο που έχει επεξεργαστεί ποτέ, τονίζοντας ότι το ύφος της ταινίας γίνεται «επικίνδυνα σκοτεινό» σε ορισμένα κομβικά σημεία της αφήγησης. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια των απαιτητικών γυρισμάτων οι ηθοποιοί και το συνεργείο αναγκάστηκαν να εξερευνήσουν συναισθηματικά βάθη και καταστάσεις που ο ίδιος δεν είχε τολμήσει ποτέ να αγγίξει σε προηγούμενες επαγγελματικές του προσπάθειες. Παρά την ψυχολογική πίεση και τη σκληρότητα της συνολικής ιστορίας, ο δημιουργός φρόντισε να διευκρινίσει ότι στον πυρήνα αυτού του οδυνηρού ταξιδιού κρύβεται μια αχτίδα ελπίδας και φωτός, στοιχείο που τον κάνει να νιώθει τεράστια ευγνωμοσύνη για το τελικό αισθητικό και αφηγηματικό αποτέλεσμα.

Η μετάβαση της Scarlett Johansson σε μια παραγωγή καθαρόαιμου, θρησκευτικού τρόμου αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιλογή για την τεράστια καριέρα της. Έχοντας αποδείξει την υποκριτική της ευελιξία σε βραβευμένους δραματικούς ρόλους αλλά και σε πολυέξοδα blockbusters δράσης, η διάσημη ηθοποιός καλείται τώρα να ενσαρκώσει την απόγνωση μιας μητέρας απέναντι στο άγνωστο. Ο ρόλος απαιτεί μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στον ορθολογισμό μιας αστυνομικού, η οποία εκπαιδεύτηκε να βασίζεται σε χειροπιαστές αποδείξεις, και στον απόλυτο πανικό ενός γονέα που βλέπει το παιδί του να χάνεται μπροστά στα μάτια του, προσφέροντας της την ευκαιρία για μια πολυδιάστατη ερμηνεία. Αντίστοιχα, η συνύπαρξη του Chiwetel Ejiofor και του Laurence Fishburne στην ίδια οθόνη αναμένεται να προσδώσει το απαραίτητο βάρος στις θεολογικές και φιλοσοφικές συγκρούσεις που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν και ορίζουν το ευρύτερο σύμπαν του Εξορκιστή.

Το The Exorcist: Martyrs έχει προγραμματιστεί επίσημα να κάνει την πρεμιέρα του στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 12 Μαρτίου 2027.