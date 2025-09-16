Τι αποκαλύπτει η μεγαλύτερη έρευνα της OpenAI για τις συνομιλίες με το ChatGPT

Πόσο ειλικρινείς είναι οι άνθρωποι όταν μιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη; Η OpenAI έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα την πιο εκτενή ανάλυση που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα σχετικά με τις συνήθειες χρήσης του ChatGPT, και τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, αλλά ίσως και διαφορετικά από ό,τι φαντάζονταν πολλοί.

Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την Οικονομική Ερευνητική Ομάδα της OpenAI σε συνεργασία με τον οικονομολόγο του Harvard, David Deming, βασίστηκε στην ανάλυση 1,5 εκατομμυρίων συνομιλιών. Μέσα από αυτά τα δεδομένα, αρχίζουν να ξεδιπλώνονται ενδιαφέρουσες τάσεις γύρω από το ποιοι χρησιμοποιούν το εργαλείο, για ποιους λόγους και με ποια ένταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιούλιο του 2025 το ChatGPT αριθμούσε περισσότερους από 700 εκατομμύρια χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο όγκος της δραστηριότητας είναι ασύλληπτος: 18 δισεκατομμύρια μηνύματα ανταλλάσσονται κάθε εβδομάδα, δηλαδή περίπου 2,5 δισεκατομμύρια την ημέρα.

Κι όμως, παρά τις φοβίες και τις θεωρίες γύρω από την «ανθρωποποίηση» των συνομιλιών με την AI, οι περισσότεροι χρήστες δεν ανοίγουν την καρδιά τους στον ψηφιακό συνομιλητή τους. Αντίθετα, η συντριπτική πλειονότητα στρέφεται στο ChatGPT για καθαρά πρακτικούς λόγους, κυρίως για εργασία.

Η συγγραφή φαίνεται να κυριαρχεί. Σύμφωνα με την έκθεση, το 42% των επαγγελματικών αλληλεπιδράσεων αφορά τη συγγραφή κειμένων, είτε πρόκειται για drafts αναφορών, email είτε για επιχειρηματικά έγγραφα. Μάλιστα, στους χρήστες που εργάζονται σε διοικητικές και επιχειρηματικές θέσεις, το ποσοστό ξεπερνά το 50%. Αυτό δείχνει ότι το ChatGPT έχει ήδη εδραιωθεί ως καθημερινό εργαλείο για όσους χρειάζονται να συντάξουν γρήγορα και αποτελεσματικά κείμενα.

Πέρα από τη συγγραφή, τρεις βασικές κατηγορίες θεμάτων μονοπωλούν τις συζητήσεις: πρακτικές συμβουλές, πληροφοριακή αναζήτηση και καθοδήγηση. Μαζί αντιστοιχούν στο 78% όλων των συνομιλιών. Σχεδόν οι μισοί χρήστες (49%) απευθύνονται στο ChatGPT για να ζητήσουν καθοδήγηση ή πληροφορίες, ενώ το 40% το χρησιμοποιεί για να ολοκληρώσει απευθείας μια εργασία.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα –και ίσως απροσδόκητα– ευρήματα αφορά τον χώρο της τεχνολογίας. Παρά τη διαδεδομένη άποψη ότι οι προγραμματιστές είναι οι πιο «εκτεθειμένοι» στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, μόλις το 4,2% των συνομιλιών αφορούσε ερωτήσεις γύρω από προγραμματισμό και κώδικα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον δημόσιο διάλογο που θέλει τα εργαλεία AI να απειλούν κυρίως τον κλάδο της πληροφορικής.

Η έρευνα φανέρωσε επίσης αξιοσημείωτες κοινωνικές αλλαγές στη βάση χρηστών. Σε σχέση με τα πρώτα βήματα του ChatGPT, το φύλο έχει αναστραφεί: πλέον, πάνω από το μισό των χρηστών έχει γυναικεία ονόματα. Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί είναι κάτω των 26 ετών, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική που έχει το εργαλείο στη νεότερη γενιά.

Κι αν οι περισσότεροι περιμένουν ότι οι συνομιλίες περιστρέφονται γύρω από προσωπικά ζητήματα, οι αριθμοί λένε άλλα. Μόλις το 1,9% των μηνυμάτων σχετίζεται με σχέσεις ή προσωπικό στοχασμό, ενώ μόλις στο 1% των συνομιλιών οι χρήστες μοιράζονται προσωπικά τους συναισθήματα με το ChatGPT. Το εύρημα αυτό έρχεται να διαψεύσει την εικόνα ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μαζικά το εργαλείο ως «ψηφιακό εξομολογητήριο».

Η αντίθεση είναι ακόμη πιο έντονη αν συγκριθεί με άλλες πλατφόρμες όπως το Nomi, το CharacterAI ή το Replika, όπου οι χρήστες συχνά αναπτύσσουν πιο στενές –ακόμα και ρομαντικές– σχέσεις με τα ψηφιακά avatars. Το ChatGPT, αντίθετα, παραμένει στα μάτια της πλειονότητας εργαλείο εργασίας και πληροφόρησης, παρά συνοδοιπόρος προσωπικών εξομολογήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο όπου ο δημόσιος διάλογος γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε έξαρση. Περιστατικά κακής χρήσης αλλά και σοβαρά ατυχήματα έχουν φέρει το θέμα στο επίκεντρο, αναγκάζοντας την OpenAI να εισαγάγει γονικούς ελέγχους και προειδοποιητικά συστήματα. Παρόλα αυτά, η ίδια η έρευνα δείχνει ότι το κοινό αξιοποιεί το ChatGPT με πολύ πιο ρεαλιστικό και πρακτικό τρόπο απ’ όσο φοβούνται οι επικριτές του.

Εν τέλει, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός εργαλείου που έχει παγιωθεί στην καθημερινότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά με χρήση λιγότερο συναισθηματική και πολύ πιο επαγγελματική. Αν και το ChatGPT μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε προσωπικά ζητήματα, οι περισσότεροι χρήστες το αντιμετωπίζουν σαν βοηθό εργασίας, σαν μια γρήγορη πηγή γνώσης ή έναν συνεργάτη που απλουστεύει χρονοβόρες διαδικασίες.

Η έρευνα της OpenAI δεν βάζει τέλος στις συζητήσεις γύρω από το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά προσφέρει μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς πραγματικά χρησιμοποιείται.

