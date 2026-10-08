Το ΔΕΗ Fiber σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά: Νέες περιοχές & FTTH πακέτα από 17,90€

Σύνοψη

Διαθεσιμότητα άμεσης σύνδεσης (ready for service) για περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 70 περιοχές πανελλαδικά.

Το συνολικό αποτύπωμα του δικτύου της ΔΕΗ FiberGrid αγγίζει πλέον τα 2,3 εκατ. homes passed.

Προσθήκη 7 νέων περιοχών στο δίκτυο: Βόλος, Καλαμάτα, Λαμία, Αρτέμιδα, Άγιος Δημήτριος, Πολίχνη και Συκιές.

Πακέτα αποκλειστικά για internet από 17,90€ τον μήνα για 500 Mbps, με μέγιστες εγγυημένες ταχύτητες στα 2,5 Gbps με 52,90€.

Δυνατότητα προαιρετικής προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας (απεριόριστα εθνικά με 4€) και δωρεάν εγκατάσταση.

Η ανάπτυξη των υποδομών ευρυζωνικότητας νέας γενιάς στην ελληνική επικράτεια συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid καταγράφει σημαντική επέκταση στην κάλυψη 100% οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Βασιζόμενη στον στρατηγικό σχεδιασμό της για την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας, η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσημα ότι οι υπηρεσίες του ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμες σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 70 διαφορετικές περιοχές, παρέχοντας δυνατότητα άμεσης σύνδεσης (ready for service).

Επέκταση δικτύου και νέες περιοχές κάλυψης

Ο ρυθμός κατασκευής του δικτύου έχει επιτρέψει στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ να προσεγγίσει τα 2,3 εκατομμύρια σπίτια (homes passed) μέσα σε διάστημα μόλις τριάμισι ετών, καθιστώντας το, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα. Η τρέχουσα διεύρυνση της πρόσβασης εστιάζει όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αλλά και σε περιφερειακούς κόμβους, εντάσσοντας επτά νέες περιοχές στον χάρτη κάλυψης.

Πιο αναλυτικά, το δίκτυο ενεργοποιήθηκε πρόσφατα στον Άγιο Δημήτριο και την Αρτέμιδα στην Αττική, στην Πολίχνη και τις Συκιές στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στον Βόλο, την Καλαμάτα και τη Λαμία. Η παρουσία στην Αττική παραμένει κυρίαρχη με την κάλυψη δεκάδων δήμων, από το Περιστέρι και το Αιγάλεω μέχρι τη Γλυφάδα, την Κηφισιά και τη Σαλαμίνα. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης σε γεωγραφικά διαμερίσματα που διαχρονικά αντιμετώπιζαν περιορισμούς στις υποδομές διαδικτύου.

Στόχος της ΔΕΗ FiberGrid είναι να παραδώσει 2 εκατομμύρια γραμμές έτοιμες για σύνδεση έως τα τέλη του 2026, προσβλέποντας στα 3,8 εκατομμύρια homes passed μέχρι το 2028.

Ταχύτητες, κόστος και τηλεφωνία χωρίς υποχρεωτικές δεσμεύσεις

Η εμπορική διάθεση του ΔΕΗ Fiber εστιάζει στην παροχή συνδέσεων αποκλειστικά για internet, ικανοποιώντας τις ανάγκες των χρηστών που δεν επιθυμούν υποχρεωτικές χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας. Τα προγράμματα προσφέρουν 100% οπτική ίνα χωρίς κρυφές χρεώσεις και με τη δωρεάν εγκατάσταση να περιλαμβάνεται στις αρχικές παροχές.

Το εισαγωγικό πακέτο προσφέρει ταχύτητες download στα 500 Mbps και upload στα 250 Mbps με μηνιαίο πάγιο στα 17,90€. Η επιλογή του 1 Gbps (με 500 Mbps upload) κοστολογείται στα 19,90€, αποτελώντας μια άκρως ανταγωνιστική πρόταση για τις απαιτήσεις του σύγχρονου streaming και του gaming. Για τους χρήστες με ακραίες απαιτήσεις εύρους ζώνης, διατίθεται η επιλογή των 2,5 Gbps (με 1,25 Gbps upload) στα 52,90€ ανά μήνα.

Για όσους καταναλωτές απαιτούν υπηρεσίες φωνής, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα προαιρετικής προσθήκης (add on). Το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά τηλέφωνα, προστίθεται με μηνιαία χρέωση 4€. Επιπρόσθετα, παρέχεται πακέτο διεθνών κλήσεων που προσφέρει 1000 λεπτά ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα σε 35 επιλεγμένους προορισμούς έναντι 10€ τον μήνα. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει τη διαμόρφωση εξατομικευμένων σχημάτων επικοινωνίας που ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις οικονομικές δυνατότητες και τις πρακτικές ανάγκες του εκάστοτε νοικοκυριού.

Αρχιτεκτονική 10 Gbps και χονδρική διάθεση

Σε αμιγώς τεχνικό επίπεδο, το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid αναπτύσσεται με αρχιτεκτονική απόλυτης οπτικής ίνας (end-to-end), η οποία εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία και διαθέτει τον απαραίτητο σχεδιασμό για μελλοντική επεκτασιμότητα, υποστηρίζοντας τεχνολογικά ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως και 10 Gbps. Η παρουσία του δικτύου σε 120 περιοχές πανελλαδικά, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που βρίσκονται υπό κατασκευή, εγγυάται τη συνεχή ροή νέων συνδέσεων.

Πέραν της λιανικής, η δραστηριότητα επεκτείνεται και σε επίπεδο χονδρικής. Η ΔΕΗ FiberGrid λειτουργεί ως πάροχος υποδομής, προσφέροντας σε τρίτους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους υπηρεσίες bitstream με ταχύτητες που φτάνουν τα 2,5 Gbps, καθώς και πρόσβαση σε σκοτεινή ίνα (dark fiber). Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στους ανταγωνιστές να αξιοποιήσουν την υποδομή για την παροχή των δικών τους λύσεων στους τελικούς καταναλωτές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές της αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν την κάλυψη του δικτύου στον χώρο τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας, στο 13870 ή στα επιλεγμένα φυσικά καταστήματα.