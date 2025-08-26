Το είπε και το έκανε: Ο Elon Musk μηνύει Apple και OpenAI για αθέμιτο ανταγωνισμό

Μετά από εβδομάδες αιχμηρών δηλώσεων και καταιγιστικών αναρτήσεων στο X, ο Elon Musk αποφάσισε να αφήσει τις απειλές και να περάσει σε πράξεις. Μέσω των εταιρειών του, X Corp. και xAI, κατέθεσε επίσημη μήνυση κατά της Apple και της OpenAI, κατηγορώντας τις για σύμπραξη που περιορίζει τον ανταγωνισμό στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η στενή συνεργασία των δύο εταιρειών και κυρίως η ενσωμάτωση του ChatGPT απευθείας στα iPhone, ως βασικό στοιχείο του πακέτου υπηρεσιών που η Apple προωθεί με το όνομα Apple Intelligence. Σύμφωνα με τη μήνυση, το γεγονός ότι το ChatGPT έρχεται προεγκατεστημένο στις συσκευές δίνει ένα προφανές πλεονέκτημα στην OpenAI, καθώς οι χρήστες δεν έχουν ιδιαίτερο λόγο να αναζητήσουν και να κατεβάσουν ανταγωνιστικές εφαρμογές, όπως το Grok της xAI.

Ο Musk είχε ήδη εκφράσει δημόσια την οργή του για τις πρακτικές της Apple. Στις αρχές του μήνα, είχε κατηγορήσει ευθέως την εταιρεία του Cupertino ότι «πειράζει» την κατάταξη του App Store ώστε το ChatGPT να παραμένει στην κορυφή, αποκλείοντας ουσιαστικά οποιονδήποτε ανταγωνιστή από την πρώτη θέση. Είχε μάλιστα μιλήσει ξεκάθαρα για παραβίαση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι η Apple δρα με τρόπο που στραγγαλίζει τον ανταγωνισμό.

Η μήνυση των X και xAI προσθέτει και άλλα επιχειρήματα. Παρότι, όπως αναφέρεται, το Grok και η εφαρμογή Χ εμφανίζονται σε υψηλές θέσεις στα διαγράμματα του App Store, δεν περιλαμβάνονται ποτέ στην κατηγορία των «απαραίτητων εφαρμογών». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 24ης Αυγούστου, όταν το μόνο chatbot που εμφανιζόταν εκεί ήταν το ChatGPT. Για τον Musk, πρόκειται για απόδειξη ότι υπάρχει σκόπιμη χειραγώγηση και συμφωνία προνομιακής μεταχείρισης.

Οι κατηγορίες του επεκτείνονται και στο τεράστιο αποτύπωμα του iPhone στην αγορά. Όπως τονίζει, η Apple παραχώρησε στην OpenAI άμεση πρόσβαση σε δισεκατομμύρια prompts που παράγονται καθημερινά από εκατοντάδες εκατομμύρια χρηστών. Τα δεδομένα αυτά, που αποτελούν «καύσιμο» για κάθε υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, δίνουν στο ChatGPT και στην OpenAI ένα πλεονέκτημα σχεδόν ακατόρθωτο να καλυφθεί από τους υπόλοιπους. Όσο περισσότερη αλληλεπίδραση έχουν τα μοντέλα, τόσο πιο γρήγορα μαθαίνουν και βελτιώνονται, κι αυτό δημιουργεί, κατά τον Musk, μια ανισορροπία που ακυρώνει κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού.

Οι αντιδράσεις φυσικά δεν άργησαν να έρθουν. Από την πλευρά της OpenAI, η εκπρόσωπος Kayla Wood απέρριψε την κίνηση του Musk, χαρακτηρίζοντάς την «ακόμη ένα επεισόδιο της εμμονικής παρενόχλησής του». Η Apple, από την άλλη, υπερασπίστηκε τη λειτουργία του App Store, υποστηρίζοντας πως έχει σχεδιαστεί για να είναι «δίκαιο και αμερόληπτο».

Η σύγκρουση αυτή έχει και προσωπική διάσταση. Ο Musk υπήρξε συνιδρυτής της OpenAI μαζί με τον Sam Altman, αλλά αποχώρησε σχετικά γρήγορα λόγω διαφωνιών ως προς τη στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο που θα ακολουθούσε η εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει κρύψει τη δυσφορία του για την κατεύθυνση που πήρε η OpenAI, ενώ φημολογείται ότι είχε προσπαθήσει να συνάψει συμμαχία με τον Mark Zuckerberg με στόχο να αποκτήσει τον έλεγχο της, μια προσπάθεια που τελικά απέτυχε στις αρχές της χρονιάς.

[via]