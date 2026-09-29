Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ιδρύει την AI Task Force για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύνοψη

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε την ίδρυση του AI Task Force με στόχο την πρακτική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται πρωτίστως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας καθοδήγηση για την επιλογή κατάλληλων επενδύσεων και την ακριβή μέτρηση του τελικού επιχειρηματικού οφέλους.

Πρώτη ουσιαστική δράση της επιτροπής αποτελεί η διεξαγωγή μιας εσωτερικής έρευνας στα μέλη του Επιμελητηρίου, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες, τα υφιστάμενα εμπόδια και το σημερινό επίπεδο υιοθέτησης της τεχνολογίας.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας αναλαμβάνει η Ευδοξία Ψάλτη, έχοντας υπό τον συντονισμό της καταξιωμένα στελέχη από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ιδιωτική αγορά.

Οι τέσσερις βασικοί άξονες λειτουργίας περιλαμβάνουν την πρακτική επιχειρηματική αξιοποίηση, την υπεύθυνη υιοθέτηση μέσω ανθρώπινης εποπτείας, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το AI Task Force του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αποτελεί μια στοχευμένη πρωτοβουλία που συνδέει την τεχνολογία και την επιστημονική έρευνα με τη συσσωρευμένη επιχειρηματική εμπειρία, αποσκοπώντας στην καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων για την πρακτική και υπεύθυνη ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Η δράση εστιάζει κατά κύριο λόγο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να τις βοηθήσει να προσδιορίσουν τα σημεία και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν μετρήσιμο και ουσιαστικό επιχειρηματικό όφελος.

Η προσέγγιση της επιτροπής εκκινεί πάντα από την αναγνώριση ενός πραγματικού επιχειρηματικού προβλήματος, απαιτώντας την πλήρη αποσαφήνιση της διαδικασίας που επιδέχεται βελτίωση, των δεδομένων που καθίστανται αναγκαία, καθώς και της μεθοδολογίας με την οποία θα αξιολογηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Για τους μικρότερους οργανισμούς με περιορισμένους πόρους, τα ερωτήματα συνδέονται άρρηκτα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τον χρόνο προσαρμογής και τις υφιστάμενες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2025, μόλις το 8,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με τουλάχιστον δέκα απασχολούμενους δήλωσε ότι κάνει χρήση έστω και μίας τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ποσοστό που υπολείπεται σημαντικά σε σύγκριση με το 20,0% που καταγράφεται ως μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γεφύρωση αυτού του χάσματος απαιτεί τη μείωση της αβεβαιότητας γύρω από τις πρώτες αποφάσεις υιοθέτησης ψηφιακών εργαλείων, προσφέροντας πρακτική γνώση και απόλυτα κατανοητά παραδείγματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των μικρότερων επιχειρηματικών σχημάτων.

Ποιοι απαρτίζουν την επιτροπή και ποια είναι τα άμεσα βήματα δράσης;

Τη θέση της Chair στο AI Task Force κατέχει η Ευδοξία Ψάλτη, Διευθύντρια Τεχνολογίας στην εταιρεία Dynatrace, η οποία συντονίζει μια ομάδα προσώπων με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία. Ως εναρκτήριο βήμα της προσπάθειας έχει καθοριστεί η άμεση διεξαγωγή μιας αναλυτικής έρευνας μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου, η οποία θα συμβάλει στην πλήρη χαρτογράφηση του τρέχοντος επιπέδου υιοθέτησης της τεχνολογίας, των ιεραρχημένων αναγκών και των σημαντικότερων εμποδίων που συναντούν οι εταιρείες.

Η σύνθεση της ομάδας εργασίας περιλαμβάνει καταξιωμένα στελέχη από πολλαπλούς χώρους, διασφαλίζοντας την πολυφωνία και την πολύπλευρη προσέγγιση του ζητήματος. Στο αρχικό σχήμα συμμετέχουν ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και μέλος του ΔΣ του ελληνικού AI Factory ΦΑΡΟΣ Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και Καθηγητής του ΕΚΠΑ Ιωάννης Εμίρης, ο Senior Vice President της Blend Δημοσθένης Α. Κωστόπουλος, η Data & AI Manager της Accenture Λίλιαν Μπαλατσού, ο συνιδρυτής της Bluefunctor.com Αντώνης Μυλωνάς και η Senior Lecturer στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου Yale Ευαγγελία Χαλιώτη. Τα μέλη συνεισφέρουν την προσωπική τους εμπειρία στην ανάπτυξη των δράσεων, ενώ τονίζεται ρητά πως η παρουσία τους στην ομάδα δεν συνιστά από μόνη της θεσμική συνεργασία με τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται.

Ποιοι είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες για την υπεύθυνη ενσωμάτωση;

Το στρατηγικό πλάνο της επιτροπής αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις θεμελιώδεις άξονες που αφορούν την πρακτική επιχειρηματική αξιοποίηση μέσω στοχευμένων παραδειγμάτων, την υπεύθυνη υιοθέτηση με αυστηρή προστασία δεδομένων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το ανθρώπινο δυναμικό και τη συστηματική μεταφορά διατλαντικής τεχνογνωσίας από τις ΗΠΑ.

Η υπεύθυνη χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή επιχειρηματική λειτουργία μεταφράζεται στην ύπαρξη ενός ξεκάθαρου σκοπού, στον διαρκή έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων αποτελεσμάτων και στον αυστηρό καθορισμό του φυσικού προσώπου που διατηρεί την τελική ευθύνη. Οι οργανισμοί καλούνται να αναγνωρίσουν έγκαιρα ποιες ακριβώς εργασιακές ρουτίνες πρόκειται να μεταβληθούν, να προχωρήσουν σε ουσιαστικές επενδύσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού τους και να διαχωρίσουν απόλυτα τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον αλγόριθμο από εκείνες που παραμένουν υπό τον έλεγχο των εργαζομένων. Η ασφάλεια, η διαφάνεια και η λογοδοσία αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού μιας λειτουργικής εφαρμογής, μαζί με την κατάλληλη ενημέρωση όσων προσώπων επηρεάζονται από την ανάπτυξή της. Παράλληλα, διευκρινίζεται χωρίς καμία ασάφεια ότι ο ρόλος της ομάδας περιορίζεται στη μεταφορά πρακτικής γνώσης και δεν επεκτείνεται στην παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό AI Act, ούτε προτίθεται να λειτουργήσει ως φορέας πιστοποίησης εμπορικών λύσεων και επιλογής συγκεκριμένων παρόχων λογισμικού. Οι επιχειρήσεις διατηρούν ακέραιη την ευθύνη της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου της εφαρμογής που επιλέγουν να αναπτύξουν.

Η διατλαντική διάσταση του έργου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η αξιοποίηση του ισχυρού δικτύου του AmCham Greece και της ελληνικής διασποράς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δοκιμασμένων πρακτικών και την άμεση σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την αγορά. Οι τεχνολογικές επιλογές οφείλουν να παραμένουν ουδέτερες και να καθοδηγούνται αποκλειστικά από τις ανάγκες συμβατότητας με τα υφιστάμενα εταιρικά συστήματα, διατηρώντας παράλληλα το συνολικό κόστος λειτουργίας σε βιώσιμα επίπεδα.