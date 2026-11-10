Το Instagram επεκτείνει παγκοσμίως τον έλεγχο ηλικίας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνοψη

Η Meta ενεργοποιεί παγκοσμίως το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εκτιμά την ηλικία των χρηστών στο Instagram.

Οι λογαριασμοί εφήβων κάτω των 16 ετών μετατρέπονται αυτόματα σε ιδιωτικοί με κλειδωμένες τις ρυθμίσεις απορρήτου.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν διακοπή ειδοποιήσεων το βράδυ, αυστηρά φίλτρα στα μηνύματα και όριο 60 λεπτών χρήσης.

Οι έφηβοι χρειάζονται υποχρεωτικά τη συγκατάθεση των γονέων τους για να χαλαρώσουν τα μέτρα προστασίας.

Στην Αυστραλία, η εταιρεία συνεργάζεται με την Apple αντλώντας δεδομένα ηλικίας απευθείας από το λειτουργικό σύστημα.

Η Meta προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της παγκόσμιας επέκτασης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί για την ακριβή εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών στο Instagram, κλείνοντας οριστικά το «παράθυρο» της δήλωσης ψευδούς ημερομηνίας γέννησης.

Η πρωτοβουλία εφαρμόζει τα εργαλεία προστασίας λογαριασμών, γνωστά ως Teen Accounts, σε εκατομμύρια νέους που μέχρι πρότινος παρέκαμπταν τα ηλικιακά όρια, βασιζόμενη πλέον αποκλειστικά στη μηχανική μάθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς. Η λειτουργία ανιχνεύει πολύπλοκα μοτίβα αλληλεπιδράσεων, το είδος του περιεχομένου που καταναλώνεται και τον τρόπο επικοινωνίας εντός της πλατφόρμας για να εντοπίσει τους ανήλικους, μεταφέροντάς τους εν συνεχεία εντελώς αυτόματα σε ένα εξαιρετικά ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον περιήγησης.

Οι λογαριασμοί εφήβων που αναγνωρίζονται ως κάτω των 16 ετών μετατρέπονται πλέον αυτομάτως σε ιδιωτικοί, αποκόπτοντας δραστικά τη δυνατότητα επικοινωνίας από άτομα που δεν ακολουθούν. Παράλληλα, το οικοσύστημα του Instagram επιβάλλει αυστηρά φίλτρα για τον αποκλεισμό του ευαίσθητου ή προσβλητικού περιεχομένου από τη ροή και την εξερεύνηση, προστατεύοντας τους νεαρούς χρήστες από ακατάλληλες εικόνες ή βίντεο. Το σύστημα φροντίζει να περιορίζει επίσης τα tags και τις αναφορές από τρίτους, διασφαλίζοντας ένα προστατευμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Ο έλεγχος του χρόνου οθόνης ενισχύεται μέσω ειδοποιήσεων που υπενθυμίζουν την αποσύνδεση μετά από 60 λεπτά καθημερινής ενασχόλησης, ενώ η λειτουργία ύπνου ενεργοποιείται αναγκαστικά, απενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί για την αποφυγή περισπασμών.

Η αποκλιμάκωση ή η χαλάρωση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων απορρήτου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυθαίρετα από τους ίδιους τους εφήβους, καθώς απαιτείται ρητή γονική συγκατάθεση μέσω των ενσωματωμένων εργαλείων επίβλεψης. Οι γονείς καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τα αιτήματα των παιδιών τους για αλλαγές στις ρυθμίσεις, διατηρώντας απόλυτα τον τελικό έλεγχο της ψηφιακής τους εμπειρίας. Στις ΗΠΑ, η διαδικασία αυτή συνοδεύεται πλέον από σχετικά ενημερωτικά βίντεο που θα εμφανίζονται στη ροή των ενηλίκων, εξηγώντας διεξοδικά τη διαδικασία ένταξης των εφήβων στις προστατευμένες εμπειρίες και παρέχοντας οδηγίες επιβεβαίωσης της ηλικίας τους. Η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού συνδέεται άμεσα με τις υποδείξεις του οργανισμού ConnectSafely, προωθώντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που στοχεύει στον πλήρη αποκλεισμό παιδιών κάτω των 13 ετών από τα κοινωνικά δίκτυα της Meta.

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών προκύπτει ύστερα από τις έντονες πιέσεις και τη συμφωνία που υπεγράφη με 52 γενικούς εισαγγελείς των αμερικανικών πολιτειών, οι οποίοι απαίτησαν αυστηρότερους ελέγχους για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η Meta χρησιμοποιεί την επιτυχία των δοκιμών της, τονίζοντας πως περισσότεροι από εννέα στους δέκα ενεργούς εφηβικούς λογαριασμούς διατήρησαν τις περιοριστικές ρυθμίσεις μετά την προληπτική τους ενεργοποίηση, αν και τα ακριβή ποσοστά επιτυχίας του αλγορίθμου στην απόλυτη αναγνώριση της ηλικίας παραμένουν αδιευκρίνιστα. Για να αντιμετωπιστούν τα πιθανά σφάλματα της τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπεται διαδικασία ταυτοποίησης για όσους χρήστες θεωρούν ότι ο αλγόριθμος τους κατέταξε λανθασμένα στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων.

Η τεχνολογική εξέλιξη γύρω από τον έλεγχο ηλικίας οδηγεί τη Meta σε αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών, όπως αποδεικνύεται από την πιλοτική εφαρμογή στην Αυστραλία, όπου η εταιρεία αξιοποιεί εθελοντικά τα δεδομένα ηλικιακού εύρους που παρέχει η Apple μέσω των λειτουργικών της συστημάτων. Όταν ένας γονέας ρυθμίζει το iPhone του παιδιού του, το App Store επικοινωνεί την ηλικιακή ομάδα απευθείας στον προγραμματιστή κατά τη λήψη του Instagram, διευκολύνοντας την αυτόματη εφαρμογή των αντίστοιχων περιορισμών. Παρόλα αυτά, η ηγεσία της Meta υπογραμμίζει πως η προαιρετική συλλογή δεδομένων από τα καταστήματα εφαρμογών δημιουργεί ασυνέπειες, ζητώντας επιτακτικά την καθιέρωση νομοθετικών πλαισίων που θα υποχρεώνουν την Apple και την Google να επιβεβαιώνουν την ηλικία των χρηστών σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, προσφέροντας συνεπή προστασία σε ολόκληρο το φάσμα των εφαρμογών.

Μέσα από αυτές τις ανακοινώσεις, η πλατφόρμα καλεί ανοιχτά τους άμεσους ανταγωνιστές της, όπως το TikTok και το YouTube, να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές περιορισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και ομοιόμορφο ψηφιακό περιβάλλον για όλους τους εφήβους ανεξαρτήτως του δικτύου που επιλέγουν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Instagram με κεντρικό άξονα τη μηχανική μάθηση συνεχίζεται αμείωτος, ενώ τα αντίστοιχα εργαλεία αναμένεται να εφαρμοστούν το προσεχές διάστημα και στο Facebook, με την παγκόσμια επέκταση τους στο Threads να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.