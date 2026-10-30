Το Reddit καταργεί την ανώνυμη περιήγηση χωρίς log in στην πλατφόρμα

Σύνοψη

Το Reddit σχεδιάζει να απαγορεύσει την ελεύθερη περιήγηση στην πλατφόρμα, καθιστώντας υποχρεωτική τη σύνδεση μέσω ενεργού λογαριασμού για την ανάγνωση αναρτήσεων.

Η αλλαγή θα ξεκινήσει δοκιμαστικά σε επιλεγμένες αγορές εκτός των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Ο CEO, Steve Huffman, αποδίδει την απόφαση στην ανάγκη προστασίας των δεδομένων από μαζικό scraping χωρίς άδεια και στη βελτίωση της διαφημιστικής εμπειρίας.

Οι συμφωνίες αδειοδότησης δεδομένων με κολοσσούς όπως η Google και η OpenAI παραμένουν ενεργές, την ώρα που το Reddit επανασχεδιάζει το Incognito Mode της εφαρμογής του.

Η δημοφιλέστερη πλατφόρμα συγκέντρωσης ειδήσεων και ανταλλαγής απόψεων στο διαδίκτυο ετοιμάζεται να εφαρμόσει έναν από τους πιο αυστηρούς περιορισμούς στην ιστορία της, αναγκάζοντας όσους επιθυμούν να διαβάσουν το περιεχόμενο να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ενεργό λογαριασμό. Η πρακτική της ανώνυμης περιήγησης, η οποία αποτελούσε θεμέλιο λίθο της ανοιχτής φιλοσοφίας του διαδικτύου, φαίνεται πως πλησιάζει προς το τέλος της, καθώς η διοίκηση της Reddit αναζητά επιθετικούς τρόπους να προστατεύσει τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν οι χρήστες της καθημερινά.

Το Reddit σχεδιάζει να καταστήσει υποχρεωτική τη σύνδεση στην πλατφόρμα για την απλή περιήγηση των χρηστών, ξεκινώντας δοκιμαστικά από αγορές εκτός ΗΠΑ μέσα στους επόμενους μήνες. Η απόφαση αυτή στοχεύει στον αποκλεισμό της μαζικής και μη εξουσιοδοτημένης εξαγωγής δεδομένων από bots (data scraping), προσφέροντας παράλληλα μια πιο ελεγχόμενη εμπειρία προβολής διαφημίσεων, ενώ το Incognito Mode της επίσημης εφαρμογής ανασχεδιάζεται ριζικά.

Ιστορικά, το δίκτυο λειτουργούσε ως μια ανοιχτή βιβλιοθήκη εμπειριών, όπου εκατομμύρια άνθρωποι μπορούσαν να αναζητήσουν λύσεις σε τεχνικά προβλήματα, να διαβάσουν κριτικές προϊόντων και να ενημερωθούν για τοπικά ζητήματα χωρίς να υποχρεούνται να αφήσουν το ψηφιακό τους αποτύπωμα. Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες προσθέτουν σταθερά τη λέξη «reddit» στο τέλος των ερωτημάτων τους στη μηχανή αναζήτησης της Google προκειμένου να παρακάμψουν τα βελτιστοποιημένα άρθρα και να εντοπίσουν οργανικές απαντήσεις γραμμένες από πραγματικούς ανθρώπους.

Ο CEO της εταιρείας, Steve Huffman, τόνισε μέσα από επίσημη τοποθέτηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της μαζικής αλίευσης δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από συνεδρίες χρηστών που δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο σύστημα. Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί συλλογής κειμένου αντλούν ασταμάτητα πληροφορίες από τα φόρουμ (subreddits) για να τροφοδοτήσουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, καταναλώνοντας τεράστιους πόρους από τους διακομιστές του δικτύου χωρίς να επιστρέφουν κανένα απολύτως όφελος.

Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μαζικής υπεξαίρεσης πνευματικού υλικού, το Reddit έχει ήδη προχωρήσει σε ιδιαίτερα προσοδοφόρες εμπορικές συμφωνίες αδειοδότησης του περιεχομένου του με κολοσσούς της τεχνολογίας, υπογράφοντας συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων με τη Google και την OpenAI εντός του 2024. Η ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο, συνεπώς, επιτρέπει πρακτικά σε άλλες, λιγότερο γνωστές αλλά εξίσου απαιτητικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους χωρίς να καταβάλλουν τα αντίστοιχα οικονομικά ανταλλάγματα. Η εταιρεία ακολουθεί πλέον μια αυστηρή στρατηγική νομικών διεκδικήσεων έναντι όσων προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα της πλαγίως, ενώ πρόσφατα προχώρησε και σε περιορισμό της πρόσβασης στην κλασική διεπαφή του «Old Reddit», η οποία ήταν παραδοσιακά πιο ευάλωτη στην αυτοματοποιημένη ανάγνωση.

Η διαδικασία μετάβασης στο νέο, αυστηρότερο μοντέλο ελέγχου δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς οι ιθύνοντες έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια μέθοδο σταδιακής ενσωμάτωσης. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να δοκιμάζονται μέσα στους επόμενους μήνες σε επιλεγμένες αγορές εκτός των ΗΠΑ, επιτρέποντας στην ομάδα ανάπτυξης να μελετήσει τις επιπτώσεις στην εμπειρία του χρήστη, τα διαφημιστικά έσοδα και τη γενικότερη λειτουργία του οικοσυστήματος πριν οριστικοποιήσει τα τελικά όρια εφαρμογής.

Προς το παρόν παραμένει εντελώς ασαφής ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται τα links που μοιράζονται οι χρήστες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το Viber ή το WhatsApp, τα οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή και στην ελληνική αγορά. Αν κάποιος παραλήπτης πατήσει σε ένα link που τον οδηγεί σε μια συζήτηση στο Reddit χωρίς να διαθέτει ενεργό λογαριασμό στη συσκευή του, το πιθανότερο σενάριο είναι η πλατφόρμα να του εμφανίζει ένα παράθυρο προτροπής εγγραφής, εμποδίζοντας την ανάγνωση του αρχικού κειμένου και όλων των επακόλουθων σχολίων.

Αναγνωρίζοντας την απολύτως λογική ανάγκη πολλών ενεργών μελών για αυξημένη ιδιωτικότητα, οι προγραμματιστές του Reddit προχώρησαν παράλληλα στον πλήρη ανασχεδιασμό και την επανακυκλοφορία της λειτουργίας "Incognito Mode", η οποία όμως θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από την επίσημη mobile εφαρμογή. Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η διοίκηση επιδιώκει να μεταφέρει σταδιακά το κοινό που προτιμούσε την ανώνυμη πλοήγηση μέσω web browsers απευθείας στο ελεγχόμενα κλειστό περιβάλλον της mobile εφαρμογής. Μέσα στην εφαρμογή, ακόμη και σε κατάσταση ανώνυμης περιήγησης, η εταιρεία διατηρεί πολύ καλύτερο έλεγχο πάνω στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι χορηγούμενες καταχωρήσεις και διασφαλίζει ότι κανένα εξωτερικό εργαλείο δεν μπορεί να εξάγει μαζικά τα δεδομένα των συζητήσεων.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες έρχονται να προστεθούν στις θυελλώδεις αποφάσεις που πήρε η πλατφόρμα την προηγούμενη χρονιά, όταν επέβαλε υπέρογκες χρεώσεις για την πρόσβαση στο API της, οδηγώντας στο κλείσιμο εμβληματικών εφαρμογών τρίτων, όπως το Apollo, και προκαλώντας πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις από χιλιάδες moderators που έθεσαν τις κοινότητες τους σε ιδιωτική λειτουργία. Οι επενδυτές της Wall Street, ωστόσο, μετά την πρόσφατη δημόσια εγγραφή (IPO) της εταιρείας στο χρηματιστήριο, πιέζουν ασφυκτικά για τη μεγιστοποίηση των κερδών. Η ολοκληρωτική μετατροπή του δικτύου σε ένα κλειστό περιβάλλον αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της ανάγκης για επίδειξη συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης…