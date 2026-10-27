Το Instagram θέλει να γίνει YouTube: Δοκιμάζει οριζόντια βίντεο διάρκειας έως 90 λεπτών!

Σύνοψη

Δοκιμή νέας μορφής περιεχομένου με την ονομασία «Features» για βίντεο μεγάλης διάρκειας από τη Meta.

Πλήρης υποστήριξη οριζόντιας προβολής (widescreen) με τη συνολική διάρκεια να αγγίζει πλέον έως και τα 90 λεπτά.

Στρατηγικός στόχος παραμένει η αρμονική συνύπαρξη μικρών και μεγάλων βίντεο, καθιστώντας την πλατφόρμα ιδανική για podcasts, συνεντεύξεις και εκπομπές.

Περιορισμένη αρχική δοκιμή σε επιλεγμένους δημιουργούς περιεχομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία.

Άμεση διασύνδεση με την πρόσφατη επέκταση της εξειδικευμένης εφαρμογής του Instagram στις έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TVs).

Η Meta προχωρά στον ριζικό επαναπροσδιορισμό της εσωτερικής στρατηγικής της γύρω από την κατανάλωση multimedia, ανακοινώνοντας την επίσημη έναρξη δοκιμών στο Instagram για μια νέα κατηγορία περιεχομένου που φέρει την ονομασία «Features» και εστιάζει αποκλειστικά στα βίντεο μεγάλης διάρκειας με οριζόντιο προσανατολισμό.

Οι δημιουργοί αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να μεταφορτώνουν ογκώδη αρχεία που ξεπερνούν κατά πολύ τους συνηθισμένους περιορισμούς των σύντομων κλιπ, με τη μέγιστη διάρκεια αναπαραγωγής να αγγίζει τα 90 λεπτά, προσφέροντας άπλετο ψηφιακό χώρο για εξαιρετικά αναλυτικές παρουσιάσεις, πολύωρες συνεντεύξεις και εκτενή podcasts.

Το βήμα αυτό αντικατοπτρίζει τη σαφή πρόθεση της εταιρείας να ανταγωνιστεί ευθέως το YouTube στον κρίσιμο τομέα της φιλοξενίας μεγάλων παραγωγών, διεκδικώντας επιθετικά ένα εξαιρετικά σημαντικό μερίδιο από τον χρόνο που αφιερώνουν καθημερινά οι χρήστες στην παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού.

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, διατηρούσε επί σειρά ετών σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την ενσωμάτωση τέτοιων χρονοβόρων μορφότυπων στην εφαρμογή, εκφράζοντας ανοιχτά την έντονη ανησυχία του για τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε μια τέτοια ριζική προσθήκη στην καθημερινή αλληλεπίδραση των μελών της κοινότητας. Η βασική φιλοσοφία της δημοφιλούς εφαρμογής στηριζόταν ανέκαθεν στην ταχύτατη εναλλαγή οπτικών ερεθισμάτων μέσα από στατικές φωτογραφίες, καλαίσθητα carousels και σύντομα Reels, τα οποία οι εγγεγραμμένοι χρήστες μοιράζονται αστραπιαία με τους φίλους τους μέσω των προσωπικών μηνυμάτων, δημιουργώντας έναν συνεχή και αδιάκοπο κύκλο δέσμευσης, προσοχής και ανταλλαγής πολλαπλών αντιδράσεων. Όταν ένας απλός θεατής αναγκάζεται να αφιερώσει μία ολόκληρη ώρα παρακολουθώντας προσηλωμένος ένα ενιαίο και μακροσκελές βίντεο, ο γενικότερος ρυθμός των κοινοποιήσεων και των likes στο υπόλοιπο δίκτυο μειώνεται δραματικά, γεγονός που ιστορικά απέτρεπε την κεντρική ηγεσία της πλατφόρμας από το να επενδύσει σοβαρά σε αυτή την αχαρτογράφητη κατεύθυνση.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη της Meta φαίνεται πως αναγνωρίζουν πλέον ότι η παγκόσμια αγορά έχει ωριμάσει αρκετά και οι καθημερινές συνήθειες θέασης έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, οδηγώντας αναπόφευκτα σε μια θεμελιώδη αναθεώρηση της θεωρητικής τους προσέγγισης απέναντι στο ψηφιακό περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν από κοινού ο Adam Mosseri και η αντιπρόεδρος ανάπτυξης προϊόντων Tessa Lyons μέσα από ένα ειδικό βίντεο ανακοινώσεων, η νέα αναθεωρημένη στόχευση δεν αποσκοπεί επ' ουδενί στην αντικατάσταση των δημοφιλών Reels, αλλά επικεντρώνεται στρατηγικά στη δημιουργία μιας αρμονικής και συμβιωτικής σχέσης μεταξύ των εντελώς διαφορετικών μορφών βίντεο, όπου το καθένα θα εξυπηρετεί διαρκώς έναν απολύτως διακριτό αλλά άκρως αλληλοσυμπληρούμενο λειτουργικό σκοπό. Ένας επαγγελματίας δημιουργός θα μπορεί σύντομα να ανεβάζει το πλήρες, αμοντάριστο επεισόδιο του εβδομαδιαίου podcast του ή ακόμα και μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση stand-up comedy ως αυτόνομο «Feature», χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τα αλγοριθμικά ενισχυμένα Reels για να προωθεί έξυπνα μικρά αποσπάσματα των πιο ενδιαφερουσών στιγμών, κατευθύνοντας με ακρίβεια το ευρύ κοινό προς το κυρίως και εκτενέστερο υλικό.

Τι είναι η νέα λειτουργία Features του Instagram

Η λειτουργία Features του Instagram αποτελεί τη νέα φιλόδοξη προσπάθεια της Meta να ενσωματώσει πλήρως τα οριζόντια βίντεο (widescreen) μεγάλης διάρκειας, τα οποία επιτρέπεται πλέον να φτάσουν τη συνολική διάρκεια έως και τα 90 λεπτά. Απευθύνεται πρωτίστως σε καταξιωμένους δημιουργούς που παράγουν εκτενή podcasts ή διαδικτυακές εκπομπές, προσφέροντας έναν ισχυρό εναλλακτικό χώρο υψηλής προβολής απέναντι στην αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του YouTube.

Μέγιστη διάρκεια: Επίσημη υποστήριξη για αναπαραγωγή βίντεο έως και 90 λεπτά χωρίς διακοπές.

Επίσημη υποστήριξη για αναπαραγωγή βίντεο έως και 90 λεπτά χωρίς διακοπές. Προσανατολισμός οθόνης: Πλήρης οριζόντια προβολή (widescreen ανάλυση 16:9).

Πλήρης οριζόντια προβολή (widescreen ανάλυση 16:9). Τρέχουσα διαθεσιμότητα: Αρχική δοκιμαστική φάση σε κλειστό κύκλο λογαριασμών σε ΗΠΑ και Βραζιλία.

Αρχική δοκιμαστική φάση σε κλειστό κύκλο λογαριασμών σε ΗΠΑ και Βραζιλία. Βασικός σκοπός: Άριστη φιλοξενία podcasts, επαγγελματικών εκπομπών, ντοκιμαντέρ και αναλυτικών τεχνολογικών παρουσιάσεων.

Η τεχνική υλοποίηση της νέας λειτουργίας εστιάζει προσεκτικά στην παροχή μιας εντελώς απρόσκοπτης εμπειρίας θέασης που δεν πρόκειται να αποξενώνει οπτικά τον μέσο χρήστη από το γνώριμο και ασφαλές περιβάλλον της εφαρμογής, διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετικά υψηλά πρότυπα ποιότητας στην ανάλυση και την ομαλή αναπαραγωγή. Οι εγγεγραμμένοι δημιουργοί περιεχομένου αποκτούν αυτόματα πλήρη πρόσβαση σε ουσιαστικά αναβαθμισμένα επαγγελματικά εργαλεία διαχείρισης και εις βάθος στατιστικών αναλύσεων, τα οποία τους επιτρέπουν να παρακολουθούν με χειρουργική ακρίβεια την πορεία των μεγάλων βίντεο, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα ακριβή λεπτά όπου το κοινό χάνει το αρχικό του ενδιαφέρον ή, αντίθετα, αλληλεπιδρά εντονότερα με τα σχόλια και τις αντιδράσεις. Η πλατφόρμα ευελπιστεί μάλιστα να πείσει τους έμπειρους επαγγελματίες του ψηφιακού χώρου να μην περιορίζονται απλώς στην τεμπέλικη αναδημοσίευση παλαιότερου υλικού που έχουν ήδη ανεβάσει αλλού, αλλά να παράγουν συστηματικά εντελώς πρωτογενές περιεχόμενο προσαρμοσμένο αποκλειστικά και μόνο για τις απαιτήσεις που θέτει το εξελισσόμενο οικοσύστημα της Meta.

Πώς λειτουργεί η συμβίωση Reels και μεγάλων βίντεο

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Meta βασίζεται στην αμφίδρομη και διαρκή υποστήριξη του παραγόμενου περιεχομένου, όπου τα σύντομα κλιπ των Reels θα λειτουργούν διαρκώς ως εργαλεία ανακάλυψης που θα κατευθύνουν οργανικά τους χρήστες στα πλήρη επεισόδια των 90 λεπτών, αυξάνοντας γεωμετρικά τον συνολικό χρόνο παραμονής στην πλατφόρμα χωρίς να θυσιάζεται η άμεση αλληλεπίδραση.

Εργαλεία ανακάλυψης: Αξιοποίηση του αλγορίθμου των Reels για στοχευμένη προώθηση των εκτενών Features.

Αξιοποίηση του αλγορίθμου των Reels για στοχευμένη προώθηση των εκτενών Features. Δυναμική διασύνδεση: Δυνατότητα άμεσης προσθήκης λειτουργικών συνδέσμων από τα μικρά κλιπ κατευθείαν προς τα μεγάλα βίντεο.

Δυνατότητα άμεσης προσθήκης λειτουργικών συνδέσμων από τα μικρά κλιπ κατευθείαν προς τα μεγάλα βίντεο. Σειρές Reels: Ενσωμάτωση νέας λειτουργίας ομαδοποίησης μικρών βίντεο σε συνεκτικές, θεματικές σειρές.

Ενσωμάτωση νέας λειτουργίας ομαδοποίησης μικρών βίντεο σε συνεκτικές, θεματικές σειρές. Ολιστική προσέγγιση: Ταυτόχρονη κάλυψη εντελώς διαφορετικών αναγκών κατανάλωσης περιεχομένου από τους χρήστες.

Ο σχεδιασμός αυτής της πολύπλοκης αλληλεξάρτησης προέκυψε ύστερα από εξαιρετικά εκτενή, πολύμηνη ανάλυση της συμπεριφοράς των σύγχρονων χρηστών, οι οποίοι κατά κανόνα ανακαλύπτουν εντελώς νέους δημιουργούς μέσα από την ατελείωτη ροή των Reels πριν πάρουν την τελική απόφαση να επενδύσουν περισσότερο από τον χρόνο τους παρακολουθώντας τις αναλυτικότερες παραγωγές τους. Η στοχευμένη δημιουργία έξυπνων καναλιών διοχέτευσης του ευρύτερου κοινού από τα σύντομα βίντεο προς τα σαφώς μεγαλύτερα, επιτρέπει στους δημιουργούς να χτίζουν μια πολύ πιο ουσιαστική και σταθερή σχέση με τους πιστούς ακολούθους τους, προσφέροντας βάθος, εξειδίκευση και λεπτομέρεια που είναι πρακτικά αδύνατον να χωρέσουν μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα χαοτικής περιήγησης. Οι νέες πολλά υποσχόμενες δοκιμαστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την επιλογή προσάρτησης ειδικών tags πάνω στα Reels, τα οποία με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη μεταφέρουν άμεσα τον θεατή στο αντίστοιχο μεγάλο, αρχικό βίντεο από το οποίο προήλθε το απόσπασμα.

Η επέκταση στις έξυπνες τηλεοράσεις

Το λανσάρισμα των βίντεο μεγάλης διάρκειας ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πρόσφατη κυκλοφορία της εξειδικευμένης εφαρμογής Instagram TV, η οποία είναι πλέον επίσημα διαθέσιμη σε συσκευές Amazon Fire TV, Google TV, Samsung TV και Apple TV, μεταφέροντας ολοκληρωτικά την εμπειρία θέασης στη μεγάλη οθόνη του σαλονιού.

Οικοσύστημα τηλεοράσεων: Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε Apple TV, Google TV, λειτουργικό Samsung Tizen και Amazon Fire.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε Apple TV, Google TV, λειτουργικό Samsung Tizen και Amazon Fire. Εμπειρία σαλονιού: Απόλυτη βελτιστοποίηση της διεπαφής χρήστη (UI) ώστε να ανταποκρίνεται ορθά στις μεγάλες οθόνες.

Απόλυτη βελτιστοποίηση της διεπαφής χρήστη (UI) ώστε να ανταποκρίνεται ορθά στις μεγάλες οθόνες. Αναβάθμιση εφαρμογής: Νέα προστιθέμενη δυνατότητα παρακολούθησης των παραδοσιακών Stories και των Features απευθείας από την τηλεόραση.

Νέα προστιθέμενη δυνατότητα παρακολούθησης των παραδοσιακών Stories και των Features απευθείας από την τηλεόραση. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Δυναμική διείσδυση στον κατεξοχήν παραδοσιακό χώρο οικιακής κυριαρχίας του YouTube.

Η μεθοδική μεταφορά του Instagram στις μεγάλες οθόνες των σύγχρονων τηλεοράσεων αποτελεί βασικό θεμέλιο λίθο για την εμπορική επιτυχία των οριζόντιων βίντεο των 90 λεπτών, καθώς η συνεχής παρακολούθηση περιεχομένου τέτοιας απαιτητικής διάρκειας σε smartphones συχνά κουράζει γρήγορα τον μέσο χρήστη και εξαντλεί με ταχύτατους ρυθμούς την μπαταρία των φορητών συσκευών. Η Meta αναγνωρίζει ότι για να διεκδικήσει σοβαρά το παραδοσιακό τηλεοπτικό κοινό απαιτείται αναγκαστικά ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο φιλικό περιβάλλον χρήσης, πλήρως απαλλαγμένο από τους συνεχείς, ενοχλητικούς περισπασμούς των ειδοποιήσεων και σχεδιασμένο αυστηρά με γνώμονα την άνετη παρακολούθηση από τον καναπέ του σπιτιού. Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της τηλεοπτικής εφαρμογής, οι οποίες ξεκίνησαν διστακτικά πέρυσι ως μια απλή περιορισμένη δοκιμή με αποκλειστικό επίκεντρο τα χιουμοριστικά Reels και επεκτάθηκαν γρήγορα με την προσθήκη των Stories, αποδεικνύουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας να καταστεί άμεσα ένας απολύτως υπολογίσιμος και ισχυρός παίκτης στο ταχέως αναπτυσσόμενο κομμάτι του connected TV.

Οι μελλοντικές προκλήσεις στο ψηφιακό τοπίο

Η οργανωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης πολύωρων ψηφιακών παραγωγών απαιτεί εξαιρετικά λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς από τους προγραμματιστές ώστε να μην αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα ο βασικός πυρήνας της κοινωνικής εμπειρίας που αναζητούν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι όταν ανοίγουν μηχανικά την εφαρμογή στα τηλέφωνά τους, διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιη την έμφαση στην ουσιαστική διαπροσωπική αλληλεπίδραση. Η απότομη υπερφόρτωση της κεντρικής ροής με τεράστια αρχεία μεγάλου μεγέθους ενδέχεται δυνητικά να αποθαρρύνει τους πιο βιαστικούς χρήστες που προτιμούν παραδοσιακά τη γρήγορη και αποσπασματική κατανάλωση συμπυκνωμένης πληροφορίας, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ευφυή και διακριτική λειτουργία των πολύπλοκων αλγορίθμων προτάσεων ώστε να εμφανίζουν τα μεγάλα «Features» μόνο στο απολύτως κατάλληλο κοινό, την πιο σωστή χρονική στιγμή.

Παράλληλα, η πλατφόρμα οφείλει απαραιτήτως να προσφέρει εξαιρετικά ισχυρά, απτά οικονομικά κίνητρα στους κορυφαίους δημιουργούς, διασφαλίζοντας νομικά και πρακτικά ότι η προσπάθεια, ο απαιτούμενος χρόνος και οι πόροι που απαιτούνται αναπόφευκτα για την άρτια παραγωγή ενός επαγγελματικού βίντεο μίας ώρας θα ανταμείβονται επαρκώς και δίκαια μέσω αξιόπιστων, διαφανών προγραμμάτων δημιουργίας εσόδων.

Η ευρύτερη, παγκόσμια αγορά της παραγωγής διαδικτυακού περιεχομένου χαρακτηρίζεται πλέον από έναν απίστευτα έντονο κατακερματισμό δυνάμεων, με το πανταχού παρόν YouTube να κατέχει εδώ και χρόνια τη μερίδα του λέοντος στα μεγάλα βίντεο, το δυναμικό TikTok να κυριαρχεί απόλυτα στα πολύ μικρά κλιπ και το εξειδικευμένο Twitch να αποτελεί σταθερά τον παγκόσμιο ηγέτη του live streaming. Η τελική έκβαση των εν εξελίξει αρχικών δοκιμών στις τεράστιες αγορές των ΗΠΑ και της Βραζιλίας θα καθορίσει σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό την τελική, εμπορική μορφή του προϊόντος.