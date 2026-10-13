Your Algorithm: Επιτέλους πλήρης έλεγχος της ροής ειδήσεων στο Facebook

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε επίσημα τη λειτουργία "Your Algorithm" για το Facebook, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν χειροκίνητα τον τρόπο εμφάνισης των αναρτήσεων στη ροή τους.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν την αυστηρή χρονολογική σειρά, την προτεραιότητα σε τοπικές ειδήσεις, την εστίαση σε αναρτήσεις στενών φίλων και την πλήρη απενεργοποίηση των προτάσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ενσωμάτωση της νέας ρύθμισης ξεκινά άμεσα εντός του Οκτωβρίου 2026, με τους Ευρωπαίους χρήστες να λαμβάνουν πρώτοι τη σχετική ειδοποίηση λόγω της εναρμόνισης της πλατφόρμας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ψηφιακών υπηρεσιών (DSA).

Οι διαχειριστές σελίδων και οι δημιουργοί περιεχομένου καλούνται να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, καθώς η οργανική απήχηση θα εξαρτάται πλέον άμεσα από τις ρητές προτιμήσεις του κοινού και όχι αποκλειστικά από τις αποφάσεις της μηχανής προτάσεων της Meta.

Το Your Algorithm του Facebook αποτελεί ένα νέο, ενσωματωμένο κέντρο ελέγχου εντός της εφαρμογής, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν ακριβώς τα κριτήρια με τα οποία το κοινωνικό δίκτυο προβάλλει αναρτήσεις, βίντεο και ειδήσεις στο κεντρικό τους Feed. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στο κρυφό, αδιαφανές σύστημα αξιολόγησης της Meta που βελτιστοποιεί την προβολή με βάση τον χρόνο παραμονής στην πλατφόρμα, τα μέλη του δικτύου αποκτούν πλέον πρόσβαση σε ένα διαφανές περιβάλλον ρυθμίσεων όπου μπορούν να αυξομειώνουν τη βαρύτητα διαφόρων παραμέτρων, όπως η συγγένεια με τον δημιουργό, η θεματολογία και η χρονολογική φρεσκάδα.

Η απόφαση της Meta να παραχωρήσει τον έλεγχο του feed στο κοινό προκύπτει ύστερα από πολυετείς πιέσεις των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες χειραγωγούν την προσοχή των πολιτών. Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτούργησε ως καταλύτης για την ανάπτυξη της νέας προσέγγισης, υποχρεώνοντας την εταιρεία να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές κατανάλωσης περιεχομένου που δεν βασίζονται στην εντατική παρακολούθηση της συμπεριφοράς.

Το νέο περιβάλλον ρυθμίσεων δεν περιορίζεται απλώς σε ένα κουμπί ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, αλλά παρέχει μια λεπτομερή απεικόνιση των κατηγοριών περιεχομένου, δίνοντας έμφαση στην ελευθερία του ατόμου να επιλέγει εάν επιθυμεί να καταναλώνει περισσότερο ενημερωτικό υλικό, ψυχαγωγικά βίντεο ή αποκλειστικά τις ενημερώσεις των στενών του επαφών.

Ποιες επιλογές παραμετροποίησης προσφέρει η Meta;

Το περιβάλλον διαχείρισης του Your Algorithm ενσωματώνει πέντε βασικούς πυλώνες παραμετροποίησης, τους οποίους οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο μέσα από τις κεντρικές ρυθμίσεις της εφαρμογής τους:

Αυστηρή Χρονολογική Σειρά (Chronological Feed): Οι αναρτήσεις εμφανίζονται ακριβώς με τη σειρά που δημοσιεύτηκαν από φίλους και σελίδες που ακολουθεί ο χρήστης, καταργώντας κάθε παρεμβολή από τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης της πλατφόρμας.

Οι αναρτήσεις εμφανίζονται ακριβώς με τη σειρά που δημοσιεύτηκαν από φίλους και σελίδες που ακολουθεί ο χρήστης, καταργώντας κάθε παρεμβολή από τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης της πλατφόρμας. Λειτουργία "Close Circle": Η ροή εστιάζει αποκλειστικά σε ενημερώσεις, φωτογραφίες και κείμενα από έναν επιλεγμένο πυρήνα λογαριασμών (φίλων και συγγενών), απομακρύνοντας εντελώς τις χορηγούμενες προτάσεις άγνωστων δημιουργών και τις δημοσιεύσεις σελίδων που διεκδικούν την προσοχή μέσω viral περιεχομένου.

Η ροή εστιάζει αποκλειστικά σε ενημερώσεις, φωτογραφίες και κείμενα από έναν επιλεγμένο πυρήνα λογαριασμών (φίλων και συγγενών), απομακρύνοντας εντελώς τις χορηγούμενες προτάσεις άγνωστων δημιουργών και τις δημοσιεύσεις σελίδων που διεκδικούν την προσοχή μέσω viral περιεχομένου. Έλεγχος Πηγών Ειδήσεων (News Priority): Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της παρουσίας πιστοποιημένων ειδησεογραφικών οργανισμών, επιτρέποντας στους αναγνώστες να μετατρέψουν το Facebook κυρίως σε εργαλείο ενημέρωσης και όχι απλής κοινωνικής δικτύωσης.

Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της παρουσίας πιστοποιημένων ειδησεογραφικών οργανισμών, επιτρέποντας στους αναγνώστες να μετατρέψουν το Facebook κυρίως σε εργαλείο ενημέρωσης και όχι απλής κοινωνικής δικτύωσης. Θεματική Εστίαση (Topic Sliders): Η ενσωμάτωση ειδικών ρυθμιστών (sliders) επιτρέπει την αυξομείωση της έντασης για συγκεκριμένες κατηγορίες, επιτρέποντας για παράδειγμα σε κάποιον να ζητήσει 80% αθλητικά και τεχνολογικά νέα και μόλις 20% περιεχόμενο γύρω από την πολιτική ή την ψυχαγωγία.

Η ενσωμάτωση ειδικών ρυθμιστών (sliders) επιτρέπει την αυξομείωση της έντασης για συγκεκριμένες κατηγορίες, επιτρέποντας για παράδειγμα σε κάποιον να ζητήσει 80% αθλητικά και τεχνολογικά νέα και μόλις 20% περιεχόμενο γύρω από την πολιτική ή την ψυχαγωγία. Zero AI Suggestions: Μια καθολική ρύθμιση που απενεργοποιεί πλήρως την παρεμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στο feed, μπλοκάροντας τις ενότητες "Προτεινόμενα για εσάς" και αφήνοντας την οθόνη αποκλειστικά με το οργανικό περιεχόμενο των άμεσων συνδέσεων.

Πώς επηρεάζει η νέα ρύθμιση τους χρήστες στην Ελλάδα;

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί το βασικό πεδίο δοκιμών και ανάπτυξης για τις νέες κανονιστικές συμμορφώσεις της Meta, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες στην Ελλάδα θα δουν την ειδοποίηση για το Your Algorithm πολύ νωρίτερα σε σχέση με τους καταναλωτές στις ΗΠΑ ή την Ασία. Στην πράξη, η ελληνική έκδοση της εφαρμογής θα λάβει μια υποχρεωτική αναδυόμενη οθόνη κατά την πρώτη εκκίνηση μετά την ενημέρωση Οκτωβρίου, καλώντας τους συνδρομητές να επιλέξουν ρητά το επιθυμητό μοντέλο ροής ειδήσεων πριν προχωρήσουν στην πλοήγηση.

Για τους εγχώριους δημιουργούς περιεχομένου, τα ειδησεογραφικά δίκτυα και τις τοπικές επιχειρήσεις που βασίζονται στην οργανική απήχηση, η μετάβαση αυτή δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον προκλήσεων, καθώς οι παλαιότερες τεχνικές πρόκλησης αντιδράσεων για την ενεργοποίηση του αλγορίθμου χάνουν πλέον την αξία τους εάν το κοινό έχει επιλέξει τη χρονολογική ροή. Οι Έλληνες διαφημιστές θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού ενδέχεται να απομονωθεί σε περιβάλλοντα "Close Circle", μειώνοντας δραστικά το διαθέσιμο ψηφιακό inventory για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και αυξάνοντας ενδεχομένως το κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (CPM) στην τοπική αγορά.