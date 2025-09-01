Το πρωτοποριακό drone της Κίνας που οι ΗΠΑ πέρασαν για UFO...

Το 2017, οι New York Times αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός μυστικού προγράμματος του Πενταγώνου, αφιερωμένου στη μελέτη πιθανών απειλών από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Μαζί με την αποκάλυψη, δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο (βλ. στο τέλος) που έμελλε να προκαλέσει παγκόσμιο σάλο: η καταγραφή ενός άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου, γνωστού ως Gimbal, από δύο μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 του αμερικανικού Ναυτικού. Το περιστατικό έθρεψε συζητήσεις, υποθέσεις και συνωμοσιολογίες, χωρίς ποτέ να δοθεί επίσημη εξήγηση για την προέλευσή του.

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η Κίνα έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα νέο πειραματικό drone κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), το οποίο φέρει εντυπωσιακές ομοιότητες με το μυστηριώδες Gimbal.

Το πανεπιστήμιο Zhengzhou University of Aeronautics παρουσίασε πρόσφατα μια νέα αεροναυπηγική σχεδίαση που θύμισε σε πολλούς τις εικόνες του αμερικανικού βίντεο. Πρόκειται για ένα σκάφος με άτρακτο που περιβάλλεται από πτέρυγα σε σχήμα κλειστού δακτυλίου, ενισχυμένη με κάθετα πτερύγια και τέσσερις έλικες στα σημεία σύνδεσης.

Οπτικά, μοιάζει περισσότερο με ιπτάμενη άτρακτο παρά με αεροπλάνο ή κλασικό τετρακόπτερο. Ωστόσο, κάτω από αυτήν την ανορθόδοξη εμφάνιση κρύβεται ένας συνδυασμός τεχνολογιών: η ευελιξία και η δυνατότητα κάθετης στήριξης των πολυρότορων μαζί με την αεροδυναμική αποδοτικότητα των αεροσκαφών σταθερών πτερύγων.

Οι ερευνητές της Κίνας υποστηρίζουν ότι η δακτυλιοειδής πτέρυγα διοχετεύει τις υψηλές πιέσεις και καθυστερεί την απώλεια στήριξης, επιτρέποντας στο drone να πετά σταθερά σε χαμηλές ταχύτητες ή με μεγάλες γωνίες προσβολής. Αυτές οι συνθήκες είναι καθοριστικές για αποστολές αναγνώρισης σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπου η σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, τα οριζόντια πτερύγια που βρίσκονται στα άκρα αποτρέπουν τις εσωτερικές αναταράξεις και βελτιώνουν τον έλεγχο. Τα τεστ σε αεροσήραγγα και οι δοκιμαστικές πτήσεις φαίνεται να επιβεβαίωσαν τις θεωρητικές προσομοιώσεις, αποδεικνύοντας ότι το σκάφος διατηρεί σταθερή ροή ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.

Η δομή του drone είναι ανθεκτική και αρθρωτή, κάτι που του επιτρέπει να ενσωματώνει διαφορετικά συστήματα. Μπορεί, θεωρητικά, να εξοπλιστεί με οπτικούς αισθητήρες, θερμικές κάμερες, εξοπλισμό διάσωσης ή κάψουλες μεταφοράς. Αυτό το καθιστά πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων, είτε για στρατιωτικούς σκοπούς – όπως εποπτεία πεδίου μάχης και θαλάσσια παρακολούθηση – είτε για πολιτικές αποστολές, όπως περιβαλλοντική ανάλυση, διασώσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές ή μεταφορά ελαφρών φορτίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες, η αεροδυναμική αντίσταση παραμένει η μεγάλη πρόκληση. Η γεωμετρία της κλειστής πτέρυγας δημιουργεί αναπόφευκτα σημαντική οπισθέλκουσα δύναμη. Οι ερευνητές τονίζουν ότι εργάζονται πάνω στη βελτίωση του προφίλ, ώστε να μειώσουν τις απώλειες και να βελτιώσουν την αναλογία στήριξης προς αντίσταση.

Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης πιο εξελιγμένων αλγορίθμων ελέγχου, που θα περιορίζουν τις περιττές διορθώσεις πτήσης, ενώ σχεδιάζονται και πιο κομψές παραλλαγές του drone, ειδικά για χρήση από πολεμικά πλοία, ενισχύοντας την αξία του σε ναυτικές επιχειρήσεις.

Η Κίνα, συνδυάζοντας την πανεπιστημιακή έρευνα με τις πιέσεις του στρατού για καινοτομία, καταφέρνει να υλοποιεί σχέδια που παλαιότερα θα έμεναν στα χαρτιά. Για πολλούς, αυτό που πριν από δέκα χρόνια φάνταζε σαν ένα μυστηριώδες ΑΤΙΑ, σήμερα αποκτά συγκεκριμένη τεχνολογική διάσταση. Το αν η ομοιότητα με το Gimbal είναι τυχαία ή σκόπιμη ίσως να μην έχει και τόση σημασία...

