Το Vampire Survivors υποδέχεται το... Balatro στο νέο δωρεάν expansion

Το Vampire Survivors, το indie φαινόμενο που κατέκτησε εκατομμύρια παίκτες με το χαοτικό, εθιστικό gameplay του, επιστρέφει με μια συνεργασία-έκπληξη. Η ομάδα ανάπτυξης Poncle κυκλοφόρησε ένα νέο δωρεάν update που φέρνει στο παιχνίδι στοιχεία από το επίσης λατρεμένο indie hit Balatro, σε ένα νέο expansion που ονομάζεται Ante Chamber. Το expansion προσθέτει νέο χάρτη, φρέσκους χαρακτήρες, αναβαθμίσεις και μηχανισμούς που μεταμορφώνουν το Vampire Survivors σε μια ιδιαίτερη μίξη δράσης και… τράπουλας.

Η νέα πίστα, με την ονομασία Ante Chamber, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παραπέμπει άμεσα στον κόσμο του Balatro. Το περιβάλλον της είναι γεμάτο φύλλα τράπουλας και οπτικά μοτίβα εμπνευσμένα από το παιχνίδι με τα χαρτιά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει να ξεπήδησε κατευθείαν από ένα virtual καζίνο του χάους. Μαζί με το νέο επίπεδο, προστίθενται και νέοι χαρακτήρες, όπως ο Jimbo – μια σαφής αναφορά στον εμβληματικό joker του Balatro.

Το update φέρνει επίσης μια σειρά από νέα power-ups και όπλα, πολλά εκ των οποίων δανείζονται ιδέες και μηχανισμούς από το σύμπαν του Balatro. Για παράδειγμα, οι νέοι jokers λειτουργούν ως ενισχυτές combo, επιτρέποντας στους παίκτες να αυξάνουν τα σκορ τους μέσα από αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως ακριβώς στο παιχνίδι με τις κάρτες. Παράλληλα, επιστρέφουν και αναφορές στις “planet cards”, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Balatro, προσαρμοσμένες όμως στη γρήγορη, top-down δράση του Vampire Survivors.

Η ενημέρωση είναι ήδη διαθέσιμη για λήψη δωρεάν σε Steam, Android, iOS, PS4 και PS5, ενώ η έκδοση για Switch και Epic Games Store αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Οκτωβρίου.