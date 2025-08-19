Το βινύλιο περνά στη νέα εποχή με το πρωτοποριακό Wheel 3 της Miniot

Πριν από μερικές δεκαετίες, πολλοί έσπευσαν να κηρύξουν το βινύλιο νεκρό. Οι δίσκοι βρέθηκαν στοιβαγμένοι σε πατάρια, παζάρια και συλλογές που έμοιαζαν ξεχασμένες. Ωστόσο, η πραγματικότητα διέψευσε τις προβλέψεις: όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και έπειτα, γνώρισε μια αναγέννηση που συνεχίζεται αδιάκοπα. Και μαζί με αυτήν την αναβίωση, ήρθαν και νέες ιδέες που επαναπροσδιόρισαν τι μπορεί να είναι ένα πικάπ. Το Wheel 3 της ολλανδικής Miniot είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη αυτής της πορείας. Πρόκειται για ένα πικάπ που δεν ακούει απλώς τη μουσική, αλλά τη… βλέπει, χάρη σε ένα οπτικό σύστημα ανάγνωσης που υπόσχεται να φέρει την εμπειρία του βινυλίου σε άλλο επίπεδο.

Η πρώτη εικόνα που προσφέρει το Wheel 3 είναι αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα. Η κάθετη τοποθέτηση του δίσκου το μετατρέπει σε αντικείμενο-θέαμα: ο δίσκος μοιάζει να αιωρείται στον αέρα, περιστρεφόμενος μπροστά από μια γυαλιστερή επιφάνεια αλουμινίου. Οι ημιδιαφανείς ή έγχρωμοι δίσκοι αντανακλούν το φως, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση. Ωστόσο, η καινοτομία δεν περιορίζεται στο design. Κάτω από την εντυπωσιακή εμφάνιση κρύβεται μια τεχνολογία που απομακρύνεται ριζικά από τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής ήχου.

Το κλειδί της καινοτομίας του Wheel 3 είναι το οπτικό σύστημα ανάγνωσης. Τα παραδοσιακά πικάπ βασίζονται σε μια μηχανική διαδικασία: η βελόνα ακολουθεί τις αυλακώσεις του δίσκου, οι δονήσεις μετατρέπονται μέσω μαγνητών και πηνίων σε ηλεκτρικά σήματα και τελικά σε ήχο. Η Miniot επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Η βελόνα συνεχίζει να ακουμπά πάνω στο αυλάκι, αλλά η θέση της δεν ανιχνεύεται πια με μαγνητικά μέσα: πλέον ανιχνεύεται με φως. Το αποτέλεσμα είναι η εξάλειψη ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και παραμορφώσεων που παραδοσιακά επηρέαζαν την καθαρότητα του ήχου. Το σήμα παραμένει αναλογικό, όμως η ακρίβεια της ανάγνωσης φτάνει σε νέα επίπεδα. Για τους φανατικούς του βινυλίου, που συχνά αναζητούν την παραμικρή διαφορά στην ποιότητα, πρόκειται για μια ριζική πρόταση.

Το Wheel 3 δεν καινοτομεί μόνο στο σύστημα ανάγνωσης, αλλά και στον κινητήρα του. Η Miniot ανέπτυξε έναν προσαρμοσμένο άξονα άμεσης κίνησης, εξοπλισμένο με 24 μαγνήτες νεοδυμίου N52. Αν και στην αρχή εξετάστηκε το κλασικό belt drive, η επιλογή κατέληξε στο direct drive για μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχο. Η ομάδα αφιέρωσε μήνες ώστε να δημιουργήσει έναν κινητήρα τόσο λεπτό, ώστε να χωρά στο μίνιμαλ σώμα του πικάπ, χωρίς όμως να επηρεάζει το οπτικό σύστημα. Η ταχύτητα του δίσκου ελέγχεται επίσης οπτικά, προσφέροντας ακριβή και σταθερή αναπαραγωγή, λύνoντας μια από τις βασικές αδυναμίες των direct drive πικάπ του παρελθόντος.

Ένα ακόμα στοιχείο που διαφοροποιεί το Wheel 3 είναι ο βραχίονας του. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς βραχίονες που κινούνται κυκλικά, ο βραχίονας του Wheel 3 κινείται γραμμικά, ακολουθώντας απόλυτα την τροχιά της αυλάκωσης. Αυτό σημαίνει ελάχιστες παραμορφώσεις και γεωμετρική ακρίβεια. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο βραχίονας παραμένει κρυμμένος κάτω από τον δίσκο, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν υπάρχει καν. Έτσι, το πικάπ δεν είναι μόνο τεχνολογικά άρτιο αλλά και αισθητικά μοναδικό.

Η Miniot δεν σταμάτησε εκεί. Σχεδίασε έναν ενσωματωμένο προενισχυτή, αποκλειστικά για το οπτικό της σύστημα, εξαλείφοντας την ανάγκη εξωτερικών συσκευών. Ο έλεγχος γίνεται μέσω ενός διακριτικού slider στο πλάι της συσκευής, που ρυθμίζει ένταση και λειτουργίες. Η συνολική τιμή αγγίζει τα €3000, τοποθετώντας το Wheel 3 στην κατηγορία των high-end audiophile προϊόντων. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται περίπου δέκα εβδομάδες μετά την παραγγελία, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί και μια ειδική έκδοση με ξύλινη πλάτη, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί οι τιμές.