Το YouTube ανοίγει την αυτόματη μεταγλώττιση των videos σε κάθε γλώσσα

Το YouTube ετοιμάζεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια χρήστες καταναλώνουν περιεχόμενο. Η εταιρεία ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία μιας λειτουργίας που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην εμπειρία θέασης: τη δυνατότητα αυτόματης μεταγλώττισης βίντεο σε πολλαπλές γλώσσες.

Με αυτήν την καινοτομία, οι θεατές δεν θα χρειάζεται πλέον να στηρίζονται αποκλειστικά στους υπότιτλους για να απολαύσουν ένα ξένο βίντεο. Σύντομα θα μπορούν να ακούν τις φωνές των δημιουργών στη δική τους γλώσσα, με έναν ήχο που μιμείται τον τόνο και το συναίσθημα της αυθεντικής ομιλίας.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς καινούρια. Το 2023, το YouTube είχε ξεκινήσει πιλοτικά τη λειτουργία με περιορισμένο αριθμό δημιουργών. Ανάμεσά τους βρέθηκαν μεγάλα ονόματα όπως ο MrBeast, ο Mark Rober και ο Jamie Oliver, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να φέρουν το περιεχόμενό τους σε νέο, διεθνές κοινό.

Μετά από δύο χρόνια δοκιμών και βελτιώσεων, η πλατφόρμα θεωρεί ότι η τεχνολογία είναι πλέον ώριμη για μαζική εφαρμογή. Η διάθεση της νέας δυνατότητας θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο να φτάσει σε όλους τους δημιουργούς παγκοσμίως.

Η αυτόματη μεταγλώττιση στηρίζεται στο λογισμικό Gemini της Google. Πρόκειται για την ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Voice Translate του Pixel 10, η οποία δεν περιορίζεται σε απλή μετάφραση λέξεων. Το λογισμικό αναπαράγει τον τόνο, το ύφος και τα συναισθήματα της φωνής του δημιουργού, προσφέροντας μια εμπειρία που πλησιάζει όσο ποτέ την αίσθηση της αυθεντικής ομιλίας.

Αυτό το στοιχείο θεωρείται κομβικό, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να νιώσει πιο κοντά στον δημιουργό, ακόμα και όταν παρακολουθεί σε άλλη γλώσσα.

Για τους δημιουργούς περιεχομένου, η λειτουργία αυτή αποτελεί τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης. Μέχρι τώρα, η γλωσσική φραγή συχνά περιόριζε την απήχηση ενός βίντεο. Πλέον, ένα και μόνο περιεχόμενο μπορεί να ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες χωρίς πρόσθετο κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του YouTube, όσοι χρησιμοποίησαν το Multi-language Audio είδαν πάνω από το 25% του χρόνου παρακολούθησης να προέρχεται από θεατές που επέλεξαν μια δεύτερη γλώσσα. Ο Jamie Oliver, για παράδειγμα, κατέγραψε τριπλάσια αύξηση στις προβολές του όταν ενσωμάτωσε την τεχνολογία στα βίντεό του.

Η προοπτική είναι ξεκάθαρη: οι δημιουργοί θα μπορούν να χτίσουν παγκόσμια κοινά, με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο που μέχρι τώρα απευθυνόταν σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Για το κοινό, η νέα δυνατότητα σημαίνει περισσότερη ευκολία και επιλογές. Όσοι κουράζονται να διαβάζουν συνεχώς υπότιτλους ή αισθάνονται ότι χάνουν μέρος της εικόνας, θα μπορούν πλέον να απολαμβάνουν το βίντεο ακούγοντας μεταγλωττισμένο ήχο.

[via]