Touch ID στο Apple Watch; Ο κώδικας της Apple αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον

Λιγότερο από έναν μήνα πριν από την παρουσίαση της νέας γενιάς Apple Watch, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει τα μοντέλα Series 11, Ultra 3 και SE 3, η κοινότητα της τεχνολογίας στρέφει το βλέμμα της όχι μόνο στις επικείμενες ανακοινώσεις αλλά και σε όσα προμηνύονται για τα επόμενα χρόνια. Αν και οι φετινές εκδόσεις πιθανότατα δεν θα διαφέρουν ιδιαίτερα από τις ήδη υπάρχουσες, εσωτερικός κώδικας που δημοσίευσε η ίδια η Apple αποκαλύπτει ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε ένα χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο χρήσης του smartwatch: την ενσωμάτωση του Touch ID.

Ο κώδικας σχετίζεται με μελλοντικά μοντέλα του Apple Watch που αναμένονται το 2026 και μετά. Σε αυτόν γίνεται αναφορά στο “AppleMesa”, την εσωτερική ονομασία που η Apple χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για το Touch ID. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η εταιρεία πειραματίζεται με τη βιομετρική ταυτοποίηση και στο ρολόι της, αν και μέχρι στιγμής όλα βρίσκονται σε στάδιο πρωτοτύπου. Καμία από τις συσκευές που θα κυκλοφορήσουν φέτος δεν περιέχει σχετικούς drivers, ακόμη και για εσωτερική χρήση.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς θα μπορούσε να ενσωματωθεί το Touch ID σε μια τόσο μικρή συσκευή. Η Apple έχει καταθέσει πατέντες που περιγράφουν διάφορα σενάρια, όπως αισθητήρα αποτυπωμάτων στο πλευρικό κουμπί του Apple Watch, κάτι που θα θύμιζε τη λειτουργία των iPad Air. Μια άλλη πιθανότητα είναι η ανάπτυξη ενός οπτικού αισθητήρα κάτω από την οθόνη ή ακόμη και η τοποθέτησή του στο κάτω μέρος του ρολογιού. Αν και τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί, η ύπαρξη σχετικών εγγράφων και ο πειραματικός κώδικας ενισχύουν το ενδεχόμενο.

Η προοπτική ενός Apple Watch με Touch ID έχει σημαντικές συνέπειες για την εμπειρία του χρήστη. Η είσοδος στη συσκευή μετά την αφαίρεση από τον καρπό απαιτεί σήμερα πληκτρολόγηση κωδικού, κάτι που πολλοί θεωρούν άβολο. Με το Touch ID, η διαδικασία θα γινόταν απλούστερη και ταχύτερη. Παράλληλα, η χρήση του Apple Pay μέσω του ρολογιού θα αποκτούσε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, καθιστώντας τις ανέπαφες πληρωμές ακόμη πιο αξιόπιστες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι τα μελλοντικά μοντέλα Apple Watch του 2026 ανήκουν στην οικογένεια “Watch8”. Σε αντίθεση με τα Series 9, 10 και 11, που θεωρούνται μέρος της “Watch7” οικογένειας λόγω της κοινής αρχιτεκτονικής, τα νέα μοντέλα φαίνεται να σηματοδοτούν ένα μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τρεις νέες εκδόσεις (N237, N238 και N240), οι οποίες θα περιλαμβάνουν το Apple Watch Series 12 σε εκδόσεις GPS και Cellular, καθώς και το Ultra 4. Όλες θα τροφοδοτούνται από νέο επεξεργαστή με κωδική ονομασία T8320, σε αντίθεση με την τρέχουσα σειρά T8310 που χρησιμοποιείται από τις προηγούμενες γενιές.

Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει ότι η Apple ετοιμάζει μια γενικότερη ανανέωση του hardware, ίσως σε συνδυασμό με φήμες που κυκλοφορούν για ριζικό επανασχεδιασμό του Apple Watch το επόμενο έτος. Δημοσίευμα του DigiTimes ανέφερε πρόσφατα ότι το 2026 θα φέρει σημαντικές εξωτερικές αλλαγές και νέους αισθητήρες, καθώς και την ενσωμάτωση της Apple Intelligence, της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Αν και η αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών έχει αμφισβητηθεί στο παρελθόν, η ύπαρξη του σχετικού κώδικα τις καθιστά πιο πειστικές.

Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί, οι καταναλωτές θα έχουν σύντομα στα χέρια τους τη φετινή γενιά: το Apple Watch Series 11, το Apple Watch Ultra 3 και ένα νέο Apple Watch SE. Αυτά τα μοντέλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα φέρουν επαναστατικές αλλαγές, αλλά θα διαθέτουν τον ίδιο επεξεργαστή με τις προηγούμενες γενιές και για πρώτη φορά ξεχωριστά chip Wi-Fi και Bluetooth, κίνηση που στοχεύει στη βελτίωση της ασύρματης συνδεσιμότητας.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή έλευση του Touch ID στο Apple Watch αποκαλύπτει την πρόθεση της Apple να εξελίξει περαιτέρω το smartwatch της, όχι μόνο ως εργαλείο υγείας και fitness, αλλά και ως πιο ολοκληρωμένο προσωπικό κόμβο ασφάλειας, πληρωμών και επικοινωνίας.

