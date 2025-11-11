Τρεις μεγάλες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης έρχονται με το iOS 27

Η Apple ετοιμάζει μια σημαντική αναβάθμιση για το iOS, με την έκδοση iOS 27 να φέρνει βαθύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο οικοσύστημά της. Σύμφωνα με νέα αναφορά του Mark Gurman από το Bloomberg, η εταιρεία σχεδιάζει να αποκαλύψει το iOS 27 τον Ιούνιο του 2026, με κυκλοφορία το φθινόπωρο, και να το συνοδεύσει με τρεις σημαντικές AI λειτουργίες που θα αλλάξουν τον τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα iPhone τους.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες για «Apple Intelligence» είχαν ακουστεί ήδη από τα μέσα του 2025, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι ακριβώς ετοιμάζει η εταιρεία. Τώρα, ο Gurman δίνει μια πιο καθαρή εικόνα, αποκαλύπτοντας ότι η Apple εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: ένα νέο AI εργαλείο αναζήτησης στο web, μια πλήρη ανασχεδίαση του Siri και έναν έξυπνο «προσωπικό βοηθό υγείας» ενσωματωμένο στο Health+.

Η πρώτη και ίσως πιο εντυπωσιακή λειτουργία αφορά την ενσωμάτωση ενός έξυπνου συστήματος αναζήτησης, βασισμένου στο Apple Intelligence. Η ιδέα είναι η αναζήτηση στο διαδίκτυο να μην απαιτεί απαραίτητα την ενεργοποίηση του Safari ή τη μετάβαση σε μηχανές όπως η Google, αλλά να πραγματοποιείται απευθείας μέσα από το σύστημα του iPhone, μέσω φυσικής γλώσσας. Με άλλα λόγια, ο χρήστης θα μπορεί να ρωτά απευθείας το Siri ή να πληκτρολογεί ερωτήσεις, και το AI θα φιλτράρει, συνοψίζει και εμφανίζει απαντήσεις άμεσα στην οθόνη, χωρίς την ανάγκη για browsing. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει να φέρει την Apple στο ίδιο επίπεδο με τις AI μηχανές αναζήτησης που αναπτύσσουν ανταγωνιστές όπως η Google και η OpenAI.

Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο της ενημέρωσης θα είναι το οπτικό και λειτουργικό «reboot» του Siri. Αν και η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να ενισχύει τη λειτουργία του βοηθού από την έκδοση iOS 26.4 που αναμένεται την άνοιξη του 2026, η Apple σκοπεύει να παρουσιάσει το νέο του πρόσωπο με το iOS 27. Σύμφωνα με τον Gurman, το Siri θα αποκτήσει μια πιο φυσική και προσαρμοστική συμπεριφορά, με νέα φωνητικά μοντέλα και ανανεωμένο γραφικό περιβάλλον που θα θυμίζει περισσότερο συνομιλία με έναν «ζωντανό» βοηθό παρά μια απλή φωνητική εντολή. Η Apple φαίνεται να ποντάρει στο γεγονός ότι το Siri υπήρξε μεν ο πρώτος mainstream φωνητικός βοηθός, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε μείνει πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις που έφεραν τα chatbots και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Η τρίτη λειτουργία που αποκαλύπτει ο Gurman είναι ίσως η πιο φιλόδοξη και ταυτόχρονα η πιο εμπορικά ενδιαφέρουσα. Η Apple φέρεται να εργάζεται πάνω σε έναν «AI health agent», έναν εικονικό σύμβουλο υγείας που θα ενσωματωθεί στην υπηρεσία Health+. Αυτός ο έξυπνος βοηθός θα μπορεί να αναλύει δεδομένα από το Apple Watch, το iPhone και άλλες συνδεδεμένες συσκευές, προτείνοντας εξατομικευμένες ενέργειες, υπενθυμίσεις ή αλλαγές στον τρόπο ζωής του χρήστη. Αν η υπηρεσία αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να τοποθετήσει την Apple στην κορυφή μιας νέας αγοράς: αυτή των AI chatbot για την υγεία — έναν τομέα που μέχρι στιγμής παραμένει σχετικά ανεξερεύνητος από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Το πιθανότερο είναι ότι το Health+ AI agent θα διατεθεί ως συνδρομητική υπηρεσία, επεκτείνοντας έτσι τη στρατηγική της Apple προς το μοντέλο recurring revenue. Ο Gurman αφήνει να εννοηθεί ότι η Apple βλέπει τον τομέα της υγείας ως το επόμενο μεγάλο της στοίχημα, έναν τομέα όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και την εξατομίκευση της φροντίδας.

[source]