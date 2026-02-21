Τριπλή υπεραγωγιμότητα: Βρέθηκε το «κλειδί» για βιώσιμους κβαντικούς υπολογιστές;

Σύνοψη (TL;DR)

Ερευνητές του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) ανακοίνωσαν τον Φεβρουάριο του 2026 ότι ενδέχεται να βρήκαν τον «χαμένο κρίκο» για την ανάπτυξη της κβαντικής υπολογιστικής. Το κράμα νιοβίου-ρηνίου (NbRe) παρουσιάζει ενδείξεις «τριπλής υπεραγωγιμότητας», η οποία επιτρέπει τη μεταφορά πληροφορίας (spin) με μηδενική απώλεια ενέργειας.

Ποιος είναι ο ρόλος του κράματος NbRe στους κβαντικούς υπολογιστές;

Ερευνητές του πανεπιστημίου NTNU στη Νορβηγία ανακάλυψαν ενδείξεις τριπλής υπεραγωγιμότητας στο κράμα νιοβίου-ρηνίου (NbRe). Η συγκεκριμένη ιδιότητα επιτρέπει τη μεταφορά ρευμάτων σπιν χωρίς απολύτως καμία ηλεκτρική αντίσταση. Εάν επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη αυτή θα καταστήσει δυνατή τη δημιουργία εξαιρετικά γρήγορων και ενεργειακά αποδοτικών κβαντικών υπολογιστών με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ρεύματος.

Οι τριπλοί υπεραγωγοί αποτελούν «όνειρο» της φυσικής στερεάς κατάστασης και της κβαντικής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Jacob Linder του NTNU, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κβαντικής τεχνολογίας είναι η εκτέλεση λειτουργιών δεδομένων με επαρκώς υψηλή ακρίβεια και χωρίς απώλειες. Ενώ οι παραδοσιακοί υπεραγωγοί μεταφέρουν ηλεκτρικά ρεύματα χωρίς αντίσταση, οι τριπλοί υπεραγωγοί διαθέτουν οι ίδιοι εσωτερικό «spin», καθιστώντας τους ικανούς να λειτουργήσουν ως δίαυλοι μεταφοράς κβαντικής πληροφορίας στην επιστήμη της σπιντρονικής (spintronics).

Η ερευνητική ομάδα απέδειξε μέσω της πρόσφατης δημοσίευσης της πως το NbRe συμπεριφέρεται με τρόπο απόλυτα συμβατό με τα θεωρητικά μοντέλα της τριπλής υπεραγωγιμότητας, αν και οι επιστήμονες παραμένουν συγκρατημένοι μέχρι την οριστική πειραματική επιβεβαίωση σε ευρύτερη κλίμακα.

Η άποψη του Techgear και ο αντίκτυπος στην ελληνική έρευνα

Αν και η είδηση φαντάζει αποκλειστικά «εργαστηριακή», η ανάπτυξη των τριπλών υπεραγωγών επί ευρωπαϊκού εδάφους (Νορβηγία / NTNU) ενισχύει άμεσα την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης ενάντια στην αμερικανική και ασιατική κυριαρχία στα κβαντικά chips. Για την ελληνική αγορά και την εγχώρια ερευνητική κοινότητα, τα πρακτικά οφέλη δεν θα φανούν άμεσα, αλλά μεταφράζονται σε ραγδαία φθηνότερη και πιο αξιόπιστη πρόσβαση σε κβαντικούς υπολογιστές μέσω Cloud τα επόμενα χρόνια. Η λύση του ενεργειακού κόστους της κβαντικής υπολογιστικής είναι η βασική προϋπόθεση για την εμπορική της βιωσιμότητα.