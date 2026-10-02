VIVIFoCAL S1: Τα έξυπνα γυαλιά που εστιάζουν αυτόματα καταργώντας τα πολυεστιακά!

Σύνοψη

Τα γυαλιά VIVIFoCAL S1 χρησιμοποιούν έναν ενσωματωμένο αισθητήρα Time-of-Flight (ToF) ο οποίος αντιλαμβάνεται την ακριβή απόσταση του αντικειμένου που κοιτάζει ο χρήστης σε πραγματικό χρόνο.

Βασίζονται στην τεχνολογία φακών Alvarez, όπου δύο κρύσταλλα ολισθαίνουν μηχανικά μεταξύ τους αλλάζοντας την οπτική ισχύ της συσκευής μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Καλύπτουν το πλήρες οπτικό πεδίο χωρίς παραμορφώσεις από την απόσταση των 20 εκατοστών μέχρι το άπειρο, εξαλείφοντας την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης του σωστού σημείου εστίασης που απαιτούν οι παραδοσιακοί πολυεστιακοί φακοί.

Διατηρούν το βάρος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της τάξης των 40 γραμμαρίων (χωρίς το μαγνητικό κάλυμμα ηλίου), διαθέτοντας παράλληλα μπαταρία 250mAh για αυτονομία μιας πλήρους ημέρας με φόρτιση μέσω USB-C.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 289 δολάρια για όσους προχωρήσουν σε αρχική κράτηση των 10 δολαρίων, ενώ η μέγιστη κάλυψη πρεσβυωπίας φτάνει τους 3.5 βαθμούς.

Τα VIVIFoCAL S1 αποτελούν υπερσύγχρονα γυαλιά οράσεως δυναμικής εστίασης που αξιοποιούν έναν ενσωματωμένο αισθητήρα ToF (Time-of-Flight), έναν microcontroller και ειδικούς μηχανικούς ενεργοποιητές για να προσαρμόζουν αυτόματα την οπτική ισχύ ανάλογα με την απόσταση του θέματος. Ενσωματώνοντας την καινοτόμα τεχνολογία φακών Alvarez, επιτυγχάνουν αλλαγή της εστίασης από τα 20 εκατοστά έως το άπειρο σε χρόνο μικρότερο των 0,1 δευτερολέπτων.

Ταχύτητα απόκρισης: Μικρότερη από 0.1 δευτερόλεπτα μέσω του αισθητήρα λέιζερ.

Μικρότερη από 0.1 δευτερόλεπτα μέσω του αισθητήρα λέιζερ. Εύρος διόρθωσης: Κάλυψη πρεσβυωπίας από 0 έως 3.5D.

Κάλυψη πρεσβυωπίας από 0 έως 3.5D. Οπτική καθαρότητα: Οπτικό πεδίο άνω των 110 μοιρών με διαπερατότητα φωτός άνω του 90%.

Οπτικό πεδίο άνω των 110 μοιρών με διαπερατότητα φωτός άνω του 90%. Βάρος: Στα 40 γραμμάρια ο βασικός σκελετός (50 γραμμάρια με την προσθήκη των μαγνητικών φακών ηλίου).

Στα 40 γραμμάρια ο βασικός σκελετός (50 γραμμάρια με την προσθήκη των μαγνητικών φακών ηλίου). Αυτονομία: Μπαταρία 250mAh για 8 ώρες συνεχούς μηχανικής προσαρμογής, εξοπλισμένη με θύρα USB-C.

Η πρεσβυωπία συνιστά μια εντελώς φυσιολογική εξέλιξη της ανθρώπινης όρασης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει άμεσα περισσότερους από 2,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως μέχρι το έτος 2030. Η παγκόσμια βιομηχανία των οπτικών προσπαθεί παραδοσιακά να αντιμετωπίσει την αδυναμία του ματιού να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα προωθώντας τους προοδευτικούς ή αλλιώς πολυεστιακούς φακούς. Οι κατασκευαστές ενσωματώνουν τρεις διαφορετικές ιατρικές συνταγές σε ένα ενιαίο κομμάτι γυαλιού, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους χρήστες να αλλάζουν διαρκώς την κλίση του κεφαλιού τους προκειμένου να ευθυγραμμίσουν το βλέμμα τους με το κατάλληλο οπτικό πεδίο. Επιπλέον, οι συμβατικές λύσεις συνοδεύονται πάντοτε από αισθητές παραμορφώσεις στην περιφερειακή όραση, περιορίζοντας σημαντικά την άνεση κατά την πολύωρη χρήση. Τα γυαλιά VIVIFoCAL S1 υιοθετούν μια εντελώς διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση, μεταφέροντας την ευθύνη της προσαρμογής από τον άνθρωπο στον ίδιο τον εξοπλισμό μέσω ενός αθόρυβου μηχανισμού έξυπνης εστίασης.

Η πολύπλοκη αρχιτεκτονική του συστήματος στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε ένα λειτουργικό τρίπτυχο αισθητήρων που εκτελούν δισεκατομμύρια υπολογισμούς στο παρασκήνιο. Ένας ταχύτατος αισθητήρας λέιζερ Time-of-Flight σαρώνει τον χώρο και μετρά με εξαιρετική ακρίβεια την απόσταση του αντικειμένου στο οποίο στρέφεται το βλέμμα του χρήστη, αναπαράγοντας την τεχνολογία που συναντάμε στις κάμερες των σύγχρονων smartphones. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται ακαριαία σε έναν ενσωματωμένο μικροελεγκτή, ο οποίος αναλαμβάνει να υπολογίσει την ακριβή οπτική ισχύ που απαιτείται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αμέσως μετά, ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό μοτέρ ενεργοποιείται για να μετακινήσει τους φακούς στην ιδανική θέση. Ολόκληρη η διαδικασία σάρωσης και μηχανικής προσαρμογής ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου, προσφέροντας μια συνεχή και απολύτως ανεμπόδιστη οπτική εμπειρία.

Το μυστικό της σχεδιαστικής επιτυχίας εντοπίζεται στην πρακτική ενσωμάτωση των φακών Alvarez. Πρόκειται για μια ιστορική εφεύρεση του βραβευμένου με Νόμπελ φυσικού Luis Alvarez από το μακρινό 1967, η οποία βασίζεται σε δύο συμπληρωματικά στοιχεία ελεύθερης μορφής που μεταβάλλουν την οπτική τους ισχύ όταν το ένα ολισθαίνει πλευρικά πάνω στο άλλο. Η επιστημονική κοινότητα αναγνώριζε την τεράστια θεωρητική αξία της ανακάλυψης εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ωστόσο η πρακτική υλοποίησή της απαιτούσε διαρκή και ακριβή μηχανική κίνηση, κάτι αδύνατο για τα δεδομένα του περασμένου αιώνα. Η ραγδαία σμίκρυνση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επέτρεψε επιτέλους στην ομάδα μηχανικών της VIVIFoCAL να τοποθετήσει τον απαραίτητο μηχανισμό ολίσθησης μέσα στους βραχίονες ενός κανονικού σκελετού οράσεως. Οι φακοί κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πολυανθρακικό υλικό (PC), ενσωματώνουν προηγμένες αντιανακλαστικές ιδιότητες, αντιστέκονται στη συσσώρευση ρύπων και διατηρούν ένα ιδιαίτερα ευρύ οπτικό πεδίο που ξεπερνά τις 110 μοίρες, επιτρέποντας στο φως να διαπερνά την επιφάνεια σε εντυπωσιακό ποσοστό άνω του 90%.

Η μηχανική πρόκληση της ενσωμάτωσης τόσων διαφορετικών εξαρτημάτων σε έναν παραδοσιακό σκελετό οπτικών συνιστά ένα σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα. Οι σχεδιαστές κατάφεραν να κρύψουν τον μικροελεγκτή, το σύνολο των αισθητήρων, τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία στο επάνω τμήμα του σκελετού, καθώς και στους πλαϊνούς βραχίονες. Οι τελικές διαστάσεις των 160,5 x 160 x 43,5 χιλιοστών διατηρούνται απολύτως στα φυσιολογικά επίπεδα των συμβατικών γυαλιών. Η επιλογή του ανθεκτικού υλικού TR90 συμβάλλει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του βάρους, το οποίο αγγίζει μόλις τα 40 γραμμάρια, διασφαλίζοντας πως η πολύωρη καθημερινή χρήση δεν προκαλεί καμία καταπόνηση. Οι εύκαμπτοι μεντεσέδες με εσωτερικά ελατήρια και τα τρία διαφορετικά μεγέθη εναλλάξιμων επιθεμάτων μύτης εγγυώνται την άριστη εφαρμογή σε κάθε σχήμα προσώπου. Για την απαραίτητη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, παρέχεται ένα πρακτικό μαγνητικό κάλυμμα με πολωτικούς φακούς που εφάπτεται άμεσα στο μπροστινό μέρος.

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης υπογραμμίζουν τα τεράστια πλεονεκτήματα της μηχανικής προσέγγισης. Το σύστημα δυναμικής εστίασης ξεκινά τη λειτουργία του από την εξαιρετικά κοντινή απόσταση των 20 εκατοστών, προσφέροντας την απαραίτητη καθαρότητα στους ανθρώπους που εκτελούν εργασίες υψηλής ακρίβειας. Ένας μηχανικός υπολογιστών που εργάζεται σε υποδομές data center μπορεί πλέον να διαβάζει τους μικροσκοπικούς σειριακούς αριθμούς των διακομιστών που κρατά στα χέρια του και αμέσως μετά να κοιτάζει την άλλη άκρη της αίθουσας με απόλυτη ευκρίνεια, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσει τα γυαλιά του ή να μετατοπίσει το κεφάλι του. Η εταιρεία προνόησε για την ενσωμάτωση ενός προηγμένου αισθητήρα βαρύτητας (G-sensor) ο οποίος παρακολουθεί ακατάπαυστα τη στάση του κεφαλιού, λειτουργώντας σε άμεση συνεργασία με έναν αισθητήρα ανίχνευσης χρήσης υπερύθρων. Ο έξυπνος συνδυασμός των δύο αισθητήρων διασφαλίζει ότι το σύστημα αντιλαμβάνεται πότε βρίσκεται τοποθετημένο στο πρόσωπο, βάζοντας τα κυκλώματα σε κατάσταση αναμονής όποτε ο χρήστης σηκώνει τα γυαλιά στο κεφάλι του κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

Η διαχείριση της ενέργειας αποδεικνύεται εντυπωσιακά αποδοτική χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία των 250mAh. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δείχνουν ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα επαρκεί για τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς και εξαιρετικά έντονης αναπροσαρμογής της εστίασης, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες μικτής καθημερινής χρήσης η συνολική αυτονομία καλύπτει με άνεση μια ολόκληρη ημέρα. Η διαδικασία της αναπλήρωσης της ενέργειας πραγματοποιείται ταχύτατα μέσω της τυπικής θύρας USB-C και διαρκεί περίπου μία ώρα. Υπάρχει επιπρόσθετα η δυνατότητα χειροκίνητων μικρορυθμίσεων της τάξης του ±0.5D μέσα από την ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, παραχωρώντας στον τελικό χρήστη τον απόλυτο έλεγχο προκειμένου να προσαρμόσει τους φακούς στις απειροελάχιστες αλλαγές της όρασής του που συμβαίνουν με την πάροδο των μηνών.