watchOS 27.0.1: Λύνει το πρόβλημα τυχαίων επανεκκινήσεων στα Apple Watch Series 12 και Ultra 4

Σύνοψη

Η Apple προχώρησε στην έκτακτη κυκλοφορία του watchOS 27.0.1 μόλις λίγες ημέρες μετά το μεγάλο λανσάρισμα της νέας κύριας έκδοσης του λειτουργικού συστήματος.

Η μικρή αυτή αναβάθμιση απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους των ολοκαίνουργιων Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4.

Η εταιρεία επιλύει οριστικά ένα σοβαρό σφάλμα που προκαλούσε τυχαίες και απρόσμενες επανεκκινήσεις στις νεότερες συσκευές χωρίς προειδοποίηση.

Για την επιτυχή εγκατάσταση απαιτείται η τοποθέτηση του ρολογιού στον μαγνητικό φορτιστή με τη μπαταρία να βρίσκεται τουλάχιστον στο 50%.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη διάθεση της αναβάθμισης watchOS 27.0.1, προσφέροντας μια κρίσιμη λύση σε ένα ενοχλητικό ζήτημα που απασχόλησε τους πρώτους αγοραστές των νεότερων wearable συσκευών της.

Το patch καταφθάνει μόλις λίγες ημέρες μετά την ευρεία κυκλοφορία του κεντρικού λειτουργικού συστήματος watchOS 27, αποδεικνύοντας την άμεση ανταπόκριση των μηχανικών του Κουπερτίνο στις συνεχείς αναφορές των χρηστών. Αν και πρόκειται για ένα σχετικά μικρό αρχείο που στοχεύει αυστηρά στη διόρθωση σφαλμάτων, η σημασία του κρίνεται τεράστια για την απρόσκοπτη λειτουργία του οικοσυστήματος, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους των κορυφαίων Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra 4.

Σύμφωνα με τις επίσημες σημειώσεις έκδοσης που συνοδεύουν το πακέτο λογισμικού, ο βασικός λόγος πίσω από τη βιαστική κυκλοφορία εντοπίζεται στην επιτυχή εξάλειψη ενός απρόβλεπτου bug το οποίο προκαλούσε εντελώς τυχαίες επανεκκινήσεις στις νέες συσκευές. Οι πρώτοι αγοραστές διαπίστωσαν ότι οι συσκευές τους προχωρούσαν σε αιφνίδιο τερματισμό και άμεση επανεκκίνηση, διακόπτοντας τη ροή της παρακολούθησης των αθλητικών δραστηριοτήτων τους ή την καταγραφή των δεδομένων υγείας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τέτοιου είδους αρρυθμίες κώδικα συνηθίζονται κατά τις πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας νέων προϊόντων τεχνολογίας, ωστόσο η Apple κινήθηκε ταχύτατα για να λύσει το ζήτημα..

Η διαδικασία λήψης και εγκατάστασης της αναβάθμισης παραμένει ίδια με τις προηγούμενες εκδόσεις, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να περιηγηθούν στο μενού των ρυθμίσεων μέσα από την ειδική εφαρμογή Apple Watch στο συνδεδεμένο iPhone τους.

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί η τοποθέτηση του ρολογιού στον μαγνητικό φορτιστή του, ενώ παράλληλα το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά πάνω από το όριο του 50%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του αρχείου αγγίζει περίπου τα 384MB για τα μοντέλα Ultra 4, ενώ μια έξυπνη πρακτική για την επιτάχυνση της λήψης περιλαμβάνει την έναρξη της διαδικασίας από το ρολόι και την προσωρινή απενεργοποίηση του Bluetooth στο iPhone, επιτρέποντας στο wearable να κατεβάσει τα δεδομένα άμεσα μέσω του ταχύτερου δικτύου Wi-Fi.