Το WhatsApp ανακοίνωσε επίσημα την ενσωμάτωση μιας νέας δυνατότητας που επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να εγκαθιστούν ταξιδιωτικές eSIM δεδομένων απευθείας μέσα από την εφαρμογή, επιβεβαιώνοντας τις ενδείξεις που είχαν εντοπιστεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα στον κώδικα της έκδοσης για Android. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει να διατίθεται σταδιακά σε επιλεγμένες χώρες το προσεχές διάστημα, αξιοποιώντας συνεργασίες με παρόχους eSIM και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται οι Jio, Smart Axiata, Smart Communications και Verizon.

Εκατομμύρια ταξιδιώτες βασίζονται ήδη στο WhatsApp για να λαμβάνουν την κάρτα επιβίβασης πριν από την αναχώρηση, να συντονίζουν τη μεταφορά τους κατά την άφιξη και να ενημερώνουν την οικογένεια τους ότι έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Με την ενσωματωμένη αγορά πακέτων δεδομένων, η διαδικασία σύνδεσης στο εξωτερικό περιορίζεται σε λίγα αγγίγματα, επιτρέποντας στον χρήστη να διατηρεί κανονικά τον υφιστάμενο τηλεφωνικό του αριθμό στην εφαρμογή μόλις προσγειωθεί, χωρίς να αναζητά περίπτερα αεροδρομίων για τοπικές κάρτες SIM, δημόσια δίκτυα Wi-Fi ή να επιβαρύνεται με χρεώσεις περιαγωγής (roaming).

Η επίσημη επιβεβαίωση και οι πρώτοι συνεργάτες

Στην επίσημη ανακοίνωση της, η πλατφόρμα περιγράφει την απόκτηση μιας ταξιδιωτικής eSIM ως μια διαδικασία τόσο απλή όσο η αποστολή ενός μηνύματος, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή θα εμφανίζεται απευθείας μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής μόλις ενεργοποιηθεί στη χώρα κάθε χρήστη. Πέρα από τις Jio, Smart Axiata, Smart Communications και Verizon, η εταιρεία σημειώνει ότι συνεργάζεται και με άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών και εξειδικευμένες υπηρεσίες eSIM για τη σταδιακή επέκταση της διαθεσιμότητας.

Η εξέλιξη έρχεται αμέσως μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του προγραμματισμού μηνυμάτων (scheduled messages) και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της ομάδας ανάπτυξης να μετατρέψει την εφαρμογή σε ένα εργαλείο διεκπεραίωσης καθημερινών ενεργειών. Άλλωστε, νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο επικεφαλής του WhatsApp, Kunal Shah, είχε αναφέρει σε ανάρτηση του στο X ότι η εταιρεία συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνιακούς εταίρους, ώστε η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μέσα από την εφαρμογή να γίνεται εξίσου εύκολα με την έναρξη της.

Πώς θα λειτουργούν η αναζήτηση, η ενεργοποίηση και η διαχείριση

Παρότι η επίσημη ανακοίνωση δεν υπεισέρχεται σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της διεπαφής, η ανάλυση κώδικα που πραγματοποίησε το Android Authority στην έκδοση 2.26.47.10 του WhatsApp για Android προσφέρει μια σαφή εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Οι χρήστες θα μπορούν να εισάγουν τον προορισμό του ταξιδιού τους μέσα στην εφαρμογή και να αναζητούν συμβατά πακέτα eSIM, τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα με προκαθορισμένο όγκο δεδομένων όσο και πακέτα απεριόριστης χρήσης, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές για περιφερειακά και παγκόσμια πλάνα που αναμένεται να προστεθούν σταδιακά.

Ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός ενεργοποίησης που αποκαλύπτουν τα εσωτερικά μηνύματα της εφαρμογής. Ο ταξιδιώτης θα έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει την eSIM πριν από την αναχώρηση, με το πακέτο δεδομένων να ξεκινά αυτόματα μόνο όταν η συσκευή συνδεθεί στο δίκτυο του επιλεγμένου προορισμού και να στέλνει σχετική ειδοποίηση, αποτρέποντας έτσι την ακούσια κατανάλωση δεδομένων πριν από την άφιξη. Επιπλέον, τα εργαλεία διαχείρισης θα επιτρέπουν την επισκόπηση όλων των eSIM που έχουν αγοραστεί, την παρακολούθηση του υπολοίπου δεδομένων και των πακέτων που έχουν λήξει, καθώς και την αποστολή ειδοποιήσεων όταν τα δεδομένα εξαντλούνται ή πλησιάζει η ημερομηνία λήξης.

Τεχνικές απαιτήσεις και περιορισμοί συμβατότητας

Όπως προκύπτει από τα μηνύματα σφάλματος και τις εισαγωγικές οθόνες καθοδήγησης στον κώδικα της έκδοσης 2.26.47.10, το WhatsApp ενσωματώνεται άμεσα με την εγγενή διαδικασία εγκατάστασης eSIM του Android, επιτρέποντας μάλιστα μία αρχική εγκατάσταση που μπορεί να αξιοποιηθεί επαναλαμβανόμενα με μελλοντικά πακέτα. Για να λειτουργήσει η υπηρεσία, η συσκευή του χρήστη θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει ενσωματωμένο τσιπ eSIM και μια σχετικά πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού συστήματος, αν και προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί ποια θα είναι η ελάχιστη υποστηριζόμενη έκδοση Android.

Παράλληλα, τα μηνύματα του συστήματος προειδοποιούν ότι η εγκατάσταση ενδέχεται να αποτύχει εάν το smartphone είναι κλειδωμένο σε συγκεκριμένο πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή αν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος για προφίλ eSIM. Τέλος, η παρουσία της ένδειξης «Powered by» στον κώδικα επιβεβαιώνει ότι μέρος της υποδομής θα παρέχεται από τρίτους συνεργάτες eSIM, με την τελική εμπειρία να παραμένει ενιαία μέσα στο γνώριμο περιβάλλον της εφαρμογής.