Wolt Benefits: Εταιρικές διατακτικές για σίτιση και supermarket στην Ελλάδα από το 2027

Σύνοψη

Η υπηρεσία καθίσταται διαθέσιμη στην ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο του 2027.

Προσφέρει ψηφιακές διατακτικές σίτισης για γεύματα, supermarkets και άλλες επιλέξιμες κατηγορίες αγορών.

Η διαχείριση των παροχών πραγματοποιείται από τους εργοδότες μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας Wolt for Work Admin.

Υπάρχει πλήρης δυνατότητα εξαργύρωσης του προϋπολογισμού τόσο μέσω διαδικτυακών παραγγελιών όσο και σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα του δικτύου.

Η Wolt ανακοίνωσε επίσημα την εισαγωγή του Wolt Benefits στην Ελλάδα με ημερομηνία έναρξης τον Ιανουάριο του 2027. Η συγκεκριμένη ψηφιακή λύση παροχής σίτισης σχεδιάστηκε με κύριο γνώμονα την προσφορά μεγαλύτερης ευελιξίας προς τους εργαζομένους, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα σημαντικά πιο απλοποιημένο και κεντρικοποιημένο σύστημα διαχείρισης για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών.

Μέσω μιας απολύτως γνώριμης ψηφιακής εμπειρίας, η οποία βασίζεται στην ήδη ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή της εταιρείας, οι εργοδότες αποκτούν τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές διατακτικές σίτισης που εξασφαλίζουν στο προσωπικό τους την απαραίτητη ελευθερία επιλογής γευμάτων ή άλλων διαθέσιμων λύσεων σίτισης, αναλόγως των εξατομικευμένων καθημερινών αναγκών τους.

Ο μηχανισμός λειτουργίας του Wolt Benefits προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν στη συνεχή διάθεσή τους ένα προκαθορισμένο χρηματικό ποσό, το οποίο θα ορίζεται απευθείας από τον εργοδότη τους και θα μπορεί να δαπανηθεί για την αγορά έτοιμων γευμάτων, την προμήθεια αγαθών από supermarket, καθώς και για αγορές σε άλλες επιλέξιμες κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως η εξαργύρωση του συγκεκριμένου ποσού δεν περιορίζεται αυστηρά στις ηλεκτρονικές παραγγελίες παράδοσης στον χώρο (delivery), αλλά επεκτείνεται προσφέροντας τη δυνατότητα αγορών με φυσική παρουσία σε επιλεγμένα καταστήματα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Το δίκτυο αυτών των συμβεβλημένων καταστημάτων προέρχεται τόσο από το υφιστάμενο, εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της Wolt, όσο και από επιπλέον φυσικά καταστήματα που ενσωματώνονται σταδιακά στη νέα πλατφόρμα, διευρύνοντας διαρκώς τις διαθέσιμες επιλογές.

Από την πλευρά των εταιρειών, η διαχείριση αυτής της παροχής υλοποιείται μέσα από ένα σύγχρονο, κεντρικό σύστημα ελέγχου που ονομάζεται Wolt for Work Admin. Οι διαχειριστές και οι εργοδότες αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε εργαλεία που τους επιτρέπουν να ορίζουν με ακρίβεια τα διαθέσιμα ποσά για κάθε δικαιούχο, να καθορίζουν τους κανόνες χρήσης του προϋπολογισμού και να διατηρούν μια απόλυτα συγκεντρωμένη εικόνα όλων των εταιρικών παροχών που προσφέρουν στο δυναμικό τους. Παράλληλα, η οικονομική χρέωση των επιχειρήσεων υλοποιείται με βάση την πραγματική χρήση της παροχής από τους υπαλλήλους, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στην αποδοτικότερη διαχείριση και βελτιστοποίηση του ετήσιου εταιρικού προϋπολογισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του προγράμματος. Επιπλέον, το οικοσύστημα λειτουργεί συνδυαστικά με τις υφιστάμενες συνδρομητικές υπηρεσίες της πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους που αξιοποιούν το Wolt Benefits να απολαμβάνουν πρόσβαση στο Wolt+, κερδίζοντας επιπλέον προνόμια στις επιλέξιμες παραγγελίες τους.

Το Wolt Benefits αναπτύχθηκε έπειτα από την αναγνώριση του γεγονότος ότι οι ανάγκες των εργαζομένων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καλύπτοντας διαφορετικά σενάρια όπως ένα γρήγορο γεύμα στο γραφείο, οι αγορές προμηθειών για το σπίτι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου εργασίας, ή μια ενδιάμεση στάση για φαγητό. Η συγκεκριμένη υπηρεσία σχεδιάστηκε για να προσφέρει αυτήν ακριβώς την απαραίτητη ευελιξία, επιτρέποντας στο προσωπικό να αξιοποιεί την παροχή σίτισης χωρίς να αναγκάζεται να τροποποιήσει τις παγιωμένες καθημερινές του συνήθειες. Σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας, η νέα υπηρεσία ενσωματώνεται ομαλά δίπλα στο ήδη επιτυχημένο Wolt for Work, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εταιρικών λύσεων που υποστηρίζει γεύματα γραφείου, προμήθειες, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων και προγράμματα επιβράβευσης προσωπικού.