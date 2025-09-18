Xiaomi 17 Pro: Το promo video που άναψε «φωτιές» πριν την επίσημη παρουσίαση

Η Xiaomi βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επίσημη παρουσίαση της νέας της σειράς, Xiaomi 17, 17 Pro και 17 Pro Max. Η κινεζική εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν μέσα στον μήνα, όμως όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της τεχνολογίας, οι διαρροές έχουν προηγηθεί και έχουν ανοίξει την όρεξη του κοινού. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες έχουν εμφανιστεί πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αποτελέσματα σε benchmarks, αλλά και ένα βίντεο που δείχνει με λεπτομέρειες τη συσκευή σε δράση.

Η τελευταία και πιο εντυπωσιακή διαρροή προέρχεται από τον γνωστό tipster Ice Universe, ο οποίος ανάρτησε στο X το πρώτο promo video του Xiaomi 17 Pro. Το τελευταίο αποκαλύπτει με κάθε λεπτομέρεια ένα από τα πιο πολυσυζητημένα χαρακτηριστικά της συσκευής: την οθόνη που βρίσκεται στο πίσω μέρος.

Η ύπαρξη δεύτερης οθόνης είχε ακουστεί εδώ και καιρό, όμως πλέον η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Το βίντεο δείχνει ότι η πίσω οθόνη δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στη διαφοροποίηση της συσκευής. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πίσω οθόνη θα αποτελεί το βασικό γνώρισμα που ξεχωρίζει τα μοντέλα Pro και Pro Max από το απλό Xiaomi 17, το οποίο δεν θα τη διαθέτει.

Πέρα από την πίσω οθόνη, το Xiaomi 17 Pro ενσωματώνει και μια σειρά από χαρακτηριστικά αιχμής που δείχνουν την κατεύθυνση της εταιρείας στην premium κατηγορία. Η κύρια οθόνη της συσκευής θα είναι OLED 6,3 ιντσών με ελάχιστα, συμμετρικά bezels, προσφέροντας μια εμπειρία θέασης που υπόσχεται κορυφαία ποιότητα εικόνας και σχεδιασμό που αγγίζει την τελειότητα.

Στην «καρδιά» του 17 Pro θα βρεθεί το Snapdragon 8 Elite Gen 5, το νέο κορυφαίο chipset της Qualcomm. Ο επεξεργαστής αυτός υπόσχεται βελτιωμένες επιδόσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα, καθιστώντας το smartphone ικανό να ανταποκριθεί ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές, από gaming μέχρι επαγγελματική χρήση.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί και στο φωτογραφικό σκέλος, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς τη συνεργασία της Xiaomi με τη Leica. Στο promo video φαίνεται ξεκάθαρα το λογότυπο της Leica, το οποίο κοσμεί το τριπλό σύστημα καμερών στο πίσω μέρος. Το σετ περιλαμβάνει έναν κύριο αισθητήρα 50 MP με διάφραγμα f/1.67, έναν υπερευρυγώνιο φακό με εστιακή απόσταση 17mm και μια τηλεφακό κάμερα με διάφραγμα f/3.0 και οπτικό ζουμ 5x. Αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να δώσει στους χρήστες ευελιξία και υψηλή ποιότητα λήψεων σε κάθε περίσταση, από τοπία μέχρι πορτρέτα και macro.