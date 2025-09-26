Zero Parades: Πρώτο gameplay από τον διάδοχο του Disco Elysium

Το στούντιο πίσω από το Disco Elysium παρουσίασε για πρώτη φορά gameplay από τον επόμενο μεγάλο του τίτλο, το Zero Parades – For Dead Spies, ένα αφηγηματικό κατασκοπικό RPG που υπόσχεται να συνδυάσει τον σουρεαλισμό με την ψυχολογική ένταση και την αίσθηση ότι η αποτυχία είναι αναπόφευκτη. Το παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 αποκλειστικά στο PS5, μεταφέροντας τους παίκτες σε έναν κόσμο γεμάτο προδοσία, ψυχολογικά διλήμματα και έντονα δραματικές σκηνές.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Hershel, ένας χαρισματικός αλλά άτυχος κατάσκοπος που κινείται σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη είναι σπάνιο αγαθό και κάθε απόφαση μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Το Zero Parades κρατάει ζωντανή την παράδοση των cRPGs, αντλώντας έμπνευση από τίτλους όπως το Disco Elysium, το Baldur’s Gate και το Pillars of Eternity, ενώ ταυτόχρονα εισάγει νέες ιδέες που επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν το είδος.

Ένα από τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά είναι τα λεγόμενα Dramatic Encounters. Σε αυτές τις στιγμές η δράση παγώνει και ο παίκτης καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις που μπορεί να κρίνουν τη ζωή ή τον θάνατο του χαρακτήρα. Δεν πρόκειται για σκηνές τύπου James Bond, όπου η λύση είναι να τραβήξεις όπλο και να πυροβολήσεις. Κάθε επιλογή είναι αποτέλεσμα στρατηγικής σκέψης αλλά και ζαριάς, αφού οι ικανότητες του ήρωα επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη και αν η απόφαση οδηγήσει σε αποτυχία, η ιστορία δεν σταματά, αλλά συνεχίζει με βάση τις συνέπειες που προκύπτουν. Έτσι, κάθε βήμα προσθέτει ένα νέο επίπεδο έντασης και απρόβλεπτης εξέλιξης.

Η φιλοσοφία του «failing forward» αποτελεί θεμέλιο λίθο του σχεδιασμού. Σε αντίθεση με πολλά RPG όπου οι παίκτες συχνά επαναφορτώνουν το παιχνίδι μετά από μια ατυχία, εδώ η αποτυχία γίνεται μέρος της αφήγησης. Κάθε αποτυχημένη ζαριά ανοίγει νέες αφηγηματικές κατευθύνσεις, προσφέροντας απροσδόκητες ανατροπές. Σε αυτό το πλαίσιο εισάγεται και το νέο μηχανικό στοιχείο, το Exert button. Ο παίκτης μπορεί να ρισκάρει και να προσθέσει έναν επιπλέον κύβο στη ρίψη, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας. Η επιλογή αυτή όμως δεν είναι χωρίς τίμημα, αφού απαιτεί μια μικρή θυσία – λεπτομέρεια που οι δημιουργοί υπόσχονται να αποκαλύψουν αργότερα.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι το Conditioning, ένας μηχανισμός που αντλεί έμπνευση από το Thought Cabinet του Disco Elysium αλλά προσαρμόζεται στις ανάγκες του νέου κόσμου. Στο Zero Parades, η ψυχολογική εκπαίδευση και η πνευματική αντοχή ενός κατασκόπου αποκτούν κεντρικό ρόλο. Ο Hershel καλείται να «εσωτερικεύσει» σκέψεις και ιδέες που συναντά στον κόσμο, οι οποίες μπορούν να του προσφέρουν νέες δεξιότητες ή να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης του. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο γρήγορη και άμεση σε σχέση με το Disco Elysium, αντανακλώντας την πίεση και την ένταση που βιώνει ένας πράκτορας σε πραγματικές συνθήκες.

Οι παίκτες θα πρέπει να βρουν ισορροπία ανάμεσα στα θετικά και τα αρνητικά που προσφέρει το Conditioning, αφού κάθε ενίσχυση μπορεί να συνοδεύεται από ψυχολογικό κόστος. Το παιχνίδι δεν διστάζει να δείξει την πιο σκοτεινή πλευρά της κατασκοπείας: το πώς η συνεχής πίεση και η ανάγκη για επιβίωση μπορούν να αλλοιώσουν τον ίδιο τον νου. Το Zero Parades υπόσχεται να εξερευνήσει σε βάθος τη σχέση μεταξύ ψυχολογίας και κατασκοπείας, φέρνοντας τον παίκτη αντιμέτωπο με δύσκολες αποφάσεις που δεν αφορούν μόνο την εξωτερική δράση αλλά και την εσωτερική του αντοχή.

Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τη φιλοδοξία του στούντιο να προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα κλασικό RPG. Οι δημιουργοί θέλουν να συνδυάσουν τον αφηγηματικό πλούτο με νέες μηχανικές που θα ωθήσουν τον παίκτη να ξανασκεφτεί τον ρόλο του αποτυχημένου ήρωα. Στον κόσμο του Zero Parades η αποτυχία δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μιας νέας πορείας.

Το παιχνίδι προβάλλεται ήδη ως μια από τις πιο φιλόδοξες αφηγήσεις του είδους, έχοντας ως βάση το στιλ που καθιέρωσε το Disco Elysium αλλά με μια πιο σκοτεινή και ψυχολογική κατεύθυνση. Ο συνδυασμός παρανοϊκού κλίματος, αφηγηματικού βάθους και μηχανισμών που βασίζονται στην τυχαιότητα υπόσχεται να κρατήσει τους παίκτες σε συνεχή ένταση.

Το Zero Parades – For Dead Spies θα κυκλοφορήσει το 2026 στο PS5 και ήδη έχει τραβήξει την προσοχή όσων αναζητούν ένα RPG που τολμά να πειραματιστεί.