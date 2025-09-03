007 First Light: Αποκαλυπτήρια για το gameplay και ημερομηνία κυκλοφορίας!

Ύστερα από περισσότερο από μια δεκαετία απουσίας, ο πιο εμβληματικός μυστικός πράκτορας του κόσμου ετοιμάζεται να ξανακάνει την εμφάνισή του στο χώρο του gaming. Η IO Interactive, η δημιουργός του επιτυχημένου Hitman, παρουσίασε αναλυτικότερα το νέο της εγχείρημα, το 007 First Light, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026. Οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν πως οι παίκτες θα ζήσουν μια εμπειρία αντάξια της θρυλικής φιγούρας του James Bond.

Το παιχνίδι επικεντρώνεται σε μια νεότερη εκδοχή του πράκτορα, περίπου στα είκοσι του χρόνια, όταν ακόμα δεν έχει αποκτήσει επίσημα την άδεια να σκοτώνει ούτε τον πολυπόθητο αριθμό 00. Μέσα από την ιστορία του First Light, ο Bond ακολουθεί το μονοπάτι που θα τον καθιερώσει ως τον πράκτορα που όλοι γνωρίζουμε. Στον ρόλο του Bond ακούμε τη φωνή του Patrick Gibson, γνωστού από το Dexter: Original Sin (σ.σ. που δυστυχώς ακυρώθηκε), κάτι που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των φίλων της σειράς.

Η πρώτη αποστολή που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη παρουσίαση της IO Interactive διαδραματίζεται στο Grand Carpathian. Ο Bond ξεκινά ως απλός οδηγός, αλλά σύντομα εγκαταλείπει το πόστο του για να ερευνήσει έναν ύποπτο καμαρότο στο ξενοδοχείο. Η έρευνα αυτή τον οδηγεί σε μια μυστική σύγκρουση με τον αποστάτη πράκτορα 009. Η μονομαχία τους, που εκτυλίσσεται εκτός οθόνης, καταλήγει σε μια θεαματική καταδίωξη με αυτοκίνητο. Στο πλευρό του Bond βρίσκεται η Γαλλίδα πράκτορας Charlotte Ross, η οποία τον συνδράμει στην προσπάθειά του να εμποδίσει τον 009 να διαφύγει με αεροπλάνο. Ο Bond δεν διστάζει να λειτουργήσει ως δόλωμα, κρατώντας απασχολημένους τους αντιπάλους με καταιγιστικά πυρά, ώστε η Ross να προλάβει να επέμβει.

Οι σκηνές δράσης ξεδιπλώνονται με γρήγορο ρυθμό. Ο Bond χρησιμοποιεί εκρηκτικά, πυροβολισμούς και τις γροθιές του, ενώ αξιοποιεί μια ειδική ικανότητα αργής κίνησης με το όνομα Focus. Ένα εντυπωσιακό στοιχείο είναι η δυνατότητά του να εκτοξεύει τα άδεια όπλα του προς τους εχθρούς ή ακόμα και να πυροβολεί για να τους αφοπλίσει. Η κορύφωση της αποστολής τον βρίσκει να σκαρφαλώνει στο αεροπλάνο του 009, να παίρνει τον έλεγχο του συστήματος πτήσης και τελικά να εκτινάσσεται στο κενό, ψάχνοντας απεγνωσμένα για αλεξίπτωτο εν μέσω ελεύθερης πτώσης. Ευτυχώς, όπως ταιριάζει σε κάθε περιπέτεια Bond, δύο αντίπαλοι βρίσκονται «βολικά» κοντά του για να του δώσουν μια λύση.

Στη δεύτερη παρουσίαση του παιχνιδιού, οι δημιουργοί έδειξαν τον Bond να διεισδύει σε ένα πολυτελές γκαλά στο Kensington. Η δομή θυμίζει έντονα τα Hitman, με τον παίκτη να μπορεί να παρακολουθεί συνομιλίες και να εντοπίζει διαφορετικές ευκαιρίες για να επιτύχει τον στόχο του. Οι επιλογές κυμαίνονται από την απλή παρακολούθηση και το διακριτικό πέρασμα, μέχρι τη μεταμφίεση με ταυτότητες άλλων προσώπων. Τα gadget του Q προσφέρουν επιπλέον εργαλεία: παγίδες, αντιπερισπασμούς, ακόμα και δυνατότητα σάρωσης του χώρου για να εντοπιστούν πιθανές απειλές. Οι μάχες σώμα με σώμα θυμίζουν τη γνωστή φόρμουλα των Arkham Asylum, με γροθιές, κλοτσιές και άμυνες. Ωστόσο, το παιχνίδι επιβραβεύει όσους παίκτες καταφέρνουν να διατηρήσουν το προφίλ χαμηλό και να αποφύγουν τη μάχη, μέχρι τη στιγμή που η ιστορία απαιτεί αναπόφευκτα μια εκρηκτική σύγκρουση.

Η ισορροπία ανάμεσα στη δράση και τη μυστικότητα φαίνεται να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του 007 First Light. Οι δημιουργοί δίνουν στους παίκτες την ελευθερία να αποφασίσουν πώς θα προσεγγίσουν τις αποστολές τους, είτε ως αθόρυβοι πράκτορες που κινούνται στις σκιές, είτε ως πολεμιστές που βασίζονται στη δύναμη πυρός. Το σημαντικό είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία αποπνέει την ατμόσφαιρα ενός αυθεντικού Bond.

Το 007 First Light θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε PlayStation 5, PC, Nintendo Switch 2 και Xbox Series X|S στις 27 Μαρτίου 2026.