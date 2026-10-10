Atari THE 800XL: Αμαβίωση του θρυλικού 8-bit υπολογιστή με υποστήριξη cartridges και HDMI!

Σύνοψη

Η Atari σε συνεργασία με την Retro Games ανακοίνωσε την κυκλοφορία του THE 800XL, μιας ρέπλικας πλήρους μεγέθους του κλασικού υπολογιστή από το 1983.

Η συσκευή διαθέτει μηχανικό πληκτρολόγιο 57 πλήκτρων και ενσωματωμένο περιβάλλον Atari BASIC, επιτρέποντας στους χρήστες να γράφουν και να εκτελούν δικό τους κώδικα.

Ενσωματώνει λειτουργική υποδοχή για τα αυθεντικά cartridges των σειρών 400, 800, XL και XE, ενώ προσφέρει υποστήριξη για φόρτωση παιχνιδιών μέσω USB.

Το πακέτο περιλαμβάνει 25 προεγκατεστημένους τίτλους (όπως Centipede και Missile Command) και το ανανεωμένο οκταπλήκτρο joystick THECXSTICK.

Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Απριλίου του 2027, με την τιμή λιανικής να διαμορφώνεται στα 219,99 δολάρια.

Η βιομηχανία της… νοσταλγίας μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές μικροσκοπικές εκδόσεις κλασικών συστημάτων, οι οποίες τοποθετούνται διακριτικά κάτω από τις σύγχρονες τηλεοράσεις προσφέροντας μια γρήγορη, αλλά συχνά επιφανειακή, δόση ρετρό διασκέδασης. Η Atari, ωστόσο, αποφάσισε να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο με την ανακοίνωση του THE 800XL, επιλέγοντας να επαναφέρει στο προσκήνιο όχι απλώς μια παιχνιδομηχανή, αλλά έναν πλήρη υπολογιστή ακριβώς στη μορφή που τον γνώρισαν οι χρήστες στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η συνεργασία με την Retro Games αποδίδει μια συσκευή που απαιτεί τον δικό της χώρο στο γραφείο, προκαλώντας τον χρήστη να καθίσει απέναντι της με τον ίδιο τρόπο που το έκανε πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Η σημαντικότερη σχεδιαστική και λειτουργική επιλογή του νέου συστήματος εστιάζεται στο πλήρους μεγέθους μηχανικό πληκτρολόγιο των 57 πλήκτρων, το οποίο δεν αποτελεί ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο ή ένα περιφερειακό αυστηρά συνδεδεμένο με την αισθητική. Οι μηχανικοί επέλεξαν να ενσωματώσουν πλήρως την Atari BASIC, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να μεταβεί στο Classic Mode και να γράψει τις δικές του γραμμές κώδικα, μετατρέποντας τη συσκευή από ένα απλό μέσο κατανάλωσης περιεχομένου σε ένα εργαλείο δημιουργίας. Η πληκτρολόγηση πάνω στα μηχανικά πλήκτρα αναμένεται να προσφέρει την επιθυμητή απτική ανατροφοδότηση που απαιτείται για τον προγραμματισμό, επιτρέποντας την εκτέλεση, τη δοκιμή και την αποθήκευση μικρών προγραμμάτων πριν την επιστροφή στο μενού των παιχνιδιών.

Πέρα από τη δυνατότητα προγραμματισμού, η Atari διατήρησε την αυθεντική εμπειρία χρήσης ενσωματώνοντας μια πλήρως λειτουργική υποδοχή για cartridges στο επάνω μέρος της συσκευής. Το χαρακτηριστικό αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι συλλέκτες και οι παλιοί κάτοχοι συστημάτων της εταιρείας μπορούν να ανασύρουν τα παλιά τους παιχνίδια από το πατάρι, καθώς το THE 800XL υποστηρίζει την πλειοψηφία των αυθεντικών τίτλων που κυκλοφόρησαν για τα Atari 400, 800, XL και XE.

Για τους χρήστες που δεν διαθέτουν μια έτοιμη συλλογή από φυσικά μέσα, η εταιρεία έχει προνοήσει ενσωματώνοντας 25 κλασικούς τίτλους στη μνήμη του συστήματος. Η λίστα περιλαμβάνει εμβληματικά παιχνίδια όπως τα Asteroids, BattleZone, Berzerk, Boulder Dash, Centipede, Millipede, Missile Command και M.U.L.E., εξασφαλίζοντας εκατοντάδες ώρες άμεσης ψυχαγωγίας. Ο χειρισμός αυτών των τίτλων πραγματοποιείται μέσω του παρεχόμενου THECXSTICK, μιας εκσυγχρονισμένης εκδοχής του κλασικού joystick της Atari που πλέον εξοπλίζεται με οκτώ ανεξάρτητα πλήκτρα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πιο σύνθετων παιχνιδιών και της πλοήγησης στο σύστημα.

Η γεφύρωση του παρελθόντος με το παρόν επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύνολο έξυπνων προσθηκών συνδεσιμότητας και λογισμικού που καθιστούν το THE 800XL συμβατό με τις σημερινές απαιτήσεις. Η παραδοσιακή έξοδος εικόνας έχει αντικατασταθεί από μια θύρα HDMI, η οποία υποστηρίζει σήματα PAL στα 50Hz και NTSC στα 60Hz, προσφέροντας επιλογές για απεικόνιση 4:3, pixel-perfect απόδοση, καθώς και προαιρετικά φίλτρα CRT που προσομοιώνουν τις γραμμές σάρωσης των παλιών τηλεοράσεων καθοδικού σωλήνα. Οι τέσσερις θύρες USB-A που εντοπίζονται στο περίβλημα της συσκευής επιτρέπουν τη σύνδεση επιπλέον χειριστηρίων και εξωτερικών flash drives. Η χρήση εξωτερικών μέσων επεκτείνει κατακόρυφα τις δυνατότητες της πλατφόρμας, αφού επιτρέπει τη φόρτωση ψηφιακών αντιγράφων (images) από δισκέτες, κασέτες και cartridges που προορίζονταν για τους 8-bit υπολογιστές, αλλά και για την κονσόλα Atari 5200.

Σε επίπεδο ευχρηστίας λογισμικού, η Atari αναγνωρίζει τη δυσκολία πολλών ρετρό τίτλων προσφέροντας εργαλεία που κάνουν την εμπειρία λιγότερο τιμωρητική για τον σύγχρονο παίκτη. Το σύστημα διαθέτει τέσσερα ανεξάρτητα slots αποθήκευσης προόδου για κάθε παιχνίδι, εξαλείφοντας την ανάγκη για ολοκλήρωση των τίτλων σε ένα μόνο playthrough. Παράλληλα, η προσθήκη της λειτουργίας rewind επιτρέπει την άμεση αναστροφή του χρόνου κατά 40 δευτερόλεπτα, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία μετά από ένα μοιραίο λάθος στα απαιτητικά platformers ή στα παιχνίδια δράσης.

Η τοποθέτηση του THE 800XL στην αγορά φανερώνει μια ξεκάθαρη στόχευση σε ένα πιο ώριμο και συνειδητοποιημένο κοινό. Με την τιμή να έχει οριστεί στα 219,99 δολάρια και τις αποστολές των προπαραγγελιών να προγραμματίζονται για τα τέλη Απριλίου του 2027, η συσκευή ξεφεύγει από την κατηγορία του αυθόρμητου δώρου της τελευταίας στιγμής. Ο όγκος της απαιτεί αφιέρωση ζωτικού χώρου στο γραφείο, υπενθυμίζοντας συνεχώς την παρουσία της και προτρέποντας τον κάτοχο να πειραματιστεί με τον κώδικα, να εξερευνήσει τη φυσική βιβλιοθήκη των τίτλων του και να βιώσει ξανά την αίσθηση του προσωπικού υπολογιστή από τις αρχές της δεκαετίας του '80.