Η Remedy Entertainment έχει μια περίεργη συνήθεια που προσωπικά λατρεύω και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι αρνείται πεισματικά να πατήσει στα σίγουρα. Εκεί που περιμένεις μια ασφαλή συνέχεια της Jesse Faden με περισσότερο πέταγμα αντικειμένων και γραφειοκρατικό σουρεαλισμό μέσα σε κλειστούς τοίχους, οι Φινλανδοί αποφάσισαν να τινάξουν τη συνταγή στον αέρα.

Το Control Resonant ξεκλειδώνει τις πόρτες του Oldest House, βγάζει τον απόκοσμο εφιάλτη στους δρόμους της Νέας Υόρκης και αλλάζει εντελώς τιμόνι στο gameplay. Το αποτέλεσμα είναι ένα γενναίο, εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα άνισο action-RPG που σε σηκώνει ψηλά στον αέρα, για να σε προσγειώσει μερικές φορές κάπως άτσαλα στην άσφαλτο.

Ένας άλλος Faden στο τιμόνι

Η ιστορία μάς τοποθετεί στα παπούτσια του Dylan Faden, ενός χαρακτήρα που στο πρώτο παιχνίδι γνωρίσαμε ως ένα βαθιά προβληματικό, σχεδόν επικίνδυνο πλάσμα κλεισμένο σε γυάλινο κελί. Ξυπνώντας από το κώμα με τρόπο που μόνο διακριτικό δεν λες, ο Dylan βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη που έχει ξεχυθεί οριστικά έξω από το μυστικό αρχηγείο του FBC. Η Jesse έχει πέσει σε κώμα μετά τη θυσία της για να τον επαναφέρει, και το βάρος της εξιλέωσης πέφτει εξ ολοκλήρου στις δικές του πλάτες.

Αυτό που εκτίμησα ιδιαίτερα στις σχεδόν είκοσι ώρες της βασικής διαδρομής είναι η ψυχοσύνθεση του Dylan. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν τυπικό ρωμαλέο σωτήρα, αλλά με έναν άνθρωπο πληγωμένο, γεμάτο ενοχές για όσα προκάλεσε, ο οποίος παλεύει να διατηρήσει τα λογικά του ενώ το ίδιο του το σώμα μετατρέπεται σταδιακά σε υπερφυσικό υπερόπλο. Οι διάλογοι του με γνώριμες φυσιογνωμίες όπως η Emily Pope δίνουν μια ουσιαστική συναισθηματική βάση, προσφέροντας ανάσες ανθρωπιάς μέσα σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Από την άλλη πλευρά, το μυστήριο έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι από τη σαγήνη του. Το πρώτο Control λειτουργούσε υποδειγματικά επειδή ο κίνδυνος κρυβόταν πίσω από κλειστές πόρτες ασφαλείας, εμπιστευτικά έγγραφα και γραφομηχανές. Εδώ, με την καταστροφή να έχει γίνει δημόσιο θέαμα και τους ουρανοξύστες να ξηλώνονται στο φως της ημέρας, η αφήγηση υιοθετεί πιο γνώριμες, σχεδόν χολιγουντιανές γραμμές. Είναι μια συνειδητή επιλογή που κάνει την πλοκή πιο κατανοητή και άμεση, αλλά στερεί από το franchise εκείνη την παρανοϊκή, λαβυρινθώδη γοητεία που σε έκανε να διαβάζεις κάθε σημείωμα με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το Μανχάταν ως γεωμετρικός εφιάλτης

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου η Remedy παραδίδει μαθήματα σχεδιασμού, αυτός είναι η ανάπλαση της Νέας Υόρκης. Ξεχάστε τον ρεαλιστικό χάρτη που έχετε συνηθίσει σε άλλα open-world παιχνίδια. Το Μανχάταν του Resonant είναι μια παραμορφωμένη, εφιαλτική διάσταση όπου η βαρύτητα υπακούει σε δικούς της, αυθαίρετους νόμους. Κτήρια διπλώνουν πάνω από το κεφάλι σου σαν να ξεπήδησαν από το Inception, δρόμοι κόβονται στα δύο σχηματίζοντας αιωρούμενα νησιά από τσιμέντο και το κόκκινο χρώμα της μόλυνσης βάφει τον ουρανό.

Η κίνηση στον χώρο είναι απλά απολαυστική. Η ικανότητα Shift του Dylan σου επιτρέπει να αναπροσανατολίζεις τη φορά της κίνησής σου, να τρέχεις πάνω σε κάθετες προσόψεις κτηρίων και να εκτοξεύεσαι από το ένα σημείο στο άλλο με μια ελευθερία που σπάνια συναντάς. Το παιχνίδι σε αφήνει να εξερευνήσεις με τον δικό σου ρυθμό. Μπορείς να ακολουθήσεις την κεντρική αποστολή ή να χαθείς σε ένα παραμορφωμένο τετράγωνο ψάχνοντας υλικά αναβάθμισης, μυστικά αρχεία και δευτερεύουσες αναθέσεις.

Ωστόσο, αυτή η ελευθερία έχει και το τίμημα της. Σε αρκετές εξωτερικές περιοχές, η έντονη κόκκινη ομίχλη και η συνεχής γεωμετρική παραμόρφωση κάνουν το τοπίο να μοιάζει οπτικά μονοδιάστατο και κουραστικό μετά από αρκετές ώρες περιπλάνησης. Η αρχική έκπληξη του να βλέπεις έναν ουρανοξύστη να κρέμεται ανάποδα αρχίζει να ξεθωριάζει όταν συνειδητοποιείς ότι κάτω από το εντυπωσιακό περιτύλιγμα, πολλές γωνιές του χάρτη παραμένουν άδειες από ουσιαστικές δραστηριότητες, λειτουργώντας απλώς ως όμορφα διακοσμητικά περάσματα.

Το τέλος των όπλων και η κυριαρχία του Aberrant

Η μεγαλύτερη ανατροπή έρχεται στο σύστημα μάχης. Ξεχάστε το Service Weapon και τη λογική του third-person shooter. Το Control Resonant μεταμορφώνεται σε ένα καθαρόαιμο, επιθετικό melee action-RPG, με κεντρικό πρωταγωνιστή το Aberrant. Πρόκειται για ένα παραφυσικό αντικείμενο δύναμης που αλλάζει μορφή στη στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες σου, δανειζόμενο στοιχεία από hack-and-slash τίτλους όπως το Devil May Cry, διατηρώντας όμως το βάρος και την αδράνεια που περιμένεις από τη μηχανή γραφικών της Remedy.

Στη μία στιγμή κρατάς ένα τεράστιο σφυρί δύο χεριών που συνθλίβει τις ασπίδες των εχθρών και διαλύει το περιβάλλον σε χίλια κομμάτια, και στο επόμενο δευτερόλεπτο το όπλο διασπάται σε δύο ταχύτατες λεπίδες που κόβουν τον αέρα και γεμίζουν την οθόνη με συνδυασμούς χτυπημάτων. Η εναλλαγή γίνεται ακαριαία, στη μέση του combo, και όταν καταφέρεις να συγχρονίσεις τις παραφυσικές εκρήξεις του Dylan με τα χτυπήματα του Aberrant, η αίσθηση της δύναμης είναι ομολογουμένως μεθυστική.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν το παιχνίδι προσπαθεί να δικαιολογήσει τον RPG χαρακτηρισμό του. Το δέντρο ικανοτήτων προσφέρει μεν αρκετές επιλογές για διαφορετικά builds και παραμετροποίηση των combo enders, αλλά η δομή της μάχης κουβαλάει σημαντικά ελαττώματα. Προς το τελευταίο τρίτο της διαδρομής, η ποικιλία των απλών εχθρών στερεύει απελπιστικά. Αντί να εμπλουτίσει τις τακτικές των αντιπάλων, το παιχνίδι επιλέγει την εύκολη λύση αυξάνοντας την αντοχή τους σε παράλογα επίπεδα και εξαπολύοντας τους κατά πάνω σου σε διαδοχικά κύματα. Εκεί που η μάχη ξεκινά ως ένας ευέλικτος χορός καταστροφής, καταλήγει συχνά σε μια κουραστική διαδικασία φθοράς, όπου βαράς ασταμάτητα εχθρούς που αρνούνται να πέσουν.

Μάχες με bosses που κόβουν την ανάσα

Εκεί που το σύστημα μάχης παίρνει το αίμα του πίσω είναι στα boss fights. Οι επονομαζόμενοι Resonants, οντότητες που έχουν απορροφήσει τεράστιες ποσότητες παραφυσικής ενέργειας, προσφέρουν μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές που έχουμε δει ποτέ από το στούντιο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναμέτρηση σε ένα παραμορφωμένο μουσείο τέχνης, όπου το αφεντικό χρησιμοποιεί φανάρια κυκλοφορίας ως ρόπαλα και εκτοξεύει κίτρινα ταξί προς το μέρος σου, ενώ το δάπεδο περιστρέφεται ανεξέλεγκτα. Κάθε τέτοια νίκη δεν είναι απλώς ένα πέρασμα στο επόμενο κεφάλαιο, αλλά σου ξεκλειδώνει νέες δυνάμεις που αλλάζουν τον τρόπο που μάχεσαι και κινείσαι. Επιπλέον, η ήττα κάθε Resonant επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά και την ένταση των εχθρών στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας μια ευπρόσδεκτη αίσθηση ότι οι πράξεις σου έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Η εμπειρία στο PlayStation 5 και το DualSense

Στο τεχνικό κομμάτι, η έκδοση για το PS5 αποδεικνύει ότι η Northlight Engine παραμένει ένα τεχνολογικό θαύμα, ακόμα κι αν ζητάει συμβιβασμούς. Το παιχνίδι προσφέρει δύο βασικές επιλογές απεικόνισης, με το Balanced Mode να αποτελεί κατά τη γνώμη μου τη χρυσή τομή. Καταφέρνει να διατηρήσει εξαιρετική ευκρίνεια στα μοντέλα των χαρακτήρων και στους προηγμένους φωτισμούς, κρατώντας ταυτόχρονα τον ρυθμό ανανέωσης σε εξαιρετικά σταθερά επίπεδα χωρίς ενοχλητικά κολλήματα κατά τη διάρκεια των χαοτικών μαχών.

Η πραγματική αποκάλυψη, όμως, κρύβεται στην εκμετάλλευση του χειριστηρίου DualSense. Η Remedy δεν περιορίστηκε σε απλές δονήσεις. Κάθε χτύπημα με το βαρύ σφυρί του Aberrant μεταφέρει μια ξεχωριστή μηχανική αντίσταση στις σκανδάλες, ενώ η αλλαγή σε λεπίδες κάνει το χειριστήριο να πάλλεται με γρήγορες, κοφτές δονήσεις. Το αποκορύφωμα έρχεται στις στιγμές που επικοινωνεί το αινιγματικό Board. Η απόκοσμη φωνή τους ξεχύνεται μέσα από το ηχείο του χειριστηρίου, συνοδευόμενη από ένα βαθύ, ανατριχιαστικό τρέμουλο στις λαβές που σε κάνει να νιώθεις κυριολεκτικά ότι κρατάς μια εξωγήινη συσκευή στα χέρια σου. Είναι μια από τις καλύτερες εφαρμογές της απτικής ανάδρασης που έχουμε δει σε τίτλο τρίτου κατασκευαστή στην κονσόλα.

Από την άλλη, δεν λείπουν τα τεχνικά παραστρατήματα. Σε ορισμένες μεταβάσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων παρατήρησα καθυστέρηση στη φόρτωση των υφών υψηλής ανάλυσης, ενώ η κάμερα στις κλειστές αρένες μάχης παθαίνει περιστασιακά «μίνι εγκεφαλικά», χάνοντας τον Dylan πίσω από διαλυμένα μπάζα και τοίχους. Ευτυχώς, τα πρώτα patches διόρθωσαν αρκετά από τα προβλήματα ισορροπίας στη ζημιά των εχθρών που ταλαιπώρησαν τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας, δείχνοντας ότι η ομάδα υποστηρίζει ενεργά το παιχνίδι.

Τελική ετυμηγορία

Το Control Resonant είναι ένα τολμηρό άλμα στο κενό. Αν περιμένετε ένα τυπικό sequel που επαναλαμβάνει την επιτυχημένη συνταγή του προκατόχου του με απλώς μεγαλύτερο χάρτη, πιθανότατα θα ξαφνιαστείτε και ίσως απογοητευτείτε από τη στροφή στο melee ξύλο και την πιο mainstream αφήγηση. Η Remedy πήρε τεράστιο ρίσκο αλλάζοντας βασικούς πυλώνες του franchise, και αυτό το ρίσκο δεν της βγήκε σε όλα τα σημεία, ιδιαίτερα στον τομέα της ποικιλίας των εχθρών και στον ρυθμό των τελευταίων ωρών.

Ταυτόχρονα όμως, είναι αδύνατο να μην εκτιμήσεις το δημιουργικό θράσος ενός παιχνιδιού που σου επιτρέπει να σπας τους νόμους της φυσικής πάνω σε ουρανοξύστες που καταρρέουν, προσφέροντας ένα από τα πιο χορταστικά συστήματα μάχης της χρονιάς και μια οπτικοακουστική ταυτότητα που ξεχωρίζει από χιλιόμετρα. Δεν καταφέρνει να ξεπεράσει τον πρωτότυπο προκάτοχο του ως προς το μυστήριο και τη σφιχτή ατμόσφαιρα, αλλά παραμένει μια συναρπαστική, απολαυστικά χαοτική εμπειρία δράσης στο PS5 που αξίζει χωρίς δεύτερη σκέψη τον χρόνο κάθε λάτρη του παράξενου.