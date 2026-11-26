Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τους τρεις τίτλους που θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους συνδρομητές του PlayStation Plus για τον Δεκέμβριο του 2026. Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, τα μέλη των πακέτων Essential, Extra και Premium θα μπορούν να προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους τα Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 και Amnesia: The Bunker.

Η επιλογή του τελευταίου μήνα του έτους καλύπτει τρεις εντελώς διαφορετικές κατηγορίες παιχνιδιών, προσφέροντας arcade skateboarding υψηλής ευκρίνειας, δράση εμπνευσμένη από το σύμπαν του Dragon Ball και κλειστοφοβικό survival horror. Παράλληλα, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι συνδρομητές έχουν ελάχιστες ημέρες στη διάθεσή τους για να κατοχυρώσουν το πακέτο του Νοεμβρίου, πριν αποσυρθεί οριστικά από την υπηρεσία.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition (PS5, PS4)

Η επιστροφή δύο εκ των πιο αναγνωρίσιμων κεφαλαίων της ιστορικής σειράς skateboarding έρχεται πλήρως ανανεωμένη, διατηρώντας τη γνώριμη δομή των δίλεπτων γύρων, αλλά με εκσυγχρονισμένους στόχους και βελτιωμένο τεχνικό τομέα. Η έκδοση περιλαμβάνει τις κλασικές πίστες από τα Tony Hawk’s Pro Skater 3 και 4 μαζί με νέα πάρκα, εμπλουτισμένο ρόστερ αθλητών, ανανεωμένο soundtrack και πιο απαιτητικά κόλπα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο τόσο για παλιούς φίλους της σειράς όσο και για νεότερους παίκτες.

Σημαντική αναβάθμιση έχουν δεχθεί και οι λειτουργίες Create-A-Skater και Create-A-Park, οι οποίες επιτρέπουν πλέον για πρώτη φορά τη δημιουργία προσαρμοσμένων στόχων που μπορούν να μοιραστούν διαδικτυακά με άλλους παίκτες. Σε επίπεδο απόδοσης, η έκδοση για το PlayStation 5 υποστηρίζει εγγενή ανάλυση 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο στο Fidelity Mode, εφόσον η κονσόλα είναι συνδεδεμένη με συμβατή οθόνη.

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5, PS4)

Ο τίτλος δράσης που βασίζεται στο έργο του Akira Toriyama τοποθετεί τους παίκτες στον ρόλο ενός δικού τους, πλήρως παραμετροποιήσιμου χαρακτήρα, με αποστολή την προστασία της ροής της ιστορίας από παρεμβάσεις ισχυρών αντιπάλων. Με κεντρικό σημείο αναφοράς την πόλη Conton City, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν δίπλα σε εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς που αναλαμβάνουν ρόλο δασκάλου, ξεκλειδώνοντας νέες τεχνικές και αναβαθμίσεις.

Πέρα από το κεντρικό σενάριο, το Dragon Ball Xenoverse 2 στηρίζεται έντονα στο διαδικτυακό παιχνίδι, προσφέροντας ανταγωνιστικές αναμετρήσεις εναντίον άλλων παικτών από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, τα συνεργατικά Raid Battles επιτρέπουν σε ομάδες παικτών να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε γιγαντιαίους εχθρούς, διατηρώντας το ενδιαφέρον ενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Amnesia: The Bunker (PS4)

Από τους δημιουργούς των Soma και Amnesia, το Amnesia: The Bunker μεταφέρει την εμπειρία τρόμου πρώτου προσώπου σε ένα εγκαταλελειμμένο καταφύγιο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του Γάλλου στρατιώτη Henri Clément, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος στο σκοτάδι με ένα περίστροφο που διαθέτει μόλις μία σφαίρα, έναν θορυβώδη φακό δυναμό και περιορισμένες προμήθειες που πρέπει να συλλέξει και να αξιοποιήσει μέσω crafting.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η τυχαιοποίηση και η απρόβλεπτη συμπεριφορά της απειλής που παραμονεύει στο καταφύγιο, αντιδρώντας δυναμικά σε κάθε ήχο και κίνηση του παίκτη. Εξαιτίας αυτού του μηχανισμού, καμία προσπάθεια δεν εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο, καθώς κάθε απόφαση επηρεάζει άμεσα την αντίδραση του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των ελάχιστων πόρων.

Τελευταία προθεσμία για τους τίτλους του Νοεμβρίου

Πριν ενεργοποιηθεί το νέο πακέτο την 1η Δεκεμβρίου, οι συνδρομητές του PlayStation Plus έχουν περιθώριο έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου για να προσθέσουν στη ψηφιακή τους βιβλιοθήκη τους δωρεάν τίτλους του Νοεμβρίου. Πρόκειται για τα Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered και Monster Train 2, τα οποία παραμένουν προσβάσιμα για όσο διάστημα διατηρείται ενεργή η συνδρομή.