PS5 Prism Collection: Επίσημη ανακοίνωση για τα νέα διαφανή χειριστήρια και καλύμματα

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τη νέα σειρά αξεσουάρ Prism Collection για το PlayStation 5, η οποία περιλαμβάνει διαφανή ασύρματα χειριστήρια DualSense και αντίστοιχα καλύμματα κονσόλας σε τρεις νέες αποχρώσεις: Flare Orange, Emerald Green και Graphite Gray.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία αντλεί έμπνευση από την εμβληματική τάση των διαφανών ηλεκτρονικών συσκευών της δεκαετίας του 1990, ενσωματώνοντας γυαλιστερό φινίρισμα που αναδεικνύει την πολύπλοκη εσωτερική τεχνολογία των περιφερειακών.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2026 μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων, ενώ η παγκόσμια κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2027.

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής για την ευρωπαϊκή αγορά διαμορφώνεται στα 84,99 ευρώ για τα χειριστήρια και στα 74,99 ευρώ για τα αποσπώμενα καλύμματα της κονσόλας.

Η νοσταλγία για τον βιομηχανικό σχεδιασμό των περασμένων δεκαετιών συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό κινητήριο μοχλό για τις εταιρείες τεχνολογίας, καθώς η Sony αποκάλυψε τη νέα σειρά αξεσουάρ Prism Collection για το οικοσύστημα του PlayStation 5, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη θρυλική αισθητική των διαφανών πλαστικών περιβλημάτων.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την κυκλοφορία τριών νέων χρωματικών επιλογών για τα ασύρματα χειριστήρια DualSense, όπως επίσης και για τα αποσπώμενα καλύμματα της κονσόλας, επιτρέποντας στους χρήστες να ρίξουν μια άμεση ματιά στην εσωτερική αρχιτεκτονική και την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που κρύβεται κάτω από το κέλυφος. Οι τρεις εντυπωσιακές αποχρώσεις Flare Orange, Emerald Green και Graphite Gray συνδυάζουν το έντονο χρώμα με ένα άκρως γυαλιστερό, διαφανές φινίρισμα, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που γεφυρώνει το ρετρό παρελθόν του gaming με τον μοντέρνο και φουτουριστικό χαρακτήρα της τρέχουσας γενιάς κονσολών.

Η σειρά Prism Collection είναι μια νέα γραμμή επίσημων περιφερειακών για το PlayStation 5 που χαρακτηρίζεται από διαφανή, γυαλιστερά εξωτερικά καλύμματα, αποκαλύπτοντας τα εσωτερικά εξαρτήματα των χειριστηρίων DualSense. Κυκλοφορεί σε τρία χρώματα (Flare Orange, Emerald Green, Graphite Gray), κοστολογείται στα 84,99 ευρώ για τα χειριστήρια και 74,99 ευρώ για τα covers της κονσόλας, με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 4 Φεβρουαρίου 2027.

Η Isabelle Tomatis, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιου Μάρκετινγκ της Sony Interactive Entertainment, επεσήμανε πως η αρχική έμπνευση για την ανάπτυξη της νέας σειράς προήλθε αποκλειστικά από την έντονη επιθυμία των ίδιων των σχεδιαστικών ομάδων να προσφέρουν στους παίκτες μια πιο οικεία οπτική επαφή με τη δεξιοτεχνία και την πολύπλοκη κατασκευή που απαιτείται για τη δημιουργία των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου. Η επιλογή της απόλυτης διαφάνειας συνοδεύεται από μια premium γυαλιστερή υφή, η οποία αναβαθμίζει τη συνολική εμφάνιση των αξεσουάρ και προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας που απουσίαζε από τις απλές, ματ επιφάνειες των προηγούμενων χρωματικών επιλογών που είχαμε δει μέχρι σήμερα για την κονσόλα της ιαπωνικής εταιρείας.

Flare Orange: Μια έντονη και τολμηρή πορτοκαλί απόχρωση, η οποία προσθέτει μια εντυπωσιακά ζωντανή αισθητική στο gaming setup, ενώ σύμφωνα με τους δημιουργούς της, λαμβάνει έναν ελαφρώς ρόδινο τόνο στα σημεία όπου το διαφανές υλικό επικαλύπτεται, δημιουργώντας έτσι ενδιαφέρουσες οπτικές διαβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Μια έντονη και τολμηρή πορτοκαλί απόχρωση, η οποία προσθέτει μια εντυπωσιακά ζωντανή αισθητική στο gaming setup, ενώ σύμφωνα με τους δημιουργούς της, λαμβάνει έναν ελαφρώς ρόδινο τόνο στα σημεία όπου το διαφανές υλικό επικαλύπτεται, δημιουργώντας έτσι ενδιαφέρουσες οπτικές διαβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης. Emerald Green: Μια κομψή πράσινη επιλογή που παραπέμπει ξεκάθαρα σε αποχρώσεις δάσους, κερδίζοντας οπτικό βάθος καθώς το φως του χώρου διαπερνά το ημιδιαφανές πλαστικό σώμα του χειριστηρίου και ανακλάται στα εσωτερικά κυκλώματα.

Μια κομψή πράσινη επιλογή που παραπέμπει ξεκάθαρα σε αποχρώσεις δάσους, κερδίζοντας οπτικό βάθος καθώς το φως του χώρου διαπερνά το ημιδιαφανές πλαστικό σώμα του χειριστηρίου και ανακλάται στα εσωτερικά κυκλώματα. Graphite Gray: Η πιο συγκρατημένη και ίσως η πιο κλασική επιλογή της τριπλέτας, προβάλλοντας έναν ψυχρό γκρι τόνο που εναρμονίζεται με τη μινιμαλιστική φύση του βιομηχανικού σχεδιασμού του PS5, απευθυνόμενο κυρίως σε όσους προτιμούν λιγότερο φανταχτερές αλλά εξίσου προσεγμένες παρεμβάσεις στο χώρο ψυχαγωγίας τους.

Ο Leo Cardoso, βασικό μέλος της ομάδας Color, Material, and Finish της Sony, εξήγησε πως η εταιρεία έχει πλήρη επίγνωση της τεράστιας ανυπομονησίας των θαυμαστών για την επιστροφή των διαφανών χειριστηρίων, υπογραμμίζοντας την πρόθεση τους να αναβιώσουν την εμβληματική τάση μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα που ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή αισθητική του PlayStation.

Παράλληλα, ο συνεργάτης του Satoshi Aoyagi συμπλήρωσε πως το φινίρισμα υψηλής στιλπνότητας εκτείνεται απρόσκοπτα σε ολόκληρο το πίσω μέρος του χειριστηρίου, επιτρέποντας στον χρήστη να θαυμάσει την τεχνολογία που τροφοδοτεί το DualSense διατηρώντας ταυτόχρονα μια κομψή, μονοχρωματική εμφάνιση, ενώ το μεταλλικό φινίρισμα στο κεντρικό κάλυμμα ενώνει αρμονικά τις εξωτερικές επιφάνειες.

Η διάθεση της νέας συλλογής αναμένεται να ακολουθήσει το καθιερωμένο παγκόσμιο χρονοδιάγραμμα της Sony, με τις προπαραγγελίες για τα ασύρματα χειριστήρια DualSense της σειράς Prism Collection να ανοίγουν επίσημα στις 10 Νοεμβρίου 2026.

Η προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης για την ευρωπαϊκή αγορά έχει οριστεί στα 84,99 ευρώ για τα χειριστήρια, ένα ποσό που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις τρέχουσες τιμολογιακές πολιτικές της εταιρείας για τις ειδικές εκδόσεις των περιφερειακών της. Ταυτόχρονα, τα αντίστοιχα αποσπώμενα καλύμματα της κονσόλας PS5 θα διατίθενται έναντι 74,99 ευρώ.