Δωρεάν το adventure game A New Beginning: Final Cut στο GOG έως τις 2 Νοεμβρίου

Σύνοψη

Το κατάστημα GOG προσφέρει εντελώς δωρεάν το classic adventure game A New Beginning: Final Cut της Daedalic Entertainment για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η προσφορά θα παραμείνει ενεργή για 72 ώρες, δίνοντας στους χρήστες περιθώριο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2026 για να προσθέσουν τον τίτλο στη συλλογή τους.

Το παιχνίδι αποτελεί ένα point-and-click adventure με έντονο οικολογικό μήνυμα, προσφέροντας περίπου 10 με 12 ώρες διάρκειας για την ολοκλήρωση της κεντρικής ιστορίας.

Με την προσθήκη στον λογαριασμό σας, αποκτάτε μόνιμη πρόσβαση σε μια έκδοση πλήρως απαλλαγμένη από λογισμικό προστασίας (DRM-free), επιτρέποντας τη λήψη του offline installer.

Το GOG, το γνωστό κατάστημα της CD Projekt RED, διαθέτει εντελώς δωρεάν το A New Beginning: Final Cut, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς τίτλους της γερμανικής Daedalic Entertainment, ο οποίος κυκλοφόρησε αρχικά το 2010 και άφησε το δικό του στίγμα στην κατηγορία των point-and-click adventures.

Η προωθητική ενέργεια έχει διάρκεια 72 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στην κεντρική σελίδα του GOG, να εντοπίσουν το σχετικό banner της προσφοράς και να προσθέσουν το παιχνίδι στον λογαριασμό τους μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2026, κάνοντας το δικό τους για πάντα.

Το A New Beginning: Final Cut τοποθετείται χρονολογικά στο κατώφλι μιας τεράστιας παγκόσμιας κλιματικής καταστροφής, επιχειρώντας να προσεγγίσει το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από ένα πρίσμα αγωνίας και χρονικών αλμάτων. Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο δύο εντελώς διαφορετικών χαρακτήρων, των οποίων οι μοίρες διασταυρώνονται κάτω από τις πιο απρόσμενες συνθήκες. Από τη μία πλευρά, ο Bent Svensson αποτελεί έναν συνταξιούχο βιομηχανικό μηχανικό, ο οποίος έχει αποσυρθεί στα απομακρυσμένα δάση της Νορβηγίας έπειτα από χρόνια έρευνας πάνω στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αναζητώντας την ηρεμία μακριά από τον σύγχρονο πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά, η Fay είναι μια νεαρή γυναίκα που υποστηρίζει ότι έχει ταξιδέψει στον χρόνο προερχόμενη από ένα μακρινό και κατεστραμμένο μέλλον, φέροντας το βαρύ φορτίο να πείσει τον Bent πως οι παλιές του έρευνες αποτελούν το μοναδικό κλειδί για τη σωτηρία της ανθρωπότητας από τον επερχόμενο όλεθρο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών χτίζεται σταδιακά μέσα από εκτενείς διαλόγους και αμοιβαία δυσπιστία, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αφηγηματικό υπόβαθρο που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τους τίτλους τέλους.

Όσον αφορά τα γραφικά, ο τίτλος της Daedalic Entertainment παραμένει πιστός στις θεμελιώδεις αρχές των παραδοσιακών adventures, προσφέροντας πανέμορφα, χειροποίητα γραφικά που θυμίζουν διαδραστικό κόμικ. Τα περιβάλλοντα βρίσκονται σχεδιασμένα με απίστευτη προσοχή στη λεπτομέρεια, αποδίδοντας ιδανικά τη μελαγχολική ατμόσφαιρα ενός κόσμου που ακροβατεί στο χείλος της καταστροφής, ενώ τα κινηματογραφικά cutscenes που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα κεφάλαια ενισχύουν περαιτέρω την αφηγηματική ροή. Οι γρίφοι που καλούνται να λύσουν οι παίκτες απαιτούν συνδυαστική σκέψη και λογική χρήση των αντικειμένων που συλλέγονται στο inventory, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τους παράλογους συνδυασμούς που συχνά ταλαιπωρούν τα παιχνίδια του συγκεκριμένου είδους. Η διάρκεια της κεντρικής ιστορίας υπολογίζεται περίπου στις 9 με 10 ώρες. Η έκδοση Final Cut που παρέχεται από το GOG περιλαμβάνει επιπλέον βελτιώσεις στον τεχνικό τομέα, καλύτερη απόδοση σε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και διορθώσεις μικρών σφαλμάτων που υπήρχαν στην αρχική κυκλοφορία.

Η Daedalic Entertainment κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των φίλων των adventures, καθώς κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους πυλώνες αναβίωσης του είδους. Δημιουργώντας αγαπημένα franchises όπως η σειρά Deponia και ανεξάρτητους τίτλους όπως το The Whispered World, η γερμανική εταιρεία απέδειξε πολλάκις την ικανότητα της να χτίζει συναρπαστικούς κόσμους γεμάτους χιούμορ, δράμα και έξυπνους γρίφους. Παρόλο που το στούντιο ανακοίνωσε το 2023 την απόφαση του να σταματήσει την εσωτερική ανάπτυξη παιχνιδιών και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ρόλο του εκδότη, η κληρονομιά που αφήνει πίσω του παραμένει ισχυρή και συνεχίζει να προσελκύει νέους παίκτες. Η πρωτοβουλία του GOG να διαθέσει το A New Beginning: Final Cut χωρίς κόστος προσφέρει μια πρώτης τάξεως αφορμή να επισκεφτούμε ξανά τα έργα μιας ομάδας ανάπτυξης που έδωσε πνοή σε παραγνωρισμένα είδη της βιομηχανίας.

A New Beginning: Final Cut - [GOG Link]