Επιπλέον χρεώσεις τελωνείου σε Temu, Shein και AliExpress - Τι ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2026

Σύνοψη

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, επιβάλλεται νέα σταθερή χρέωση διαχείρισης 2 ευρώ σε κάθε δέμα που προέρχεται από ηλεκτρονικά καταστήματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το παραπάνω ποσό προστίθεται στον ήδη υπάρχοντα κατ' αποκοπή δασμό των 3 ευρώ που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2026 για αποστολές αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Οι καταναλωτές στην Ελλάδα θα κληθούν πλέον να πληρώνουν συνδυαστικά τουλάχιστον 5 ευρώ επιπλέον για κάθε μεμονωμένη παραγγελία τους από ασιατικές πλατφόρμες.

Ο όγκος των μικρών δεμάτων που δηλώνονται στα ευρωπαϊκά τελωνεία σημείωσε δραματική πτώση που ξεπερνά το 60% αμέσως μετά την επιβολή της πρώτης φορολογίας.

Κράτη-μέλη όπως η Ιταλία αποσύρουν τους δικούς τους εθνικούς φόρους τελωνείου, προκειμένου να εναρμονιστούν πλήρως με την πανευρωπαϊκή νομοθεσία και να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των πολιτών.

Οι αλλαγές που εφαρμόζονται στο τελωνειακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργούν ένα εντελώς νέο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον για τους καταναλωτές που είχαν συνηθίσει να πραγματοποιούν αγορές εξαιρετικά χαμηλού κόστους από τις δημοφιλείς ασιατικές πλατφόρμες λιανικής.

Ξεκινώντας από την 1η Νοεμβρίου 2026, οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές έθεσαν σε πλήρη ισχύ μια νέα, οριζόντια χρέωση διαχείρισης ύψους 2 ευρώ, η οποία επιβάλλεται πλέον αυτόματα σε κάθε μικρό δέμα που καταφθάνει από ηλεκτρονικά καταστήματα χωρών εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Το συγκεκριμένο μέτρο στοχεύει άμεσα στην αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου των αποστολών που κατακλύζουν τα αεροδρόμια, καθώς πλατφόρμες όπως η Temu, η Shein και το AliExpress είχαν γιγαντώσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο εκμεταλλευόμενες τα κενά της προηγούμενης νομοθεσίας.

Ο νέος κανονισμός έρχεται να συμπληρώσει και να αυξήσει τον ήδη υπάρχοντα κατ' αποκοπή δασμό των 3 ευρώ, ο οποίος ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυστηρά από την 1η Ιουλίου 2026 για όλες ανεξαιρέτως τις αποστολές εμπορευμάτων με δηλωθείσα αξία μικρότερη των 150 ευρώ. Ανεβάζοντας τον πήχη της πολυπλοκότητας, ο δασμός των 3 ευρώ δεν λειτουργεί απλώς ως ένας γενικός φόρος εισαγωγής, αλλά υπολογίζεται με βάση την ακριβή κατηγορία των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό του κάθε πακέτου. Αγοράζοντας κανείς ένα μείγμα προϊόντων που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικές εμπορικές κατηγορίες, η τελική χρέωση μπορεί πολύ εύκολα να πολλαπλασιαστεί, οδηγώντας τον αγοραστή στο να κληθεί να πληρώσει ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ την αρχική πρόβλεψη των 5 ευρώ, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό αντικίνητρο για την προσθήκη παρορμητικών μικροαντικειμένων στο ψηφιακό καλάθι.

Η αιτιολόγηση πίσω από αυτή τη ριζική αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής τελωνειακής πολιτικής βασίζεται εξ ολοκλήρου στα συντριπτικά στατιστικά δεδομένα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2025. Κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους, κατεγράφησαν περίπου 5,9 δισεκατομμύρια μικρά δέματα να διασχίζουν τα σύνορα της Ένωσης, προκαλώντας τεράστια συμφόρηση στις τελωνειακές υποδομές και απίστευτες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Οι αποστολές που συνδέονται αποκλειστικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καταλαμβάνουν πλέον το εντυπωσιακό 97% του συνολικού όγκου εισερχόμενων πακέτων στην ευρωπαϊκή αγορά, μετατρέποντας τις κρατικές υπηρεσίες εκτελωνισμού σε άμισθους διεκπεραιωτές των ασιατικών πολυεθνικών. Η επιβολή του τέλους διαχείρισης των 2 ευρώ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να χρηματοδοτήσει το δυσθεώρητο διοικητικό κόστος που επωμίζονται καθημερινά οι αρμόδιες αρχές ελέγχου, παρέχοντας παράλληλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων ιχνηλασιμότητας.

Οι αντιδράσεις των καταναλωτών στο νέο αυτό καθεστώς καταγράφονται ήδη ως εξαιρετικά έντονες, αποτυπώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ευαισθησία του κοινού στις αυξήσεις τιμών, ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα εξαιρετικά χαμηλής αρχικής αξίας. Σύμφωνα με τα πρώτα συγκεντρωτικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας στους μήνες που ακολούθησαν την εισαγωγή του δασμού του Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός των πακέτων που δηλώθηκαν στα τελωνειακά συστήματα της Ευρώπης κατέγραψε μια μέση πτώση της τάξης του 60%. Ο μέσος αγοραστής από την Ελλάδα, ο οποίος προηγουμένως πραγματοποιούσε πολλαπλές μικρές παραγγελίες των 10 ή 15 ευρώ μέσα στην ίδια εβδομάδα προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα δωρεάν μεταφορικά, καλείται πλέον να πληρώσει κατ' ελάχιστο 5 ευρώ σε φόρους για κάθε μεμονωμένη αποστολή, μια συνθήκη που ουσιαστικά καταστρέφει το κεντρικό πλεονέκτημα της εξαιρετικά φθηνής τιμής.

Παρατηρώντας την ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα, βλέπουμε τα κράτη-μέλη να προχωρούν σε άμεσες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να εναρμονιστούν με τις κεντρικές οδηγίες των Βρυξελλών και να αποτρέψουν το φαινόμενο της πολλαπλής φορολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γειτονική Ιταλία, η κυβέρνηση της οποίας είχε συμπεριλάβει στον κρατικό προϋπολογισμό της έναν τοπικό φόρο 2 ευρώ για δέματα αξίας έως 150 ευρώ, με προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης την πρώτη Ιανουαρίου του 2027. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή επιβάρυνση των πολιτών από τον συνδυασμό εθνικής και ευρωπαϊκής χρέωσης, το ιταλικό κράτος προχώρησε στην οριστική κατάργηση του εθνικού αυτού μέτρου μέσω του Άρθρου 30 του νέου οικονομικού νομοσχεδίου, αποδεχόμενο την απώλεια προγραμματισμένων εσόδων που άγγιζαν τα 91,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο αντίκτυπος των παραπάνω εξελίξεων έχει φέρει προβληματισμό στα κεντρικά γραφεία των κορυφαίων εταιρειών του ασιατικού ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες βλέπουν το πιο ισχυρό τους όπλο να εξουδετερώνεται από τη γραφειοκρατία. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο νέο, αυστηρότερο νομοθετικό τοπίο χωρίς να χάσουν το τεράστιο μερίδιο αγοράς που έχτισαν τα τελευταία χρόνια, οφείλουν να ανασχεδιάσουν εκ βάθρων ολόκληρο το δίκτυο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Μεταφέροντας τεράστιους όγκους εμπορευμάτων σε νέα διαμετακομιστικά κέντρα και αποθήκες που κατασκευάζονται στρατηγικά εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες ελπίζουν να καταφέρουν να εκτελωνίζουν μαζικά τα προϊόντα τους κατά την εισαγωγή τους ως εμπορευματοκιβώτια χονδρικής, γλιτώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον πελάτη από τις ατομικές χρεώσεις των μικροδεμάτων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές logistics και αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μια σταδιακή ανατίμηση των προϊόντων προκειμένου να αποσβεστεί το κόστος αποθήκευσης και διανομής.