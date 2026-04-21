Επίσημη η σειρά Huawei Pura 90: Τηλεφακός 200MP στο Pro Max και μπαταρία 6500mAh στο βασικό μοντέλο

Σύνοψη

Η Huawei ανακοίνωσε τρία νέα smartphones: Pura 90, Pura 90 Pro και Pura 90 Pro Max, αναδιαμορφώνοντας την κατηγοριοποίηση της σειράς και τοποθετώντας το Pro Max στην κορυφή.

Το Pura 90 Pro Max ενσωματώνει περισκοπικό τηλεφακό 200MP (αισθητήρας RYYB 1/1.28") και βασική κάμερα 50MP με τεχνολογία LOFIC και μεταβλητό διάφραγμα f/1.4-f/4.0.

Το βασικό Pura 90 εφοδιάζεται με μπαταρία 6500mAh παρά το εξαιρετικά λεπτό προφίλ των 7 χιλιοστών, πλαισιωμένη από τριπλό σύστημα κάμερας 50MP.

Οι συσκευές τροφοδοτούνται από τους in-house επεξεργαστές Kirin 9010S και 9030S, διαθέτουν οθόνες LTPO OLED με προστασία Kunlun Glass και τρέχουν το λειτουργικό HarmonyOS 6.1.

Οι τιμές στην κινεζική αγορά ξεκινούν από περίπου 585€ για το απλό Pura 90 και φτάνουν έως τα 1.115€ για την κορυφαία έκδοση του Pro Max, χωρίς επιβεβαίωση για τη διεθνή διαθεσιμότητά τους.

Η Huawei προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας ναυαρχίδας της, της σειράς Pura 90, η οποία περιλαμβάνει τρία διαφορετικά μοντέλα: το βασικό Huawei Pura 90, το ενδιάμεσο Pura 90 Pro και την κορυφαία πρόταση Pura 90 Pro Max. Απουσιάζει η κατάληξη "Ultra" φέτος, με την εταιρεία να επαναπροσδιορίζει την ονοματολογία της. Τα νέα smartphones εστιάζουν στη δραστική αναβάθμιση του φωτογραφικού υλικού, την ενσωμάτωση κυκλωμάτων μπαταρίας υψηλής πυκνότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος HarmonyOS 6.1, συνοδευόμενα από προηγμένα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης.

Η σειρά Pura 90 φέρνει αναβαθμισμένους επεξεργαστές Kirin (9010S και 9030S), οθόνες LTPO OLED 1.5K με προστασία Kunlun Glass και κορυφαία συστήματα κάμερας. Τα μοντέλα υποστηρίζουν μπαταρίες 6000mAh έως 6500mAh, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση (100W) και προηγμένες λειτουργίες κάμερας με αισθητήρες 200MP στο μοντέλο Pro Max.

Οθόνη: LTPO OLED από 6.6 ίντσες (Pro) έως 6.9 ίντσες (Pro Max), με ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz.

Kirin 9010S (Pura 90) / Kirin 9030S (Pro / Pro Max) με μνήμη RAM 12GB ή 16GB.

6500mAh (Pura 90) / 6000mAh (Pro / Pro Max) με ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη έως 80W.

50MP (LOFIC, f/1.4-4.0), 40MP UW, 200MP περισκοπική (RYYB 1/1.28").

Το σύστημα κάμερας του Huawei Pura 90 Pro Max

Το Pura 90 Pro Max αποτελεί το όχημα της Huawei για την επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής στον τομέα του mobile photography. Η κύρια κάμερα φιλοξενεί έναν αισθητήρα 50MP τεχνολογίας RYYB ο οποίος συνεργάζεται με την αρχιτεκτονική LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Η συγκεκριμένη τεχνολογία διευρύνει ριζικά το δυναμικό εύρος του αισθητήρα, επιτρέποντας την καταγραφή λεπτομερειών σε ακραίες συνθήκες φωτισμού και αποτρέποντας την υπερέκθεση στα φωτεινά σημεία. Ο κεντρικός φακός διαθέτει μεταβλητό διάφραγμα 10 σταδίων (από f/1.4 έως f/4.0), παρέχοντας φυσικό έλεγχο στο βάθος πεδίου, και ενσωματώνει οπτική σταθεροποίηση επιπέδου CIPA 7.0.

Η πιο αξιοσημείωτη αναβάθμιση εντοπίζεται στον περισκοπικό τηλεφακό. Η Huawei τοποθετεί έναν τεράστιο αισθητήρα RYYB μεγέθους 1/1.28 ιντσών, με ανάλυση 200MP και διάφραγμα f/2.6. Ο φακός αποδίδει 4x οπτική μεγέθυνση, ενώ επιτρέπει "lossless" ψηφιακό zoom έως 8x μέσω τεχνικών in-sensor crop. Το φωτογραφικό τρίο ολοκληρώνεται από μία υπερευρυγώνια κάμερα 40MP (f/2.2).

Pura 90: Μπαταρία 6500mAh σε σώμα πάχους 7 χιλιοστών

Το βασικό μοντέλο της σειράς, το Huawei Pura 90, εντυπωσιάζει στον τομέα της αυτονομίας. Η κατασκευάστρια κατάφερε να ενσωματώσει μια μπαταρία 6500mAh στο εσωτερικό της συσκευής, διατηρώντας παράλληλα το πάχος στα 7 χιλιοστά και το συνολικό βάρος στα 210 γραμμάρια. Η συσκευή υποστηρίζει ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση στα 50W.

Η οθόνη του απλού Pura 90 ανέρχεται στις 6.8 ίντσες. Πρόκειται για πάνελ LTPO OLED (10-bit), ανάλυσης 2856×1320 pixels, με μεταβαλλόμενο ρυθμό ανανέωσης 1-120Hz και ρυθμό δειγματοληψίας αφής 300Hz. Η πλάτη φιλοξενεί τριπλή διάταξη καμερών: έναν βασικό αισθητήρα 50MP (f/1.8), έναν υπερευρυγώνιο 12.5MP και έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP (ισοδύναμο εστιακό μήκος 88mm, για 3.5x οπτικό zoom). Στην πρόσοψη βρίσκεται selfie κάμερα 50MP.

Οθόνες και σχεδιαστική προσέγγιση στα Pro μοντέλα

Το Pura 90 Pro εξοπλίζεται με οθόνη 6.6 ιντσών, ενώ το Pura 90 Pro Max αγγίζει τις 6.9 ίντσες. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν OLED LTPO πάνελ με 1.5K ανάλυση και high-frequency PWM dimming για μειωμένη καταπόνηση των ματιών. Στον τομέα της κατασκευής, τα υλικά αποτελούνται από γυαλί Kunlun επόμενης γενιάς και μεταλλικό πλαίσιο, με πιστοποίηση προστασίας IP68 και IP69K για αυξημένη αντοχή σε νερό και σκόνη. Το Pro Max κυκλοφορεί στις αποχρώσεις Ocean, Emerald Lake, Sunset Purple, Dawn Gold και Obsidian Black, έχοντας gradient φινίρισμα, ενώ το Pro διατίθεται στα Pink Guava, Orange Soda, Coconut White και Mulberry Black.

Επεξεργαστική ισχύς και HarmonyOS 6.1

Τα νέα μοντέλα τροφοδοτούνται από in-house επεξεργαστές της HiSilicon. Το βασικό Pura 90 βασίζεται στον Kirin 9010S, ενώ τα μοντέλα Pro ενσωματώνουν τον Kirin 9030S. Τα SoC συνοδεύονται από επιλογές μνήμης 12GB ή 16GB. Επιπλέον, το σύστημα χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία συμπίεσης δεδομένων, κάνοντας τα 16GB RAM να αποδίδουν ως μεγαλύτερης χωρητικότητας για αυξημένη ταχύτητα και απρόσκοπτο multitasking.

Το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 6.1 ενσωματώνει ισχυρά εργαλεία AI. Παρέχεται ένας ενσωματωμένος "AI Agent", λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας (όπως ακριβές object removal) και τεχνολογία AI Dynamic Shot. Επιπλέον, τα τηλέφωνα προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας μέσω του δορυφορικού δικτύου Beidou (κυρίως για την κινεζική αγορά).

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Η σειρά κυκλοφορεί αρχικά στην Κίνα με τις παραδόσεις να ξεκινούν μέσα στον Μάιο. Οι τιμές (βάσει ισοτιμίας) διαμορφώνονται ως εξής:

Huawei Pura 90: Από 4.699 CNY (περίπου 585€) για την έκδοση 12GB/256GB, έως 5.699 CNY (710€) για τα 16GB/512GB.

Από 6.499 CNY (περίπου 845€) για την έκδοση 12GB/256GB, ενώ η κορυφαία έκδοση του 1TB τιμολογείται στα 8.599 CNY (1.115€).

Το Pura 90 Pro καλύπτει το ενδιάμεσο τιμολογιακό κενό, με επιλογές 256GB, 512GB και 1TB.