Επίσημο: Έρχονται remasters των Fallout 3 και New Vegas, καθώς και νέος τίτλος στη δημοφιλή σειρά!

Σύνοψη

Η Bethesda Game Studios επιβεβαίωσε την επίσημη ανάπτυξη remasters για τα κλασικά παιχνίδια ρόλων Fallout 3 και Fallout: New Vegas, χωρίς να ανακοινώνει ακόμα πλατφόρμες και ημερομηνίες.

Το κύριο βάρος του δυναμικού της εταιρείας εστιάζει αποκλειστικά στην ανάπτυξη του The Elder Scrolls VI, καθιστώντας το Fallout 5 έναν αυστηρά μακροπρόθεσμο στόχο που βρίσκεται σε πρώιμη φάση προ-παραγωγής.

Η Obsidian Entertainment, δημιουργός του λατρεμένου New Vegas, αναπτύσσει ένα ολοκαίνουριο και εντελώς ξεχωριστό παιχνίδι στο σύμπαν του Fallout, σηματοδοτώντας μια τεράστια επιστροφή που ικανοποιεί το χρόνιο αίτημα της κοινότητας.

Το Starfield μπαίνει στον τρίτο χρόνο της πορείας του έχοντας 17 εκατομμύρια παίκτες και αναμένει νέο περιεχόμενο Starborn, ενώ οι δημιουργοί mods της πλατφόρμας Creations έχουν ήδη εισπράξει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2027 θα εορταστούν τα 30 χρόνια του franchise με το τεράστιο expansion Raven Rock (ένα prequel του Fallout 3) για το Fallout 76 και μια τεράστια ζωντανή εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Η Bethesda Game Studios προχώρησε σε μια εκτενή και πρωτοφανή ενημέρωση της κοινότητας των παικτών, δημοσιεύοντας ένα επίσημο σημείωμα που διαλύει τις φήμες μηνών και χαρτογραφεί τον οδικό χάρτη των κυκλοφοριών της για την επόμενη δεκαετία. Το μήνυμα προς το κοινό επιβεβαιώνει την ύπαρξη πολλών παράλληλων projects που αφορούν το σύμπαν του Fallout, ξεκαθαρίζει την ιεραρχία της ανάπτυξης για το πολυπόθητο The Elder Scrolls VI και επαναφέρει στο προσκήνιο την Obsidian Entertainment με έναν νέο, αδιευκρίνιστο τίτλο.

Τα remasters των Fallout 3 και Fallout: New Vegas αποτελούν πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός. Αν και η εταιρεία απέφυγε να δεσμευτεί με συγκεκριμένες ημερομηνίες κυκλοφορίας ή να κατονομάσει τα συστήματα που θα υποδεχθούν τις ανανεωμένες εκδόσεις, η ανακοίνωση ικανοποιεί πλήρως το τεράστιο κενό μέχρι την έλευση του επόμενου αριθμημένου κεφαλαίου. Η επιστροφή στην Capital Wasteland του 2008 και στην Mojave Wasteland του 2010 με εκσυγχρονισμένα γραφικά και βελτιωμένη απόδοση αναμένεται να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον μιας ολόκληρης γενιάς παικτών που αναζητούν την κλασική εμπειρία.

Παράλληλα, το στοιχείο που προκάλεσε τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό αφορά την επίσημη συνεργασία με την Obsidian Entertainment για τη δημιουργία ενός ολοκαίνουριου παιχνιδιού Fallout. Η ιστορική βαρύτητα αυτής της σύμπραξης γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους γνώστες της βιομηχανίας, καθώς η Obsidian φέρει την υπογραφή του αριστουργηματικού Fallout: New Vegas και ενσωματώνει στο δυναμικό της βετεράνους δημιουργούς που έχουν συνδέσει άρρηκτα το όνομά τους με την απαρχή του franchise. Το νέο εγχείρημα αναπτύσσεται εντελώς ανεξάρτητα από τις εσωτερικές παραγωγές της Bethesda και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια διαφορετική προσέγγιση στο gameplay, παρόλο που προς το παρόν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τηρούν σιγή ιχθύος σχετικά με την κλίμακα, τη θεματολογία ή την οπτική γωνία του παιχνιδιού.

Όσον αφορά το Fallout 5, η ανακοίνωση ξεκαθάρισε ρητά ότι ο τίτλος παραμένει ο τελικός μακροπρόθεσμος προορισμός του στούντιο, παραμένοντας προσδεδεμένος στο στάδιο της προ-παραγωγής. Το σύνολο των δημιουργικών δυνάμεων του στούντιο έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ανάπτυξη του The Elder Scrolls VI, το οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτα την πρωταρχική προτεραιότητα και το επόμενο γιγαντιαίο βήμα για την ομάδα του Todd Howard. Η τεχνολογική ραχοκοκαλιά και για τα δύο αυτά μεγαθήρια θα είναι η μηχανή γραφικών Creation Engine 3, η οποία εξελίσσεται αδιάκοπα προκειμένου να καταφέρει να ανταποκριθεί στις κολοσσιαίες απαιτήσεις οπτικής πιστότητας και περιβαλλοντικής αλληλεπίδρασης. Οι προσδοκίες για τη διάδοχο κατάσταση του Skyrim παραμένουν στα ύψη και η διοίκηση δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένη από τη μορφή που λαμβάνει ο τίτλος κατά τη διάρκεια των εντατικών εσωτερικών δοκιμών.

Στο μέτωπο των διαθέσιμων κυκλοφοριών, το Starfield εισέρχεται δυναμικά στον τρίτο χρόνο της εμπορικής του πορείας έχοντας προσελκύσει περισσότερους από 17 εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως. Η ομάδα ανάπτυξης έχει δρομολογήσει σημαντικές προσθήκες που περιλαμβάνουν νέες αφηγηματικές διαδρομές, στοχευμένες βελτιώσεις στους μηχανισμούς του παιχνιδιού και την προετοιμασία για το πλούσιο περιεχόμενο Starborn που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα υποστήριξης των δημιουργών έχει αποδώσει εντυπωσιακά νούμερα, με τους δημιουργούς περιεχομένου μέσω του συστήματος Creations να καταγράφουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δυναμική της κοινότητας των modders που υποστηρίζει με πάθος το οικοσύστημα της εταιρείας. Επίσης, το πολυβραβευμένο Fallout 4 μόλις ξεπέρασε το ορόσημο των 35 εκατομμυρίων πωλήσεων, συνεχίζοντας να ελκύει διαρκώς νέο κοινό δέκα χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Το κοινωνικό φαινόμενο του Fallout 76 συνεχίζει την αθόρυβη αλλά εντυπωσιακά σταθερή πορεία του φιλοξενώντας εκατομμύρια χρήστες, έχοντας λάβει ήδη σχεδόν 70 δωρεάν ενημερώσεις. Ο ορίζοντας διαγράφεται εξαιρετικά ενδιαφέρων, καθώς η εταιρεία ετοιμάζει για το 2027 ένα ογκώδες expansion με την ονομασία Raven Rock, το οποίο θα λειτουργήσει θεματικά ως άμεσο prequel για τα δραματικά γεγονότα του Fallout 3. Το ίδιο έτος σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από τη γέννηση του franchise και οι ιθύνοντες σχεδιάζουν εορταστικές εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν με μια μεγάλη ζωντανή διοργάνωση στην αμερικανική πρωτεύουσα, παραλείποντας για φέτος την καθιερωμένη ψηφιακή εκπομπή του Fallout Day.

Παράλληλα, το ευρύτερο σύμπαν του παιχνιδιού επεκτείνεται σαρωτικά μέσα από τη μικρή οθόνη, μιας και οι εργασίες παραγωγής για την τρίτη σεζόν της βραβευμένης σειράς από την Amazon βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δρομολογείται επιπρόσθετα ένα νέο τηλεοπτικό project βασισμένο στο εξαιρετικά επικερδές παιχνίδι Fallout Shelter, το οποίο αριθμεί πλέον πάνω από 250 εκατομμύρια παίκτες.