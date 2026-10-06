Επίσημο: Οι αγώνες του NBA ενσωματώνονται στη συνδρομή του ελληνικού Disney+

Σύνοψη

Οι αγώνες του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ θα προβάλλονται ζωντανά στην Ελλάδα μέσω του Disney+ και του ενσωματωμένου hub του ESPN, ξεκινώντας από τις 22 Οκτωβρίου 2026.

Η επίσημη συμφωνία καλύπτει μια ολόκληρη δεκαετία αθλητικών μεταδόσεων έως τη σεζόν 2035/36 και παρέχεται πλήρως ενσωματωμένη στην υφιστάμενη συνδρομή των 10,99 ευρώ χωρίς απολύτως καμία πρόσθετη χρέωση.

Οι Έλληνες συνδρομητές αποκτούν άμεση πρόσβαση σε επιλεγμένους αγώνες της κανονικής περιόδου, στα συναρπαστικά NBA Playoffs, στους Τελικούς των Περιφερειών καθώς και στους μεγάλους Τελικούς του NBA.

Η τηλεοπτική κάλυψη πλαισιώνεται από τον αυθεντικό αγγλικό σχολιασμό της κορυφαίας δημοσιογραφικής ομάδας του ESPN, προσφέροντας παράλληλα ζωντανές μεταδόσεις για το πρωτάθλημα χόκεϊ NHL και το κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA.

Η ενσωμάτωση ζωντανών αθλητικών γεγονότων στις πλατφόρμες streaming αποκτά πλέον άμεση εφαρμογή και στην ελληνική αγορά, καθώς το Disney+ ανακοίνωσε επίσημα την προσθήκη των αγώνων του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ μέσω του αποκλειστικού hub του ESPN.

Ξεκινώντας από την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2026, οι Έλληνες φίλαθλοι αποκτούν πρόσβαση στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση του πλανήτη, μέσα από μια εξαιρετικά σημαντική μακροχρόνια συμφωνία που εξασφαλίζει τα δικαιώματα μετάδοσης για την επόμενη δεκαετία, καλύπτοντας την πλήρη αγωνιστική δράση από τη σεζόν 2026/27 έως και τη σεζόν 2035/36.

Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο της επίσημης ανακοίνωσης εστιάζεται στο εμπορικό μοντέλο χρέωσης, αφού το σύνολο των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων παρέχεται αποκλειστικά εντός της υφιστάμενης συνδρομής η οποία ξεκινά από τα 10,99 ευρώ ανά μήνα, χωρίς να απαιτείται η παραμικρή πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή αναβάθμιση πακέτου για το ξεκλείδωμα των αγώνων.

Η κάλυψη παρουσιάζει μια αυστηρά δομημένη προσέγγιση που εστιάζει στις πιο εμπορικές ημέρες και ώρες της εβδομάδας, περιλαμβάνοντας σημαντικές αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου που θα διεξάγονται παραδοσιακά τα βράδια της Τετάρτης, του Σαββάτου και της Κυριακής, διευκολύνοντας σημαντικά την παρακολούθηση από το ευρωπαϊκό κοινό. Η μεγάλη πρεμιέρα της υπηρεσίας αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα στους Los Angeles Lakers και τους Golden State Warriors στις 22 Οκτωβρίου.

Περνώντας στο κρίσιμο κομμάτι της post-season, το αμερικανικό δίκτυο ESPN θα μεταδίδει μέσα από την πλατφόρμα του Disney+ έως και 24 αγώνες των NBA Playoffs ανά αγωνιστική χρονιά, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων μίας σειράς των Conference Finals, με την αρχή να γίνεται φέτος αποκλειστικά από τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ακόμη, οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν ζωντανά το σύνολο των αναμετρήσεων των NBA Finals για τις αγωνιστικές περιόδους 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 και 2034/35, ενώ το ψηφιακό πακέτο εμπλουτίζεται με συμπληρωματικά τηλεοπτικά γεγονότα τεράστιας εμπορικής αξίας όπως το NBA Draft, το NBA All-Star Celebrity Game και επιλεγμένες αναμετρήσεις από το καλοκαιρινό NBA Summer League.

Η παραγωγή των αγώνων και η γενικότερη δημοσιογραφική κάλυψη φέρουν την υπογραφή του ESPN, γεγονός που εγγυάται τη διατήρηση των υψηλότερων τεχνικών προδιαγραφών στη ζωντανή μετάδοση, προσφέροντας παράλληλα αυθεντικό σχολιασμό στην αγγλική γλώσσα από κορυφαίους αναλυτές που γνωρίζουν το άθλημα σε απόλυτο βάθος και μεταφέρουν τον παλμό απευθείας από τα αμερικανικά γήπεδα.

Η ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας γύρω από την πλήρη ενσωμάτωση του περιεχομένου του ESPN υπερβαίνει τα στενά όρια του μπάσκετ, δημιουργώντας έναν κεντρικό κόμβο αθλητικού περιεχομένου, ο οποίος απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα διαφορετικών προτιμήσεων, εξυπηρετώντας τον μακροπρόθεσμο στόχο για μια ενιαία πλατφόρμα ολοκληρωμένης ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν επίσης τους σκληροτράχηλους αγώνες του αμερικανικού πρωταθλήματος χόκεϊ επί πάγου NHL, καθώς και μια τεράστια ποικιλία διοργανώσεων κολεγιακού αθλητισμού που περιλαμβάνει τα φημισμένα τουρνουά μπάσκετ NCAA Ανδρών και Γυναικών γνωστά ευρέως ως March Madness, μαζί με τα κρίσιμα παιχνίδια των playoffs και τα θεαματικά bowl games του κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Για να διασφαλιστεί η απόλυτα αρμονική συνύπαρξη της έντονης αθλητικής δράσης με το παραδοσιακά οικογενειακό προφίλ της υπηρεσίας, η πλατφόρμα ενσωματώνει προηγμένα εργαλεία γονικού ελέγχου που επιτρέπουν την εκτεταμένη παραμετροποίηση της εμπειρίας θέασης ανάλογα με την ηλικία του κάθε χρήστη ξεχωριστά. Οι κηδεμόνες διαθέτουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν εξατομικευμένα προφίλ με αυστηρή προστασία μέσω κωδικού PIN αποτρέποντας την πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες, αξιοποιώντας παράλληλα την ειδικά σχεδιασμένη Λειτουργία Junior η οποία εγγυάται ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον πλοήγησης για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας.

Όλα τα παραπάνω εργαλεία διαχείρισης παραμένουν εξαιρετικά εύκολα προσβάσιμα μέσα από τις κεντρικές ρυθμίσεις του λογαριασμού σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή, προσφέροντας την απαραίτητη ηρεμία στους γονείς ενώ οι ίδιοι παρακολουθούν απερίσπαστοι τις προσπάθειες των κορυφαίων καλαθοσφαιριστών στα αμερικανικά γήπεδα.