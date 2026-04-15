Έρευνα Samsung: 1 στους 2 κοιτάζει οθόνες κινητών σε δημόσιους χώρους

Σύνοψη

Το 56% των Ευρωπαίων παραδέχεται ότι έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού ενός αγνώστου.

Το 57% θεωρεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως το πιθανότερο σημείο για την παραβίαση της οπτικής ιδιωτικότητας.

Προσωπικές φωτογραφίες (38%) και μηνύματα (29%) συγκαταλέγονται στα συχνότερα εκτεθειμένα στοιχεία.

Το 42% των χρηστών σταματά εντελώς τη χρήση της συσκευής όταν αντιληφθεί αδιάκριτα βλέμματα.

Η Samsung αντιμετωπίζει το φαινόμενο μέσω της ενσωματωμένης Privacy Display στο νέο Galaxy S26 Ultra.

Η τεχνολογία της Οθόνης Απορρήτου βασίζεται στο hardware και περιορίζει τη θέαση από πλάγιες γωνίες.

Η χρήση smartphone σε δημόσιους χώρους συνοδεύεται συχνά από την έκθεση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Samsung Electronics, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 20-26 Μαρτίου 2026 σε δείγμα 11.000 Ευρωπαίων, οι δημόσιοι χώροι έχουν πρακτικά μετατραπεί σε "κοινές οθόνες". Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν μια έντονη αναντιστοιχία μεταξύ της αντίληψης περί ιδιωτικότητας και της πραγματικότητας της καθημερινής χρήσης.

Ενώ το 48% των ερωτηθέντων νιώθει σιγουριά ότι μπορεί να διατηρήσει τη χρήση του κινητού του ιδιωτική σε ένα πολυσύχναστο μέρος, το 52% αναγνωρίζει ότι είναι εύκολο να δει κανείς τις οθόνες των άλλων όταν βρίσκεται σε δημόσιο χώρο. Τα νούμερα της έρευνας επιβεβαιώνουν αυτή την ευκολία: το 56% των συμμετεχόντων παραδέχεται ότι έχει κοιτάξει, κατά λάθος, την οθόνη κινητού ενός αγνώστου, ενώ το 24% το κάνει συνειδητά, παρακινούμενο από περιέργεια.

Το φαινόμενο της οπτικής υποκλοπής ή αλλιώς "shoulder surfing" κορυφώνεται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Το 57% των συμμετεχόντων αναφέρει τις δημόσιες συγκοινωνίες ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει την οθόνη κάποιου άλλου. Ακολουθούν η αναμονή σε ουρά (π.χ. στο σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα) με 35% και οι χώροι εστίασης, όπως μπαρ, εστιατόρια ή καφέ, με 13%.

Συχνά δημιουργείται ένα τυχαίο κοινό, το οποίο αποτελείται από ανθρώπους που βλέπουν τι υπάρχει στην οθόνη κάποιου άλλου απλώς επειδή βρίσκεται στο οπτικό τους πεδίο, τη στιγμή που δεν έχουν πολλά να κάνουν πέρα από το να ρίξουν μια ματιά τριγύρω. Σε αυτά τα σενάρια, οι αντιδράσεις των παρατηρητών ποικίλλουν. Κάποιοι χρήστες αγνοούν την οθόνη των γύρω τους (28%) ή αποστρέφουν αμέσως το βλέμμα (27%), ενώ άλλοι (7%) παραδέχονται ότι συνεχίζουν να κοιτάζουν διακριτικά.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που γίνονται ορατές δημοσίως είναι συχνά απρόσμενα προσωπικές, εκθέτοντας από εφαρμογές γνωριμιών έως οικονομικά στοιχεία. Το ένα τρίτο (33%) των Ευρωπαίων συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει δει προσωπικό περιεχόμενο στην οθόνη ενός αγνώστου, ενώ το 27% συμφωνεί ότι έχει δει κάτι που ένιωσε πως δεν θα έπρεπε να έχει δει.

Αναλυτικά, το περιεχόμενο που εμφανίζεται συχνότερα στις οθόνες των ανυποψίαστων χρηστών περιλαμβάνει:

Προσωπικές φωτογραφίες/ συλλογή κάμερας σε ποσοστό 38%.

Πρόσωπο ή φωνή κάποιου σε βιντεοκλήση σε ποσοστό 33%.

Προσωπικά μηνύματα (π.χ. από σύντροφο/ σύζυγο) σε ποσοστό 29%.

Ειδοποιήσεις/ προφίλ στα social media σε ποσοστό 27%.

Online αγορές σε ποσοστό 17%.

Ειδοποιήσεις/προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών σε ποσοστό 12%.

Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού σε ποσοστό 11%.

Αυτά τα περιστατικά, τα οποία είναι συνήθως ακούσια, δημιουργούν μια συνεχή ροή ιδιωτικού περιεχομένου σε κοινή θέα.

Καθώς οι χρήστες συνειδητοποιούν την απουσία οπτικής ιδιωτικότητας, τροποποιούν τις συνήθειές τους. Σχεδόν οι μισοί εκ των συμμετεχόντων (49%) έχουν νιώσει ότι κάποιος κοιτάζει την οθόνη του κινητού τους σε δημόσιο χώρο. Ως εκ τούτου, μόλις το 21% συμφωνεί ότι η χρήση smartphone σε δημόσιο χώρο είναι μια ιδιωτική δραστηριότητα.

Όταν οι χρήστες αισθάνονται την παρουσία τρίτων, το 42% αναφέρει ότι σταματά να χρησιμοποιεί το κινητό του εντελώς, το 10% θα ερχόταν σε ευθεία αντιπαράθεση, ενώ μόνο ένα 9% δηλώνει ότι δεν κάνει τίποτα. Επιπλέον, το 38% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι έχει αποφύγει ή καθυστερήσει να κάνει κάτι στο κινητό του σε δημόσιο χώρο, επειδή κάποιος θα μπορούσε να δει την οθόνη του.

Ο φόβος αυτός οδηγεί σε συγκεκριμένους περιορισμούς, καθώς οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν αποφύγει ή καθυστερήσει ενέργειες που σχετίζονται με τραπεζικές συναλλαγές (62%), την πληκτρολόγηση κωδικών (49%) ή την ανάγνωση ιδιωτικών μηνυμάτων από σύντροφο (43%). Αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ιδιωτικότητα: όχι μόνο ως κάτι που ρυθμίζεται μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής, αλλά ως κάτι που επηρεάζεται και από το περιβάλλον γύρω τους.

Η απάντηση της Samsung: Hardware ασφάλεια με το Galaxy S26 Ultra

Η ξεκάθαρη ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο από τον χρήστη σχετικά με την ορατότητα του ψηφιακού του περιεχομένου, οδήγησε τη Samsung στην παρουσίαση του Galaxy S26 Ultra. Το νέο κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας εισάγει την ενσωματωμένη Privacy Display (Οθόνη Απορρήτου).

Αντί να βασίζεται σε ημίμετρα λογισμικού, αυτή η νέα τεχνολογία είναι βασισμένη στο hardware. Η Privacy Display καθιστά το περιεχόμενο της οθόνης ορατό μόνο όταν το βλέπει κανείς από μπροστά. Περιορίζοντας τη θέαση της οθόνης από πλάγιες γωνίες, προστατεύει την ιδιωτικότητα, χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζει την εμπειρία θέασης για τον κύριο χρήστη της συσκευής. Με την τεχνολογία αυτή, οι χρήστες αποκτούν ένα εργαλείο για να προστατεύουν τις πληροφορίες τους, παράλληλα με τις πρακτικές, «λογικές» συνήθειές τους. Η συσκευή υποστηρίζεται επίσης με έως και επτά χρόνων ενημερώσεις ασφαλείας, ώστε αυτή η προστασία να διατηρείται με τον χρόνο.

Ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, δήλωσε χαρακτηριστικά πως το κινητό είναι από τα πιο προσωπικά αντικείμενα, καθώς φιλοξενεί φωτογραφίες, τραπεζικά στοιχεία και μηνύματα. Συμπλήρωσε: «Χρησιμοποιώ δημόσιες συγκοινωνίες σχεδόν κάθε μέρα, και το τελευταίο που θέλω είναι ο άνθρωπος δίπλα μου να βλέπει τι υπάρχει στην οθόνη μου. Γι’ αυτό ενσωματώσαμε την Privacy Display στο Galaxy S26 Ultra, ώστε ό,τι υπάρχει στην οθόνη σας να παραμένει δικό σας».

Η ιδιωτικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Samsung και η συγκεκριμένη υλοποίηση αποτελεί μία τεχνολογική λύση για τη διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών στις στιγμές που έχουν σημασία.