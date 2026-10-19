Ευρωπαϊκή συμμαχία των Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone απέναντι στο Starlink

Σύνοψη

Τέσσερις κορυφαίοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της Ευρώπης υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για την ανάπτυξη ενός κοινού δορυφορικού προγράμματος απευθείας επικοινωνίας με φορητές συσκευές.

Οι Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone θα αναλάβουν την κατασκευή και διαχείριση των επίγειων υποδομών, αναζητώντας έναν εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή του δορυφορικού στόλου.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή καθολικής κάλυψης σε απομακρυσμένες περιοχές, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των δημόσιων δικτύων και προστατεύοντας τις κρίσιμες ευρωπαϊκές επικοινωνίες.

Το στρατηγικό αυτό εγχείρημα υποστηρίζεται από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δέσμευση του ραδιοφάσματος των 2 GHz, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της SpaceX.

Οι εταιρείες Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για την από κοινού διεκδίκηση ραδιοφάσματος, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δορυφορικού δικτύου direct-to-device. Το πρόγραμμα αφορά την παροχή συνδεσιμότητας απευθείας στα smartphones λειτουργώντας ανταγωνιστικά προς το Starlink της SpaceX, με τους παρόχους να διαχειρίζονται τον επίγειο εξοπλισμό και έναν νέο εταίρο να αναλαμβάνει τον δορυφορικό στόλο.

Η σύμπραξη των τεσσάρων μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών ομίλων της Ευρώπης διαμορφώνει νέα δεδομένα στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών, καθώς η ενσωμάτωση της δορυφορικής τεχνολογίας στα καθημερινά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μεταβαίνει από το στάδιο του πειραματισμού στην ευρεία εμπορική υλοποίηση. Οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί πάροχοι αναγνωρίζουν τον άμεσο κίνδυνο μονοπώλησης της συγκεκριμένης αγοράς από την αμερικανική SpaceX και επιλέγουν τον δρόμο της συνεργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν την τεχνολογική κυριαρχία της ηπείρου στις τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς.

Η ανακοίνωση της επιστολής προθέσεων (Letter of Intent) επιβεβαιώνει την κοινή τους δέσμευση να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για αδιάλειπτη συνδεσιμότητα σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, όπου η εγκατάσταση συμβατικών σταθμών βάσης κρίνεται τεχνικά αδύνατη ή οικονομικά ασύμφορη.

Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος βασίζεται σε έναν σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, επιτρέποντας στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να επικεντρωθούν στον τομέα της τεχνογνωσίας τους χωρίς να αναλάβουν το υπέρογκο ρίσκο της εκτόξευσης διαστημικού εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό, οι τέσσερις πάροχοι θα χρηματοδοτήσουν και θα εγκαταστήσουν τις βασικές υποδομές του επίγειου δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων λειτουργιών συντονισμού και παρακολούθησης της κίνησης των δεδομένων εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Το δορυφορικό σκέλος της λειτουργίας, το οποίο απαιτεί έναν εκτεταμένο αστερισμό δορυφόρων χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO), θα ανατεθεί σε έναν εξειδικευμένο συνεργάτη που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, δημιουργώντας ισχυρές προσδοκίες για συνεργασίες με εταιρείες όπως η Eutelsat OneWeb ή η AST SpaceMobile.

Το ρυθμιστικό περιβάλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος, καθώς οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των Βρυξελλών διευκολύνουν την ανάπτυξη τοπικών λύσεων εις βάρος των αμερικανικών πλατφορμών. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους κυκλοφόρησαν έντονες φήμες, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν εν μέρει από ευρωπαίους αξιωματούχους, σχετικά με το σχέδιο δέσμευσης ενός σημαντικού τμήματος του ραδιοφάσματος στη ζώνη των 2 GHz αποκλειστικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται και εδρεύουν στην Ευρώπη. Η προσέγγιση της ευρωπαϊκής ηγεσίας προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση της SpaceX, η οποία υποστήριξε δημοσίως μέσω δηλώσεων στους Financial Times πως ο περιορισμός του φάσματος θα υποβαθμίσει σοβαρά τις υπηρεσίες δορυφορικού διαδικτύου που παρέχονται σε κρίσιμες γεωγραφικές ζώνες, κάνοντας ειδική αναφορά στις επικοινωνιακές ανάγκες της Ουκρανίας.

Η συσπείρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων ακολουθεί το παράδειγμα της αμερικανικής αγοράς, όπου οι παραδοσιακά σφοδροί ανταγωνιστές αναγκάστηκαν να βρουν κοινό έδαφος για την ενσωμάτωση των δορυφορικών υπηρεσιών στα δίκτυά τους. Οι AT&T, T-Mobile και Verizon ανακοίνωσαν νωρίτερα μέσα στο έτος τη δική τους στρατηγική συνεργασία για την ενοποίηση του ραδιοφάσματος σε αγροτικές περιοχές και νεκρές ζώνες των ΗΠΑ, στοχεύοντας στην αύξηση της συνολικής χωρητικότητας του δικτύου και στη βελτίωση της εμπειρίας του τελικού χρήστη μέσω μιας ενοποιημένης πλατφόρμας. Η διαφορά στην ευρωπαϊκή προσέγγιση εντοπίζεται στην έμφαση που δίνεται στην προστασία των κρίσιμων κρατικών επικοινωνιών και στη δημιουργία ενός θωρακισμένου δικτύου που θα μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή εκτεταμένων βλαβών στις επίγειες οπτικές ίνες.

Η επιτυχία της φιλόδοξης σύμπραξης των Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα εξέλιξης των προτύπων του 3GPP για τα μη επίγεια δίκτυα (Non-Terrestrial Networks - NTN) εντός του πλαισίου του 5G Advanced και μελλοντικά του 6G. Προκειμένου το σύστημα να λειτουργεί απρόσκοπτα προσφέροντας τεχνολογία direct-to-device, θα πρέπει τα καθημερινά smartphones των καταναλωτών να επικοινωνούν με τους δορυφόρους χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες κεραίες τους, χωρίς την ανάγκη αγοράς εξειδικευμένου ογκώδους εξοπλισμού, όπως τα γνωστά πιάτα που απαιτούνται μέχρι σήμερα για τις συνδέσεις μέσω Starlink.