Η Ευρώπη ετοιμάζει νέο υποθαλάσσιο καλώδιο 14.000 χλμ μέσω Γροιλανδίας και παρακάμπτει τις ΗΠΑ

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στη δημιουργία του δικτύου Far North Fiber, ενός υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών μήκους 14.000 χιλιομέτρων που θα συνδέει την ευρωπαϊκή ήπειρο με την Ασία μέσω της Αρκτικής.

Η διαδρομή διέρχεται από τη Σκανδιναβία, τη Γροιλανδία, τον Καναδά και την Αλάσκα, παρακάμπτοντας πλήρως τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς κόμβους των ΗΠΑ για την ουσιαστική ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να μειώσει αισθητά την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων μεταξύ των κεντρικών ευρωπαϊκών servers και της ιαπωνικής αγοράς, προσφέροντας παράλληλα αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι σε ενδεχόμενες υποκλοπές ή γεωπολιτικές παρεμβολές.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική, η οποία εξισορροπεί την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη με τον αυστηρό γεωπολιτικό έλεγχο των νέων εμπορικών δρόμων που καθίστανται προσβάσιμοι λόγω της τήξης των πάγων.

Η παγκόσμια ροή πληροφοριών βασίζεται σε ένα εκτενές και εξαιρετικά ευπαθές δίκτυο υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών, τα οποία μεταφέρουν περίπου το 99% της διεθνούς τηλεπικοινωνιακής κίνησης και των δεδομένων του διαδικτύου. Η συντριπτική πλειονότητα των διατλαντικών διαδρομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ευρωπαϊκής ηπείρου καταλήγουν ή διέρχονται μέσω των εδαφών και των κόμβων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δημιουργώντας μια άκρως συγκεντρωτική αρχιτεκτονική.

Αυτή η γεωγραφική συγκέντρωση των υποδομών γεννά σοβαρούς προβληματισμούς στις Βρυξέλλες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων, την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και τη συνολική ανθεκτικότητα του δικτύου απέναντι σε φυσικές καταστροφές ή συντονισμένες γεωπολιτικές πιέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για απόλυτη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της τεχνολογίας, προωθεί πλέον αποφασιστικά την ανάπτυξη νέων οδεύσεων που αποφεύγουν τις παραδοσιακές αγγλοσαξονικές αρτηρίες, στρέφοντας το βλέμμα της προς τον Βορρά και την Αρκτική.

Το πλέον φιλόδοξο εγχείρημα αυτής της στρατηγικής στροφής ενσαρκώνεται στο έργο Far North Fiber, ένα πρωτοποριακό δίκτυο οπτικών ινών συνολικού μήκους 14.000 χιλιομέτρων που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον ψηφιακό χάρτη του βορείου ημισφαιρίου. Η προτεινόμενη διαδρομή ξεκινά από τις σκανδιναβικές χώρες, διασχίζει τα παγωμένα ύδατα βόρεια της Γροιλανδίας, συνεχίζει κατά μήκος των βόρειων ακτών του Καναδά και της Αλάσκας, για να καταλήξει τελικά στην Ιαπωνία.

Η τεχνική υλοποίηση ενός τέτοιου δικτύου απαιτεί την επιστράτευση εξειδικευμένων παγοθραυστικών πλοίων πόντισης καλωδίων, καθώς η τοποθέτηση οπτικών ινών κάτω από τα μεταβαλλόμενα στρώματα πάγου του Αρκτικού Ωκεανού αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μηχανικές προκλήσεις στην ιστορία των τηλεπικοινωνιών. Παρά το τεράστιο κατασκευαστικό κόστος και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, η επένδυση κρίνεται απολύτως βιώσιμη, καθότι η ευθεία γεωγραφική γραμμή μέσω του Βόρειου Πόλου μειώνει δραστικά την απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων και των ασιατικών χρηματιστηριακών αγορών, προσφέροντας πολύτιμη μείωση της καθυστέρησης για κρίσιμες εφαρμογές.

Η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εδραιώσει την πλήρη ψηφιακή της κυριαρχία αποτελεί τον βασικό πυλώνα χρηματοδότησης του έργου μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF). Οι αποκαλύψεις της προηγούμενης δεκαετίας σχετικά με τα εκτεταμένα προγράμματα μαζικής παρακολούθησης από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ανέδειξαν τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν τα ευρωπαϊκά εταιρικά και κρατικά δεδομένα διέρχονται αναγκαστικά από αμερικανικά σημεία ανταλλαγής κίνησης (IXPs). Αξιοποιώντας τη Γροιλανδία ως ενδιάμεσο σταθμό ενίσχυσης του σήματος, οι Βρυξέλλες εξασφαλίζουν ότι η επικοινωνία με την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ασίας παραμένει υπό τον έλεγχο και τη νομική δικαιοδοσία συμμαχικών ή ουδέτερων κρατών που σέβονται τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων (GDPR). Η κίνηση αποδεικνύει τη βούληση της Κομισιόν να απεξαρτηθεί από τις υποδομές της Σίλικον Βάλεϊ και να δημιουργήσει ένα αυτόνομο δίκτυο ικανό να υποστηρίξει το βάρος της επόμενης γενιάς υπηρεσιών Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών στον μακρινό βορρά εξετάζεται αυστηρά μέσα από το πρίσμα της ενιαίας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική, ένα κείμενο πολιτικής που υπογραμμίζει τον διττό ρόλο της Ευρώπης ως εγγυητή της βιωσιμότητας και ταυτόχρονα ως ενεργού γεωπολιτικού παίκτη. Η τήξη των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία συντελείται στην Αρκτική με ρυθμό τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καθιστά το Βορειοδυτικό Πέρασμα πλωτό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους, διευκολύνοντας την εγκατάσταση και συντήρηση τεχνικών υποδομών. Η ευρωπαϊκή στρατηγική αναγνωρίζει την ανάγκη για ασφαλή ψηφιακή συνδεσιμότητα των απομονωμένων τοπικών κοινοτήτων, επιβάλλοντας ωστόσο τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων πόντισης ώστε να μην διαταραχθούν τα εξαιρετικά ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο συνδυασμός της περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω ψηφιακών επενδύσεων επιτρέπει στην ΕΕ να αντισταθμίσει την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας, οι οποίες διεκδικούν επίσης τον έλεγχο των νέων βόρειων διαδρομών.

Η αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών δικτύων κορμού δημιουργεί άμεσες προεκτάσεις και για τις περιφερειακές αγορές της ηπείρου, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Η λειτουργία του αρκτικού καλωδίου εγγυάται ότι οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα εγχώρια ερευνητικά κέντρα θα απολαμβάνουν βελτιωμένους χρόνους απόκρισης κατά την ανταλλαγή τεράστιων όγκων δεδομένων με τους εταίρους τους στην Ιαπωνία, καθώς τα πακέτα πληροφοριών θα δρομολογούνται μέσω των ισχυρών γερμανικών και σκανδιναβικών κόμβων απευθείας προς τον βορρά.

Η Ελλάδα, έχοντας ήδη αναδειχθεί σε κρίσιμο τηλεπικοινωνιακό σταυροδρόμι μέσω των νέων υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν την Κρήτη με την Αφρική και την Ασία, ενσωματώνεται σταδιακά σε ένα εξαιρετικά θωρακισμένο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα, όπου η κίνηση των δεδομένων κατανέμεται συμμετρικά από τον Βορρά έως τον Νότο χωρίς την ανάγκη αμερικανικής διαμεσολάβησης.