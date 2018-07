Do Not Disturb: Μια νέα λειτουργία σίγασης των ειδοποιήσεων έρχεται στο Facebook

Η προσθήκη του “ Do Not Disturb ” συμβαδίζει με τις υπόλοιπες κινήσεις της Facebook για ποιοτικότερη αξιοποίηση του χρόνου των χρηστών στο κοινωνικό δίκτυο. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί έντονη κριτική για το αρκετά επιθετικό σύστημα ειδοποιήσεων που αποσπούν διαρκώς την προσοχή των χρηστών για να τους τραβήξουν πίσω στο Facebook.

Η λειτουργία, που εντοπίστηκε από την σύμβουλο ψηφιακών μέσων Matt Navarra , προσθέτει το κουμπί “μην ενοχλείτε” ( Do Not Disturb ) που ουσιαστικά χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων του Facebook.

