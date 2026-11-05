Γαλλία: Απορρίφθηκε η νομοθεσία για εφαρμογή φόρου 0,055 ευρώ ανά Gigabyte στους παρόχους περιεχομένου

Σύνοψη

Η Γαλλία εξέταζε την επιβολή φόρου 0,055 ευρώ για κάθε Gigabyte δεδομένων που αποστέλλεται στους χρήστες από τους μεγάλους παρόχους τεχνολογίας.

Το μέτρο υπολογιζόταν από τους υποστηρικτές του ότι θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα κρατικά ταμεία.

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε ομόφωνα (458-0) την ενότητα των εσόδων του προϋπολογισμού για το 2027, συμπαρασύροντας στην ακύρωση την επίμαχη τροπολογία I-1358.

Η γαλλική κυβέρνηση είχε εκφράσει εξ αρχής ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με τη ρεαλιστικότητα των προβλεπόμενων εσόδων και τη δυνατότητα δίκαιης μέτρησης της κίνησης των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η συζήτηση γύρω από την επιβάρυνση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων από τις μεγάλες πλατφόρμες περιεχομένου απασχολεί έντονα τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο, η Γαλλία φαίνεται πως δεν θα είναι η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο φορολόγησης του bandwidth.

Μια πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία που συζητήθηκε ευρέως στα έδρανα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και προέβλεπε την άμεση φορολόγηση των τεχνολογικών κολοσσών για τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρουν στους χρήστες, κατέρρευσε οριστικά κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ψηφοφοριών για τον εθνικό προϋπολογισμό. Η επίμαχη τροπολογία με αριθμό I-1358 αποτελούσε μια πρωτοφανή προσπάθεια επιβολής τέλους της τάξης των 0,055 ευρώ για κάθε Gigabyte διαδικτυακών δεδομένων που καταναλώνεται από τους συνδρομητές εντός της γαλλικής επικράτειας.

Ο αρχικός ενθουσιασμός ορισμένων βουλευτών είχε οδηγήσει στην οριακή έγκριση του μέτρου σε επίπεδο επιτροπής με 11 ψήφους υπέρ έναντι 10 κατά, αναδεικνύοντας τη βαθιά διχογνωμία που επικρατεί στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος αναφορικά με τη διαχείριση της ψηφιακής οικονομίας. Οι υποστηρικτές της πρότασης διατείνονταν ότι η εφαρμογή αυτού του φόρου θα μπορούσε να αποφέρει στα κρατικά ταμεία το εντυπωσιακό ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, μεταφέροντας το οικονομικό βάρος της συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών σε εταιρείες όπως η Netflix, η Google και η Meta που ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης. Η γαλλική κυβέρνηση διατήρησε εξαρχής εξαιρετικά επιφυλακτική στάση, αμφισβητώντας ανοιχτά τόσο τον οικονομικό υπολογισμό των 10 δισεκατομμυρίων όσο και την ίδια την τεχνική δυνατότητα ακριβούς και δίκαιης μέτρησης του όγκου δεδομένων που αποστέλλει κάθε πάροχος περιεχομένου.

Οι αμφιβολίες των τεχνοκρατών επιβεβαιώθηκαν όταν η νομοθετική προσπάθεια ενσωματώθηκε στο ευρύτερο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2027, το οποίο αντιμετώπισε ανυπέρβλητα εμπόδια στο κοινοβούλιο. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, οι Γάλλοι βουλευτές καταψήφισαν το σύνολο του τμήματος που αφορούσε τα κρατικά έσοδα με το εκκωφαντικό αποτέλεσμα των 458 ψήφων κατά και καμίας απολύτως υπέρ, οδηγώντας στην άμεση ακύρωση όλων των σχετικών τροπολογιών που είχαν εγκριθεί προηγουμένως. Η σαρωτική αυτή καταψήφιση δεν άφησε κανένα περιθώριο επιβίωσης για τον φόρο δεδομένων, ο οποίος πλέον θεωρείται νεκρός ως νομική οντότητα στη μορφή που είχε κατατεθεί.

Το ζήτημα της φορολόγησης του Διαδικτύου αναδεικνύει μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών παρόχων (ISPs) και των εταιρειών τεχνολογίας που προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη υποστηρίζουν σταθερά την αρχή της «δίκαιης συνεισφοράς», απαιτώντας από τους δημιουργούς περιεχομένου να αναλάβουν μέρος του κόστους για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες streaming υψηλής ανάλυσης και cloud computing αυξάνεται ραγδαία. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι της ψηφιακής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους φόροι παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές της ουδετερότητας του Διαδικτύου (net neutrality) και ενδέχεται να μετακυλίσουν το κόστος στους τελικούς καταναλωτές μέσω ακριβότερων συνδρομών, μειώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η απροθυμία των νομοθετών να προχωρήσουν σε τόσο δραστικές ρυθμίσεις οφείλεται εν μέρει στον φόβο δημιουργίας ενός κατακερματισμένου ευρωπαϊκού διαδικτύου όπου κάθε κράτος-μέλος θα επιβάλλει διαφορετικούς δασμούς μεταφοράς δεδομένων. Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού μεταφέρεται πλέον στη γαλλική Γερουσία για συζήτηση τον Δεκέμβριο, αλλά το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο έχει ήδη διαγραφεί από τη λίστα των εσόδων.