Garmin Enduro 4 και Approach S72: Επίσημα με αναβαθμισμένη RAM, χώρο 64GB και νέες λειτουργίες αντοχής

Σύνοψη

Το Garmin Enduro 4 διαθέτει 50% περισσότερη μνήμη RAM, διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (64GB) και ταχύτερη απόκριση στο περιβάλλον χρήστη κατά 30%, διατηρώντας την τιμή διάθεσης στα 899 δολάρια.

Παραμένει πιστό στην οθόνη τεχνολογίας MIP για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζοντας 320 ώρες καταγραφής δραστηριότητας με ηλιακή φόρτιση, ενώ προσθέτει τα νέα προφίλ Max Accuracy και Max Battery.

Ανακοινώθηκε παράλληλα το premium ρολόι Garmin Approach S72 για τους παίκτες του γκολφ, το οποίο ενσωματώνει οθόνη OLED, μικρόφωνο και ηχείο για τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και προηγμένη ανάλυση κινήσεων.

Η Garmin προχώρησε στην αποκάλυψη της νέας γενιάς smartwatches, εστιάζοντας σε δύο εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου απαιτητικές κατηγορίες χρηστών. Από τη μία πλευρά, ο απόλυτος σύμμαχος των υπεραθλητών αντοχής ανανεώνεται μέσα από το Garmin Enduro 4, προσφέροντας γενναίες αναβαθμίσεις στο εσωτερικό του hardware χωρίς να θυσιάζει τη φιλοσοφία της ακραίας αυτονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι λάτρεις του γκολφ αποκτούν την πιο premium συσκευή που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία για το συγκεκριμένο άθλημα, το Garmin Approach S72, ενσωματώνοντας δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και κορυφαία τεχνολογία απεικόνισης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Garmin Enduro 4

Το Garmin Enduro 4 ενσωματώνει 64GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου, 50% αυξημένη μνήμη RAM σε σχέση με τον προκάτοχό του και οθόνη MIP 1.4 ιντσών με κρύσταλλο Power Sapphire. Το βάρος της κάσας τιτανίου των 51 χιλιοστών ανέρχεται στα 68 γραμμάρια, ενώ η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο φακό LED.

Η απόφαση του κατασκευαστή να αποφύγει την τοποθέτηση ενός πάνελ OLED στο μοντέλο που απευθύνεται στους υπεραθλητές αποδεικνύει την προσήλωσή του στον πρωταρχικό στόχο της συσκευής, ο οποίος δεν είναι άλλος από την ασύγκριτη διαχείριση της μπαταρίας. Η παραμονή στην τεχνολογία Memory-In-Pixel (MIP) εξασφαλίζει εξαιρετική αναγνωσιμότητα κάτω από το άμεσο ηλιακό φως, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, οι χρήστες μπορούν να αναμένουν 320 ώρες συνεχούς καταγραφής δραστηριοτήτων με ενεργοποιημένη την ηλιακή φόρτιση, ή εναλλακτικά 90 ημέρες λειτουργίας ως απλό smartwatch εφόσον υπάρχει επαρκής έκθεση στο φως του ήλιου.

Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί ο διπλασιασμός του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης, επιτρέποντας στους αθλητές να τηρούν τεράστιες βιβλιοθήκες τοπογραφικών χαρτών. Παράλληλα, η αύξηση της μνήμης RAM κατά 50% μεταφράζεται άμεσα σε μια εμφανώς πιο ομαλή πλοήγηση στα μενού της συσκευής. Οι μετρήσεις δείχνουν πως η μετατόπιση και η μεγέθυνση των χαρτών εκτελείται πλέον κατά 30% ταχύτερα, επιλύοντας ένα από τα βασικότερα παράπονα των χρηστών παλαιότερων μοντέλων κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο βουνό.

Νέες λειτουργίες για προπονήσεις και αντοχή

Οι λειτουργίες Max Accuracy και Max Battery επιτρέπουν την προσαρμογή της κατανάλωσης μπαταρίας ανάλογα με τον αγώνα. Η συσκευή εισάγει το Perspective View για προβολή της διαδρομής, τις δυναμικές ενδείξεις αντοχής (stamina curves) και τον υπολογισμό του ρυθμού βάσει της κλίσης του εδάφους (grade-adjusted workout targets).

Η αλγοριθμική προσέγγιση της εταιρείας στην ανάλυση δεδομένων προπόνησης έχει γίνει πιο περίπλοκη. Ο υπολογισμός της καταβαλλόμενης προσπάθειας δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην ταχύτητα και τους καρδιακούς παλμούς. Τα δεδομένα του υψομέτρου συνυπολογίζονται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια ρεαλιστική αποτύπωση του ρυθμού τρεξίματος όταν ο αθλητής αντιμετωπίζει έντονες ανηφόρες ή κατηφόρες. Επιπλέον, οι νέες καμπύλες αντοχής επιτρέπουν στον δρομέα να βλέπει ακριβώς πώς μειώνονται τα αποθέματα ενέργειας του κατά τη διάρκεια ενός υπερμαραθωνίου, προσφέροντας τη δυνατότητα στρατηγικής προσαρμογής του ρυθμού για να αποφευχθεί η πλήρης εξάντληση.

Για τις μικρότερες αποστάσεις, το προφίλ λειτουργίας Max Accuracy ενεργοποιεί όλους τους διαθέσιμους δορυφορικούς δέκτες και τις συχνότητες πολλαπλών ζωνών για να καταγράψει την πορεία με απόκλιση ελαχίστων εκατοστών. Αντίθετα, σε αγώνες πολλών ημερών, το προφίλ Max Battery απενεργοποιεί έξυπνα τους ενεργοβόρους αισθητήρες χωρίς να διακόπτει τη βασική ιχνηλάτηση. Ακόμη και οι αθλητές εσωτερικού χώρου βλέπουν βελτιώσεις, με δραστηριότητες όπως η εσωτερική κωπηλασία να παρέχουν πλέον εκτιμήσεις της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2 max).

Η πρεμιέρα του Garmin Approach S72 στο γκολφ

Το Approach S72 αποτελεί τη ναυαρχίδα των smartwatches για γκολφ, διαθέτοντας οθόνη τεχνολογίας OLED, κάσα από τιτάνιο σε μεγέθη 43mm και 47mm και αυτονομία 20 ωρών καταγραφής στο γήπεδο, ενώ ενσωματώνει μικρόφωνο και ηχείο για κλήσεις και φωνητικές εντολές.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αθλητών έχει διαφορετικές ανάγκες, γεγονός που οδήγησε τους σχεδιαστές στην επιλογή μιας εντυπωσιακής οθόνης OLED υψηλής ευκρίνειας, προστατευμένης από το ίδιο ανθεκτικό κρύσταλλο Sapphire. Η συσκευή αναλύει εξαιρετικά σύνθετες παραμέτρους της κίνησης του παίκτη. Παρακολουθεί την ταχύτητα των χεριών, το μήκος της οπίσθιας αιώρησης του μπαστουνιού και την ακριβή περιστροφή των καρπών.

Μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Garmin Golf Membership, οι δυνατότητες επεκτείνονται ραγδαία. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης των γηπέδων, λεπτομερείς αναλύσεις μετά την ολοκλήρωση του γύρου και εξειδικευμένες μετρήσεις για επιλεγμένα γήπεδα παγκοσμίως. Η ενσωμάτωση μικροφώνου και ηχείου προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης, καθώς οι παίκτες μπορούν να απαντούν σε τηλεφωνικές κλήσεις απευθείας από τον καρπό τους, χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσουν το smartphone τους στην τσάντα του εξοπλισμού τους. Παρά την ενεργοβόρα οθόνη OLED, η μπαταρία του μοντέλου των 47 χιλιοστών προσφέρει έως και 15 ημέρες αυτονομίας με απενεργοποιημένο το GPS.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Στις ΗΠΑ τα δύο smartwatches θα κυκλοφορήσουν στις 9 Οκτωβρίου με τιμές $899 για το Enduro 4 και $799 για το Approach S72. Για την Ελλάδα αναμένουμε σύντομα σχετική ενημέρωση.