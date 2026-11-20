Σύνοψη

Η BAE Systems ανέπτυξε ένα νέο παθητικό σύστημα ραντάρ, γνωστό ως Ghost Radar, το οποίο αποφεύγει την εκπομπή δικών του ραδιοκυμάτων.

Η λειτουργία του βασίζεται στην εκμετάλλευση περιβαλλοντικών σημάτων από κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφώνου και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον εντοπισμό εναέριων απειλών.

Το κόστος παραγωγής και λειτουργίας υπολογίζεται στο ένα δέκατο συγκριτικά με τα περισσότερα υπάρχοντα παθητικά συστήματα εντοπισμού που κυκλοφορούν στην αγορά.

Ο εξοπλισμός καταλαμβάνει ελάχιστο όγκο και μπορεί να εγκατασταθεί σε συμβατικά οχήματα τύπου SUV, προσφέροντας τεράστια ευελιξία για ανάπτυξη σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Οι δοκιμές πεδίου θα ξεκινήσουν εντός του 2027, με τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων,αστυνομικών αρχών και φορέων διαχείρισης κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Το νέο παθητικό ραντάρ της BAE Systems καταγράφει εναέριες απειλές από μικρά drones έως μεγάλα αεροσκάφη, επεξεργαζόμενο αντανακλάσεις ραδιοσυχνοτήτων που ήδη υπάρχουν στο περιβάλλον. Το σύστημα δημιουργεί τρισδιάστατη εικόνα του εναέριου χώρου παρέχοντας δεδομένα ταχύτητας, κατεύθυνσης, εμβέλειας και υψομέτρου, διατηρώντας το κόστος στο 10% των ανταγωνιστικών λύσεων και αποφεύγοντας τον εντοπισμό του από τον αντίπαλο.

Ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις αναγνωρίζουν τον εναέριο χώρο τους βασίζεται στην εκπομπή ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών παλμών οι οποίοι αναπηδούν πάνω στα διερχόμενα αντικείμενα και επιστρέφουν στον δέκτη. Αυτή η μηχανική προσέγγιση επιτρέπει μεν την ακριβή χαρτογράφηση του ουρανού, ταυτόχρονα όμως μετατρέπει την ίδια την πηγή εκπομπής σε φωτεινό φάρο μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις δίνουν τεράστια έμφαση στον ηλεκτρονικό πόλεμο, επιτρέποντας σε έναν καλά εξοπλισμένο εχθρό να καταγράψει άμεσα τη θέση ενός ενεργού ραντάρ και να το στοχοποιήσει με πυραύλους αντί-ραντάρ (anti-radiation) ή άλλες μορφές ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Η νέα τεχνολογία που αναπτύσσει η BAE Systems στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμπτει αυτό το κρίσιμο μειονέκτημα, εισάγοντας μια φιλοσοφία λειτουργίας που εστιάζει αποκλειστικά στην ακρόαση και όχι στην εκπομπή. Αντί να μεταδίδει το δικό του ραδιοφωνικό σήμα, το σύστημα χρησιμοποιεί τις αντανακλάσεις από πηγές που θεωρούνται δεδομένες σε κάθε κατοικημένη περιοχή του πλανήτη. Οι κεραίες της ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί πομποί και οι πύργοι των δικτύων κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν διαρκώς ενέργεια στο περιβάλλον.

Το σύστημα της BAE Systems λειτουργεί ουσιαστικά ως ένας εξαιρετικά ευαίσθητος δέκτης που συλλέγει αυτά τα περιβαλλοντικά σήματα και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο διαταράσσονται όταν ένα αντικείμενο, όπως ένα drone ή ένα ελικόπτερο, περνά μέσα από αυτά. Ο εντοπισμός προκύπτει μέσα από πολύπλοκους αλγόριθμους επεξεργασίας που συγκρίνουν το σήμα που φτάνει απευθείας από την πολιτική πηγή εκπομπής με το σήμα που αντανακλάται πάνω στον κινούμενο στόχο.

Τεχνολογική ενσωμάτωση και μείωση κόστους

Ο Chris Shepherd, υπεύθυνος προϊόντων για συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (CUxS) στο τμήμα Digital Intelligence & Land της BAE Systems, αναφέρει πώς οι μηχανικοί αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν υποδομές που λειτουργούν αδιάκοπα γύρω μας. Όσο οι πολίτες παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα στα σπίτια τους, το ραντάρ μπορεί να επεξεργάζεται τα ίδια ακριβώς ραδιοκύματα για να δημιουργήσει έναν αόρατο θόλο προστασίας πάνω από στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ή κυβερνητικά κτίρια. Το γεγονός ότι το σύστημα δεν απαιτεί δικό του πομπό, ούτε τις τεράστιες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια που συνοδεύουν τις συμβατικές συστοιχίες ραντάρ, μειώνει δραστικά την πολυπλοκότητα της κατασκευής.

Οι εκτιμήσεις της εταιρείας κάνουν λόγο για ένα κόστος αγοράς και συντήρησης που υπολογίζεται ότι φτάνει έως και δέκα φορές χαμηλότερα από τις αντίστοιχες στρατιωτικές λύσεις παθητικού εντοπισμού που προσφέρουν άλλοι κατασκευαστές σήμερα. Η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να καλύψουν τεράστιες γεωγραφικές εκτάσεις χωρίς να υπερβούν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Ο εξοπλισμός είναι τόσο συμπαγής που χωράει στον χώρο αποσκευών ενός τυπικού πολιτικού οχήματος SUV, επιτρέποντας την αθέατη ανάπτυξη του μέσα στους δρόμους μιας πόλης χωρίς να τραβάει την προσοχή των περαστικών ή να εντοπίζεται από εχθρικούς δορυφόρους.

Πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές

Οι απειλές από τα μικρά, φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) αποτελούν πλέον καθημερινότητα για όσους διαχειρίζονται κρίσιμες εθνικές υποδομές. Οι εισβολές αγνώστων drones πάνω από μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έχουν οδηγήσει στο παρελθόν σε πολύωρες αναστολές πτήσεων, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Σε αυτές τις περιοχές, η χρήση ισχυρών στρατιωτικών ραντάρ συχνά απαγορεύεται ή περιορίζεται αυστηρά, καθώς οι έντονες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρεμβολές στα ευαίσθητα συστήματα πλοήγησης των επιβατικών αεροσκαφών ή στις συχνότητες των πύργων ελέγχου.

Το παθητικό σύστημα επιλύει αυτό το πρόβλημα κομψά, παραμένοντας σιωπηλό στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και ακούγοντας απλώς τα ραδιοκύματα που ήδη διασχίζουν την ατμόσφαιρα. Η ικανότητα να παρέχει συνεχή κάλυψη χωρίς καμία απολύτως εκπομπή επιτρέπει την εγκατάστασή του ακριβώς δίπλα σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις, όπως πυρηνικά εργοστάσια,διυλιστήρια και σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Για τον στρατιώτη στο πεδίο της μάχης, ο εξοπλισμός αυτός λειτουργεί ως μια απόλυτα αθόρυβη ασπίδα. Μια μονάδα πεζικού μπορεί να παρακολουθεί τις εχθρικές πτήσεις από την ασφάλεια μιας κρυφής θέσης, διατηρώντας ταυτόχρονα το στοιχείο του αιφνιδιασμού, αφού ο εχθρός αδυνατεί να αντιληφθεί ότι παρακολουθείται. Η BAE Systems σχεδιάζει να προχωρήσει σε εντατικές δοκιμές μέσα στο 2027, προσκαλώντας στρατιωτικούς φορείς και αστυνομικές αρχές να αξιολογήσουν την απόδοση του υλικού σε ρεαλιστικά σενάρια απειλών.