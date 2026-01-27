Γιατί η Γαλλία καταργεί Teams και Zoom μέχρι το 2027 – Ο φόβος για τα δεδομένα και το σχέδιο Visio

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε την οριστική της απόφαση να απομακρύνει τις αμερικανικές πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων από τον δημόσιο τομέα. Μέχρι το 2027, δημοφιλή εργαλεία όπως το Microsoft Teams, το Zoom και το Cisco Webex θα αποτελούν παρελθόν για τα κυβερνητικά στελέχη, καθώς αντικαθίστανται από το «Visio», μια εγχώρια, κρατική πλατφόρμα που υπόσχεται απόλυτη προστασία δεδομένων.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την κορύφωση μιας μακροχρόνιας στρατηγικής του Παρισιού για την ανάκτηση της «ψηφιακής κυριαρχίας». Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο ασταθές, η εξάρτηση από τεχνολογικούς κολοσσούς εκτός Ευρώπης αντιμετωπίζεται πλέον από το Ελιζέ όχι ως απλή ευκολία, αλλά ως δυνητική απειλή εθνικής ασφαλείας.

Το «Visio» και η σουίτα της ανεξαρτησίας

Στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης βρίσκεται το Visio, μια πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποθέσεων της Γαλλίας (DINUM). Σε αντίθεση με τις εμπορικές λύσεις της Silicon Valley, το Visio έχει σχεδιαστεί εξ αρχής για να λειτουργεί σε γαλλικές υποδομές. Φιλοξενείται στην Outscale, θυγατρική της Dassault Systèmes, η οποία διαθέτει την πιστοποίηση ασφαλείας SecNumCloud, διασφαλίζοντας ότι κανένα byte δεδομένων δεν διασχίζει τον Ατλαντικό.

Ο αρμόδιος Υπουργός για τη Δημόσια Διοίκηση και τη Μεταρρύθμιση του Κράτους, David Amiel, ήταν σαφής στις δηλώσεις του:

Δεν μπορούμε να πάρουμε το ρίσκο να δούμε τις επιστημονικές μας ανταλλαγές, τα ευαίσθητα δεδομένα και τις στρατηγικές καινοτομίες μας να εκτίθενται σε παίκτες εκτός Ευρώπης.

Το Visio δεν είναι απλώς ένα εργαλείο βίντεο, αλλά μέρος του ευρύτερου εγχειρήματος «La Suite Numérique». Στόχος της Γαλλίας είναι να αντικαταστήσει σταδιακά όλο το φάσμα των αμερικανικών εφαρμογών γραφείου —όπως το Gmail και το Slack— με κυρίαρχες, γαλλικές λύσεις ανοιχτού κώδικα για τους περίπου 200.000 δημοσίους υπαλλήλους που θα ενταχθούν στο σύστημα.

Ο φόβος του Cloud Act και η οικονομία κλίμακας

Πέρα από τον συμβολισμό της ανεξαρτησίας, υπάρχουν πρακτικοί και νομικοί λόγοι που ωθούν τη Γαλλία σε αυτή την απόφαση. Κύρια πηγή ανησυχίας παραμένει η αμερικανική νομοθεσία Cloud Act, η οποία επιτρέπει στις αρχές των ΗΠΑ να ζητούν πρόσβαση σε δεδομένα που αποθηκεύονται από αμερικανικές εταιρείες, ακόμη και αν οι σέρβερ βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Για το Παρίσι, αυτό αποτελεί μια «κερκόπορτα» που δεν μπορεί να παραμείνει ανοιχτή.

Παράλληλα, η κίνηση έχει και σαφές οικονομικό πρόσημο. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η κατάργηση των ακριβών αδειών χρήσης προς τη Microsoft και τη Zoom θα εξοικονομήσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για κάθε 100.000 χρήστες. Πρόκειται για πόρους που θα ανακατευθυνθούν στην ενίσχυση του γαλλικού οικοσυστήματος τεχνολογίας.

Ήδη, το Visio δοκιμάζεται πιλοτικά από 40.000 χρήστες, ενώ μεγάλοι οργανισμοί όπως το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), το Υπουργείο Άμυνας και τα Ταμεία Υγείας αναμένεται να ολοκληρώσουν τη μετάβαση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τεχνολογία Made in France

Για να ανταγωνιστεί τις ανέσεις που προσφέρουν οι αμερικανικοί κολοσσοί, το γαλλικό κράτος επιστρατεύει την αφρόκρεμα των εγχώριων startups. Το Visio ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως την αυτόματη απομαγνητοφώνηση συσκέψεων που παρέχεται από την Pyannote, καθώς και μελλοντικές δυνατότητες υποτιτλισμού από το εργαστήριο AI Kyutai.

Η εξέλιξη αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις Βρυξέλλες. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά συχνά για την ανάγκη τεχνολογικής αυτονομίας, η Γαλλία προχωρά στην πράξη, δημιουργώντας ένα προηγούμενο που ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, η οποία έχει ήδη εκφράσει παρόμοιους προβληματισμούς για το Microsoft 365 στα σχολεία.