Η νεοεμφανιζόμενη ομάδα ransomware Inception προχώρησε στη δημοσίευση ενός πακέτου δεδομένων μεγέθους περίπου 37,5 GB στον ιστότοπο διαρροών της στο dark web, υποστηρίζοντας ότι το υλικό προέρχεται από παραβίαση των συστημάτων της GoDaddy. Ο όγκος των αρχείων ανέρχεται σε περίπου 10.800 τεκμήρια και περιλαμβάνει από καταγραφές εσωτερικών συσκέψεων και εταιρικά έγγραφα μέχρι πηγαίο κώδικα, ρυθμίσεις υποδομών και προσωπικά δεδομένα εργαζομένων.

Η GoDaddy αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους φιλοξενίας ιστοσελίδων και καταχώρησης ονομάτων χώρου παγκοσμίως, εξυπηρετώντας περισσότερους από 20 εκατομμύρια πελάτες και διαχειριζόμενη πάνω από 80 εκατομμύρια domains. Παρότι η εταιρεία δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημη δημόσια ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τη γνησιότητα του υλικού, εκπρόσωπός της δήλωσε στο Cybernews ότι γνωρίζει την ύπαρξη της ανάρτησης στο dark web και έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για την αξιολόγηση των ισχυρισμών της ομάδας.

Η σύνθεση των 10.800 αρχείων και η προστασία με κρυπτογράφηση

Σύμφωνα με την εξέταση του υλικού από τους ερευνητές του Cybernews και τις λεπτομέρειες που παρέθεσε η ίδια η Inception, το μεγαλύτερο μέρος της διαρροής αφορά οπτικοακουστικό υλικό, καθώς περίπου 25 GB αποτελούνται από βίντεο εσωτερικών συσκέψεων και γενικών συνελεύσεων προσωπικού. Το υπόλοιπο πακέτο περιλαμβάνει έγγραφα του Microsoft Office,αρχεία PDF, εσωτερικές ρυθμίσεις για δεξαμενές δεδομένων, περίπου 570 αρχεία πηγαίου κώδικα σε γλώσσες Go και TypeScript, καθώς και 9,6 GB προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο.

Στην ανάρτηση τους, οι κυβερνοεγκληματίες ισχυρίζονται ότι τμήμα των αρχείων περιέχει προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα, στα οποία συγκαταλέγονται ονόματα εργαζομένων, αρχεία καταγραφής συνομιλιών και στοιχεία που αφορούν τις αποδοχές του προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των εγγράφων του Microsoft Office φέρεται να προστατεύεται από κρυπτογράφηση διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (Information Rights Management - IRM), έναν μηχανισμό που περιορίζει την πρόσβαση, την αντιγραφή και την ανάγνωση ευαίσθητων εταιρικών αρχείων εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου. Παράλληλα, η ανάρτηση της Inception δεν αναφέρει ούτε το ύψος κάποιου ποσού λύτρων ούτε την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η υποτιθέμενη παραβίαση.

Η εκτίμηση των ερευνητών για την παλαιότητα των δεδομένων και τον κίνδυνο εξαπάτησης

Μετά την ανάλυση δειγμάτων από τη διαρροή, η ερευνητική ομάδα του Cybernews διαπίστωσε ότι οι χρονικές σημάνσεις των αρχείων τοποθετούνται κατά κύριο λόγο στο διάστημα από το 2020 έως το 2024, γεγονός που υποδηλώνει πως ενδέχεται να πρόκειται για ένα παλαιότερο κρυπτογραφημένο αντίγραφο ασφαλείας εσωτερικών εγγράφων. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου σχετίζεται με εσωτερικές στρατηγικές προώθησης και διαχείρισης της εταιρικής ταυτότητας, οι οποίες θεωρητικά θα μπορούσαν να έχουν αξία για ανταγωνιστές, ωστόσο, η ηλικία τους περιορίζει τη στρατηγική τους χρησιμότητα καθώς τα επιχειρησιακά πλάνα της GoDaddy είναι πολύ πιθανό να έχουν μεταβληθεί έκτοτε.

Παραμένει ασαφές για ποιον λόγο ένα αρχείο με παλαιότερες ημερομηνίες έρχεται στη δημοσιότητα τώρα, αν και στις τακτικές των ομάδων εκβιασμού είναι συνηθισμένο να διατηρούνται κλεμμένα δεδομένα κρυφά για μήνες ή και χρόνια μέχρι να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης, ενώ συχνά οι ίδιες οι εταιρείες αγνοούν την παραβίαση μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης. Παρά την παλαιότητα του υλικού, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνιστά δυνητικά σημαντική έκθεση δεδομένων, επισημαίνοντας πως τα εκτεθειμένα στοιχεία υπαλλήλων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ ταυτότητας και να συνδυαστούν με άλλες διαρροές ώστε να στηθούν ιδιαίτερα πειστικές εκστρατείες ηλεκτρονικής απάτης.

Η ταυτότητα της ομάδας Inception και οι ισχυρισμοί της Okta για τη ShinyHunters

Η Inception αποτελεί έναν σχετικά νέο παίκτη στον χώρο του ransomware, καθώς ο ιστότοπος διαρροών της εμφανίστηκε μόλις τον Νοέμβριο, ωστόσο έχει ήδη προλάβει να αναρτήσει ισχυρισμούς για παραβιάσεις μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι AMD, PepsiCo, Lucid Motors, Henry Schein και Cigna Healthcare. Προηγούμενες δημοσιεύσεις της ομάδας έχουν συνδεθεί με επιθέσεις φωνητικού ηλεκτρονικού ψαρέματος (vishing) που οδηγούν σε κατάληψη λογαριασμών ενιαίας σύνδεσης (Single Sign-On - SSO) και μαζικές εξαγωγές αρχείων από πλατφόρμες συνεργασίας και υπηρεσίες SaaS, ένα μοτίβο στο οποίο ταιριάζει απόλυτα ένα πακέτο δεδομένων γεμάτο βίντεο συσκέψεων και εταιρικά έγγραφα.

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Okta υπέδειξε πιθανή σύνδεση της Inception με μέλη της γνωστής ομάδας ShinyHunters, η ιστοσελίδα της οποίας παραμένει εκτός λειτουργίας από τα τέλη Σεπτεμβρίου, βασιζόμενη στο γεγονός ότι αρκετοί από τους οργανισμούς που εμφανίζονται πλέον στη λίστα της Inception είχαν προηγουμένως αφαιρεθεί από τον ιστότοπο της ShinyHunters. Η Inception διέψευσε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή με επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα της, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της Okta περιορίζονται στην κοινή χρήση εμπορικών υπηρεσιών, όπως καταχωρητές domains και δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN) που είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, καθώς και σε κοινούς στόχους, στοιχεία που κατά την άποψή της δεν αποδεικνύουν καμία επιχειρησιακή σύνδεση.