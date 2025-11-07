HDR10+ Advanced: Η απάντηση της Samsung στο Dolby Vision 2

Στη φετινή IFA του Βερολίνου, η Samsung αποκάλυψε το HDR10+ Advanced, τη νέα γενιά του γνωστού της προτύπου υψηλού δυναμικού εύρους (HDR). Η αναβαθμισμένη αυτή έκδοση στοχεύει στα κορυφαία μοντέλα τηλεοράσεων επόμενης γενιάς, υποσχόμενη εντυπωσιακή φωτεινότητα, ακριβέστερη χρωματική απόδοση και μια συνολικά πιο ρεαλιστική εμπειρία θέασης.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε πάνω σε μια εντυπωσιακή 115-inch Micro RGB LED TV, την οποία η εταιρεία είχε πρωτοδείξει νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Όσοι παρακολούθησαν τη ζωντανή επίδειξη έκαναν λόγο για αισθητά βαθύτερα επίπεδα αντίθεσης, πιο ζωντανά χρώματα και αυξημένο βάθος εικόνας σε σύγκριση με το υπάρχον πρότυπο HDR10+. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης δεν φαίνεται τυχαία: μόλις δύο μήνες έχουν περάσει από την παρουσίαση του Dolby Vision 2, και η Samsung δείχνει να θέλει να απαντήσει δυναμικά στον μεγάλο της ανταγωνιστή.

Σε ενημέρωση προς το ERT Magazine, η Samsung εξήγησε ότι το HDR10+ Advanced φέρνει μια σειρά νέων λειτουργιών που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ αυτών, το AI-powered tone mapping, που βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα φωτεινά και σκοτεινά σημεία, το genre-based optimization, που προσαρμόζει τη χρωματική και φωτεινή ισορροπία ανάλογα με το είδος του περιεχομένου, καθώς και το Intelligent Frame Rate Conversion (FRC), το οποίο βελτιώνει την ομαλότητα της κίνησης. Επιπλέον, η τεχνολογία Adaptive Gaming υπόσχεται προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο για καλύτερη εμπειρία gaming, ακόμη και σε cloud-based παιχνίδια.

Κεντρικό ρόλο στο νέο πρότυπο έχει η λεγόμενη Extended statistical metadata. Πρόκειται για εξελιγμένα μεταδεδομένα που επιτρέπουν στην τηλεόραση να κατανοεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις λεπτές αποχρώσεις της φωτεινότητας και των χρωμάτων, ώστε η εικόνα να προσαρμόζεται δυναμικά σε κάθε σκηνή. Σύμφωνα με τη Samsung, οι νέοι αλγόριθμοι του HDR10+ Advanced επιτρέπουν την απόδοση πιο πλούσιων χρωμάτων και μεγαλύτερου βάθους φωτός, χωρίς να παραμορφώνουν τη φυσικότητα του περιεχομένου.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι η πρώτη έκδοση του HDR10+ παρουσιάστηκε το 2017, σηματοδοτώντας τότε τη μετάβαση από το στατικό στο δυναμικό tone mapping. Η αλλαγή αυτή είχε βελτιώσει θεαματικά τον τρόπο με τον οποίο οι τηλεοράσεις μπορούσαν να αποδίδουν το φως και την αντίθεση σε πραγματικό χρόνο. Με το HDR10+ Advanced, η Samsung επιχειρεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της πιο «έξυπνης» απεικόνισης, αξιοποιώντας δεδομένα και αλγορίθμους που θυμίζουν περισσότερο επεξεργασία εικόνας επιπέδου κινηματογραφικού post-production παρά οικιακής προβολής.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά είναι το HDR10+ Bright mode, το οποίο θα υποστηρίζει τηλεοράσεις με μέγιστη φωτεινότητα έως και 5000 nits, επίπεδο που ξεπερνά κατά πολύ τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Παράλληλα, θα προσφέρει πλήρη υποστήριξη του χρωματικού φάσματος BT.2020, δηλαδή 100% κάλυψη του προτύπου που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές παραγωγές. Το νέο Genre mode, από την άλλη, δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς περιεχομένου να ενσωματώνουν μεταδεδομένα που δηλώνουν αν ένα έργο είναι, για παράδειγμα, αθλητικό, δραματικό ή ενημερωτικό. Έτσι, η τηλεόραση μπορεί να εφαρμόζει εξατομικευμένες καμπύλες tone mapping, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε είδος.

Το Intelligent Frame Rate Conversion (FRC) προσφέρει επίσης μια σημαντική αναβάθμιση στην ομαλότητα της εικόνας. Το σύστημα μπορεί να μεταβάλλει τη δύναμη της εξομάλυνσης (judder cancellation) ανάλογα με το περιεχόμενο ή τις συνθήκες φωτισμού του δωματίου. Για παράδειγμα, μια σκηνή δράσης θα αποδίδεται με διαφορετική δυναμική από μια ταινία με πιο κινηματογραφικό ρυθμό.

Για τους gamers, η Samsung ενσωματώνει την τεχνολογία HDR10+ Intelligent Gaming, που προσαρμόζει τη χαρτογράφηση τόνων σε πραγματικό χρόνο με βάση τον φωτισμό του χώρου και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η λειτουργία αυτή φαίνεται να αποτελεί εξέλιξη της HDR10+ Adaptive τεχνολογίας που παρουσιάστηκε το 2021, επεκτείνοντας τις δυνατότητές της στο διαδραστικό περιεχόμενο.

Αν και η Samsung δεν αποκάλυψε ακόμη πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσουν οι πρώτες τηλεοράσεις με υποστήριξη HDR10+ Advanced, το ERT Magazine εκτιμά ότι η τεχνολογία θα κάνει το ντεμπούτο της στα flagship μοντέλα του 2026, λίγο μετά την πλήρη παρουσίασή της στο CES 2026.

