Huawei Mate 90 Series: Επίσημα 4 νέα μοντέλα με μοναδικές καινοτομίες στην κατηγορία των smartphones

Σύνοψη

Τέσσερα νέα μοντέλα: Η σειρά αποτελείται από τα Huawei Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max και τη συλλεκτική έκδοση Mate 90 RS.

Η σειρά αποτελείται από τα Huawei Mate 90, Mate 90 Pro, Mate 90 Pro Max και τη συλλεκτική έκδοση Mate 90 RS. Κορυφαία οθόνη: Το Mate 90 Pro Max εξοπλίζεται με πάνελ dual-layer OLED που αγγίζει την πρωτοφανή φωτεινότητα των 12.000 nits.

Το Mate 90 Pro Max εξοπλίζεται με πάνελ dual-layer OLED που αγγίζει την πρωτοφανή φωτεινότητα των 12.000 nits. Φωτογραφική καινοτομία: Ενσωμάτωση αρθρωτού (modular) αισθητήρα κάμερας 1 ίντσας Ruiying Z10 με μεταβλητό διάφραγμα και αναβαθμισμένους τηλεφακούς περισκοπικής δομής.

Ενσωμάτωση αρθρωτού (modular) αισθητήρα κάμερας 1 ίντσας Ruiying Z10 με μεταβλητό διάφραγμα και αναβαθμισμένους τηλεφακούς περισκοπικής δομής. Επεξεργαστική ισχύς: Νέος επεξεργαστής Kirin 9035 με βελτιωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξη αυτόνομης δορυφορικής επικοινωνίας.

Νέος επεξεργαστής Kirin 9035 με βελτιωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξη αυτόνομης δορυφορικής επικοινωνίας. Αυτονομία και φόρτιση: Μπαταρία χωρητικότητας έως 6800 mAh στο Pro Max με ταχεία ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση 80W.

Μπαταρία χωρητικότητας έως 6800 mAh στο Pro Max με ταχεία ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση 80W. Κορυφαία χωρητικότητα: Το Mate 90 RS προσφέρει επιλογή αποθηκευτικού χώρου έως και 2TB παράλληλα με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό από κεραμικό και τιτάνιο.

Η Huawei προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας σειράς Mate 90, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις σχεδιασμένες για να καλύψουν κάθε απαίτηση της κατηγορίας premium. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Mate 90 Pro Max, μια συσκευή που ενσωματώνει τεχνολογικές λύσεις οι οποίες επαναπροσδιορίζουν τα όρια της mobile φωτογραφίας και της απόδοσης των οθονών. Δίπλα του στέκονται το Mate 90 Pro, το βασικό Mate 90 με ουσιαστικά αναβαθμισμένο σύστημα τηλεφακού, καθώς και το Mate 90 RS, το οποίο απευθύνεται σε όσους αναζητούν την απόλυτη πολυτέλεια με ασύλληπτο αποθηκευτικό χώρο.

Οθόνη Dual-Layer OLED και φωτεινότητα ρεκόρ

Η οπτική εμπειρία που προσφέρει το Huawei Mate 90 Pro Max στηρίζεται σε μια οθόνη τεχνολογίας dual-layer OLED 6.9 ιντσών, η οποία επιτυγχάνει μέγιστη τιμή φωτεινότητας που φτάνει τα 12.000 nits σε περιεχόμενο HDR. Αυτή η διπλή επίστρωση οργανικών στοιχείων εξασφαλίζει όχι μόνο πρωτοφανή ευκρίνεια κάτω από το άμεσο ηλιακό φως, αλλά και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πάνελ, συνδυαζόμενη με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση κατά 30% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πάνελ OLED. Η συχνότητα ανανέωσης προσαρμόζεται δυναμικά από 1Hz έως 120Hz μέσω τεχνολογίας LTPO, ενώ η προστασία παρέχεται από τη δεύτερη γενιά του υάλινου καλύμματος Kunlun Glass.

Τα μικρότερα μοντέλα της σειράς, Mate 90 και Mate 90 Pro, διατηρούν υψηλά πρότυπα απεικόνισης με οθόνες 6.7 και 6.8 ιντσών αντίστοιχα, προσφέροντας εξαιρετική πιστότητα χρωμάτων 10-bit και υψηλή συχνότητα PWM dimming 1440Hz για την προστασία των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Φωτογραφικό σύστημα Ruiying Z10 και αρθρωτή αρχιτεκτονική

Το κεντρικό σημείο αναφοράς του Mate 90 Pro Max είναι η κύρια κάμερα που βασίζεται στον αισθητήρα Ruiying Z10 μεγέθους 1 ίντσας, ο οποίος υποστηρίζει μια καινοτόμο αρθρωτή (modular) κατασκευή. Η συγκεκριμένη υλοποίηση επιτρέπει την προσαρμογή ειδικών οπτικών φίλτρων και εξωτερικών φακών απευθείας στο σώμα της συσκευής, προσφέροντας στους επαγγελματίες φωτογραφίας δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο σε αμιγώς φωτογραφικές μηχανές. Ο αισθητήρας συνοδεύεται από φυσικό μεταβλητό διάφραγμα f/1.4 έως f/4.0 δέκα βημάτων, επιτρέποντας τον πλήρη έλεγχο του βάθους πεδίου και της εισόδου φωτός.

Παράλληλα, το Mate 90 Pro Max και το RS διαθέτουν διπλό σύστημα τηλεφακών, αποτελούμενο από έναν φακό 50MP με οπτικό ζουμ 3.5x για πορτραίτα και έναν περισκοπικό φακό 48MP με οπτικό ζουμ 10x και ψηφιακή μεγέθυνση που φτάνει έως 100x. Ακόμη και το βασικό Mate 90 δέχεται σημαντική αναβάθμιση στον τηλεφακό του, ενσωματώνοντας πλέον αισθητήρα 48MP με οπτική σταθεροποίηση OIS, εξαλείφοντας το χάσμα απόδοσης που υπήρχε στις προηγούμενες γενιές.

Επεξεργαστής Kirin 9035, αυτονομία και το Mate 90 RS των 2TB

Στην καρδιά όλων των συσκευών βρίσκεται ο νέος επεξεργαστής Kirin 9035, κατασκευασμένος με εξελιγμένη αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στη θερμική διαχείριση και την παράλληλη επεξεργασία αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Ο επεξεργαστής συνεργάζεται στενά με το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS NEXT, το οποίο λειτουργεί χωρίς ίχνος κώδικα Android, προσφέροντας αμεσότατη απόκριση και ενισχυμένη ασφάλεια δεδομένων.

Στον τομέα της αυτονομίας, η Huawei εξόπλισε το Mate 90 Pro Max με μπαταρία πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 6800 mAh, η οποία υποστηρίζει ενσύρματη ταχεία φόρτιση SuperCharge 100W και ασύρματη φόρτιση 80W. Η διαχείριση της ενέργειας επιτρέπει άνετη χρήση δύο ημερών υπό κανονικές συνθήκες, ενώ η φόρτιση από το 0 στο 50% πραγματοποιείται σε μόλις 12 λεπτά.

Για τους χρήστες που αναζητούν την απόλυτη πολυτέλεια, το Mate 90 RS ξεχωρίζει χάρη στον οκταγωνικό σχεδιασμό της μονάδας καμερών, το σασί από τιτάνιο και την κεραμική πλάτη. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρεται σε κορυφαία διαμόρφωση με 24GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο που αγγίζει τα 2TB, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες εγγραφής βίντεο ανάλυσης 4K HDR σε μορφή ασυμπίεστων δεδομένων.

Διαθεσιμότητα

Η επίσημη κυκλοφορία των συσκευών ξεκινά αρχικά από την αγορά της Κίνας, με τις τιμές να διαμορφώνονται κατά προσέγγιση από τα 850 ευρώ για το βασικό Mate 90 έως τα 2.200 ευρώ για την κορυφαία έκδοση Mate 90 RS. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα.