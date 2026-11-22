Η Huawei προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του νέου της sub-brand με την ονομασία Osta στην αγορά της Κίνας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την πρώτη συσκευή της σειράς, το Osta O1 Pro. Όπως γνωστοποίησε ο Richard Yu, η ονομασία Osta αποτελεί ακρωνύμιο της φράσης Original Smart Technology Accessible, ενώ το νέο smartphone ξεχωρίζει για την ασυνήθιστα πλατιά οθόνη OLED 6,39 ιντσών με αναλογία διαστάσεων 16:9.5, την κύρια κάμερα των 200MP, τον επεξεργαστή Kirin 9030S και τη μπαταρία χωρητικότητας 7.000mAh.

Η άφιξη του Osta O1 Pro επιβεβαιώνει τη σταδιακή ανάδυση μιας νέας κατηγορίας συσκευών, των λεγόμενων wide-screen slab phones, τα οποία συνδυάζουν το μεγάλο πλάτος της εξωτερικής οθόνης ενός αναδιπλούμενου smartphone με την απλότητα και τη στιβαρότητα ενός παραδοσιακού ενιαίου σώματος. Μετά το Huawei Pura X View που κυκλοφόρησε στην Κίνα τον περασμένο Σεπτέμβριο, η εταιρεία επενδύει εκ νέου στον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την ώρα που πληροφορίες από την ασιατική αγορά αναφέρουν ότι κατασκευαστές όπως η Xiaomi, η vivo και η Honor εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν με αντίστοιχες προτάσεις.

Σχεδιασμός, οθόνη 16:9.5 και διαφορές από το Huawei Pura X View

Παρά την αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας και το πλατύ προφίλ του, το Osta O1 Pro διατηρεί ιδιαίτερα λεπτό σώμα πάχους μόλις 6,68 χιλιοστών και βάρος περίπου 200 γραμμαρίων. Η πρόσοψη καλύπτεται από ένα OLED πάνελ διαγωνίου 6,39 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και αναλογία 16:9.5, προσφέροντας περισσότερο οριζόντιο χώρο για ανάγνωση κειμένου, περιήγηση στο διαδίκτυο και multitasking σε σχέση με τα τυπικά επιμήκη smartphones. Στον τομέα της ανθεκτικότητας, η συσκευή φέρει πιστοποιήσεις IP68 και IP69 για προστασία από σκόνη και νερό, ενώ ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι τοποθετημένος στο πλαϊνό μέρος του πλαισίου.

Σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, το Osta O1 Pro βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Huawei Pura X View, ωστόσο, παρουσιάζει ορισμένες στοχευμένες διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό του. Από το νέο μοντέλο απουσιάζουν τόσο ο υπερευρυγώνιος (ultrawide) φακός όσο και η υποστήριξη δορυφορικών μηνυμάτων, στοιχεία που συναντάμε στο Pura X View. Αντίθετα, η Osta προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη μνήμη, επιτρέποντας διαμορφώσεις με έως και 16GB RAM, τη στιγμή που το Pura X View περιορίζεται στα 12GB.

Επεξεργαστής Kirin 9030S, κάμερες 200MP και HarmonyOS 7

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται το chipset Kirin 9030S της Huawei, πλαισιωμένο από επιλογές μνήμης RAM 12GB ή 16GB και αποθηκευτικό χώρο που ξεκινά από τα 256GB και φτάνει έως το 1TB. Την αυτονομία αναλαμβάνει η μπαταρία των 7.000mAh με υποστήριξη ενσύρματης γρήγορης φόρτισης στα 66W, επιτρέποντας άνετη ολοήμερη χρήση παρά τη φωτεινή οθόνη υψηλού ρυθμού ανανέωσης.

Στο φωτογραφικό σύστημα της πίσω πλευράς κυριαρχεί ο κύριος αισθητήρας 200MP, ο οποίος συνεργάζεται με έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP που προσφέρει οπτικό ζουμ 3.7x. Το πακέτο συμπληρώνεται από τον αισθητήρα Red Maple της Huawei για αυξημένη χρωματική ακρίβεια, ενώ στην πρόσοψη υπάρχει κάμερα selfie ανάλυσης 50MP.

Από πλευράς λογισμικού, το Osta O1 Pro τρέχει το λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7, υιοθετώντας ένα περιβάλλον χρήσης με αισθητική τύπου liquid-glass. Παράλληλα, ενσωματώνει τον νέο ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Little Star AI, επεκτείνοντας τις δυνατότητες αυτοματοποίησης και αλληλεπίδρασης μέσα στο οικοσύστημα της Huawei.

Εκδόσεις, τιμές και διαθεσιμότητα στην Κίνα

Το Huawei Osta O1 Pro κυκλοφορεί στην κινεζική αγορά σε τρεις χρωματικές επιλογές: Starlight Purple, Starry Black και Nebula White.

12GB RAM / 256GB: 5.499 γιουάν (περίπου 750 ευρώ)

5.499 γιουάν (περίπου 750 ευρώ) 12GB RAM / 512GB: 6.499 γιουάν (περίπου 885 ευρώ)

6.499 γιουάν (περίπου 885 ευρώ) 16GB RAM / 512GB: 7.299 γιουάν (περίπου 1.000 ευρώ)

7.299 γιουάν (περίπου 1.000 ευρώ) 16GB RAM / 1TB: 8.799 γιουάν (περίπου 1.200 ευρώ)

Μέχρι στιγμής, η Huawei και δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για τη διάθεση του Osta O1 Pro ή άλλων συσκευών του νέου sub-brand εκτός Κίνας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυκλοφορία να παραμείνει αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά.