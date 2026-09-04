Η Samsung παρουσιάζει οθόνες Odyssey 1100Hz και τηλεοράσεις Micro RGB στην IFA 2026

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Η Samsung Electronics άνοιξε τον νέο εκθεσιακό χώρο Samsung Connect στο κέντρο του Βερολίνου στο πλαίσιο της έκθεσης IFA 2026.

Το κεντρικό όραμα της εταιρείας για τη φετινή χρονιά ονομάζεται «Companion to AI Living», εστιάζοντας στην πρακτική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα.

Στον τομέα του home entertainment, η εταιρεία εισάγει την τεχνολογία Micro RGB και το λογισμικό συνομιλητικής τεχνητής νοημοσύνης Vision AI Companion.

Το τμήμα των gaming monitors αναβαθμίζεται ριζικά με το μοντέλο Odyssey G60H, το οποίο αποτελεί την πρώτη οθόνη παγκοσμίως που επιτυγχάνει ρυθμό ανανέωσης 1100Hz.

Ανακοινώθηκαν νέες οικιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων πλυντηρίων Bespoke AI που καταναλώνουν έως και 70% λιγότερη ενέργεια από τα ελάχιστα όρια της ενεργειακής κλάσης Α.

Η Samsung άνοιξε επισήμως τις πύλες του Samsung Connect, ενός ειδικά διαμορφωμένου εκθεσιακού χώρου στο Humboldt Carré του Βερολίνου, με στόχο να παρουσιάσει τις νεότερες τεχνολογικές της προτάσεις ενόψει της έκθεσης IFA 2026.

Η στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας για το τρέχον έτος αποκρυσταλλώνεται κάτω από την ομπρέλα του οράματος «Companion to AI Living», επιδιώκοντας να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η διασυνδεδεμένη τεχνολογία και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να λειτουργούν αθόρυβα και φυσικά στο παρασκήνιο της καθημερινότητας των χρηστών.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο Benjamin Braun, Chief Marketing Officer της Samsung Europe, η προσέγγιση της εταιρείας απομακρύνεται από τα θεωρητικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και επικεντρώνεται στην παροχή απτών οφελών που είναι άμεσα αντιληπτά από τους καταναλωτές. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται οριζόντια σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας από τις έξυπνες τηλεοράσεις και τις κινητές συσκευές μέχρι το ευρύτερο οικοσύστημα του έξυπνου σπιτιού, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτιστοποίηση των εμπειριών ψυχαγωγίας.

Η εξέλιξη της εικόνας: Τεχνολογία Micro RGB και Vision AI Companion

Γιορτάζοντας δύο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τηλεοράσεων, η εταιρεία αξιοποιεί τη σκηνή της IFA 2026 για να εισαγάγει θεμελιώδεις αλλαγές στην αρχιτεκτονική των πάνελ. Η πλέον αξιοσημείωτη προσθήκη είναι η τεχνολογία Micro RGB, η οποία βασίζεται στη χρήση μικροσκοπικών διόδων εκπομπής φωτός (LEDs) σε κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Αυτή η κατασκευαστική προσέγγιση υπόσχεται δραματική αύξηση στην ακρίβεια της χρωματικής απόδοσης, ανώτερα επίπεδα αντίθεσης και βελτιωμένη ευκρίνεια σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές οθονών.

Παράλληλα με τις αναβαθμίσεις στο hardware, η Samsung ενσωματώνει σε ολόκληρη τη σειρά τηλεοράσεων του 2026 το νέο λογισμικό Vision AI Companion. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα συνομιλητικής τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός εντός του λειτουργικού συστήματος της τηλεόρασης, παρέχοντας εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου και πληροφορίες βάσει του ευρύτερου πλαισίου χρήσης, χωρίς ωστόσο να διακόπτει την εμπειρία θέασης. Αυτό το λογισμικό οικοσύστημα πλαισιώνεται από την πλατφόρμα Samsung TV Plus, η οποία καταγράφει πλέον περισσότερους από 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση σε παγκόσμιο επίπεδο, αποδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών προς τις ενσωματωμένες, δωρεάν υπηρεσίες streaming (FAST).

Ακραίες επιδόσεις στα Gaming Monitors: Η νέα σειρά Odyssey

Το τμήμα οθονών υπολογιστών της Samsung συγκεντρώνει ίσως το μεγαλύτερο τεχνικό ενδιαφέρον της φετινής παρουσίασης, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε τέσσερα νέα μοντέλα που στοχεύουν στις κορυφαίες κατηγορίες του gaming. Ο πρωταγωνιστής της ανακοίνωσης είναι αναμφίβολα το Odyssey G60H, μια οθόνη 27 ιντσών η οποία καταρρίπτει τα μέχρι πρότινος βιομηχανικά στάνταρ, φέρνοντας για πρώτη φορά στον κόσμο ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 1100Hz. Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή απευθύνεται ξεκάθαρα στο σκληροπυρηνικό κοινό των eSports, εξαλείφοντας πρακτικά οποιαδήποτε καθυστέρηση στην απεικόνιση (input lag και motion blur).

Η σειρά συμπληρώνεται από το Odyssey G75SJ, το οποίο αποτελεί το πρώτο κυρτό OLED gaming monitor 42 ιντσών παγκοσμίως που υποστηρίζει ανάλυση 4K, εστιάζοντας στην παροχή μιας ευρείας, κινηματογραφικής εμπειρίας γραφείου. Για τους χρήστες που προτιμούν τα ultrawide formats, η εταιρεία παρουσίασε το Odyssey OLED G9, μια εντυπωσιακή οθόνη 49 ιντσών ανάλυσης DQHD η οποία υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 360 Hz. Τέλος, το νέο Odyssey OLED G8 των 32 ιντσών έρχεται με ανάλυση UHD, το ίδιο ταχύτατο panel των 360 Hz και υποστήριξη λειτουργίας Triple Mode, καλύπτοντας τις ανάγκες των gamers που αναζητούν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ υψηλής ανάλυσης και ανταγωνιστικής ταχύτητας.

Έξυπνες οικιακές συσκευές: Βιωσιμότητα και AI

Στον τομέα των λευκών συσκευών, ο οποίος αντιμετωπίζει αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατασκευάστρια εταιρεία επεκτείνει τη γραμμή προϊόντων Bespoke AI με έμφαση στη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τα νέα πλυντήρια ρούχων κυκλοφορούν σε παραλλαγές των 10kg και 13kg. Το μοντέλο των 10kg ενσωματώνει τεχνολογίες βελτιστοποίησης πλύσης που του επιτρέπουν να καταναλώνει έως και 70% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με την ελάχιστη απαίτηση για την επίτευξη της ανώτατης ενεργειακής κλάσης Α στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο των 13kg απευθύνεται σε μεγαλύτερα νοικοκυριά, καταφέρνοντας να διατηρήσει το τυπικό ευρωπαϊκό βάθος εγκατάστασης των 600mm μέσω της χρήσης της τεχνολογίας εσωτερικής διαρρύθμισης SpaceMax.

Επιπρόσθετα, οι αναβαθμίσεις επεκτείνονται και στους ψυγειοκαταψύκτες, με το Bespoke AI Refrigerator Family Hub να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού που βελτιώνουν σημαντικά την ικανότητα των ενσωματωμένων καμερών να αναγνωρίζουν τρόφιμα μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση των αποθεμάτων της κουζίνας.