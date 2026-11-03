Νέο ρεκόρ εσόδων για την Apple χάριν στα iPhone και τις υπηρεσίες της

Σύνοψη

Συνολικά έσοδα: 114,5 δισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 11,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street.

114,5 δισ. δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 11,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street. Πωλήσεις iPhone: 57,58 εκατομμύρια συσκευές διατέθηκαν στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας εντυπωσιακή αύξηση 17,5%.

57,58 εκατομμύρια συσκευές διατέθηκαν στην αγορά, αντιπροσωπεύοντας εντυπωσιακή αύξηση 17,5%. Πωλήσεις Mac: 10,79 εκατομμύρια μονάδες πωλήθηκαν, μεταφραζόμενες σε άλμα 23,7% στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

10,79 εκατομμύρια μονάδες πωλήθηκαν, μεταφραζόμενες σε άλμα 23,7% στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. Καθαρά κέρδη: Ανήλθαν στα 30,7 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε ετήσια βάση.

Ανήλθαν στα 30,7 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11,8% σε ετήσια βάση. Αγορά Κίνας: Τα έσοδα από την ευρύτερη περιοχή της Κίνας αυξήθηκαν κατά 20%, φτάνοντας τα 17,5 δισ. δολάρια.

Η Apple συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις παγκόσμιες μακροοικονομικές πιέσεις, γεγονός που αποτυπώνεται με τον πλέον εμφατικό τρόπο στα νεότερα οικονομικά αποτελέσματα της για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Με τα συνολικά έσοδα να σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ φτάνοντας τα 114,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η εταιρεία διαψεύδει τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για ενδεχόμενη στασιμότητα στην αγορά των premium ηλεκτρονικών συσκευών. Η αύξηση της τάξεως του 11,7% σε ετήσια βάση υπογραμμίζει την ισχυρή ζήτηση που συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα προϊόντα της, παρά τον οξυμένο ανταγωνισμό και τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κινητήριος μοχλός αυτής της εντυπωσιακής οικονομικής ανάπτυξης παραμένει αδιαμφισβήτητα η κατηγορία των smartphones, με τις πωλήσεις των iPhone να καταγράφουν ένα εντυπωσιακό άλμα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που ολοκληρώθηκε, η Apple κατάφερε να διαθέσει 57,58 εκατομμύρια συσκευές iPhone, νούμερο που μεταφράζεται σε αύξηση 17,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η επίδοση αυτή οφείλεται εν πολλοίς στη συνεχιζόμενη επιτυχία της υφιστάμενης γκάμας συσκευών, καθώς και στην αρχική ενσωμάτωση των πωλήσεων που προήλθαν από το ντεμπούτο της νεότερης γενιάς iPhone 18 Pro, η οποία, παρά την αυξημένη τιμή εκκίνησης, φαίνεται να έχει κερδίσει άμεσα την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Αξίζει να σημειωθεί πως το τμήμα των φορητών συσκευών κατάφερε να απορροφήσει τις ανατιμήσεις των εξαρτημάτων χωρίς να πλήξει τον τελικό όγκο πωλήσεων, αποδεικνύοντας την τεράστια πιστότητα του πελατολογίου της εταιρείας.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η πορεία που διαγράφει το τμήμα των υπολογιστών της εταιρείας, καθώς οι πωλήσεις των Mac σημείωσαν άνοδο 23,7%, αγγίζοντας τα 10,79 εκατομμύρια τεμάχια. Η ολοκλήρωση της μετάβασης στους επεξεργαστές τεχνολογίας Apple Silicon έχει προσδώσει στους υπολογιστές Mac ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την αναλογία απόδοσης ανά Watt καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι επαγγελματίες δημιουργοί περιεχομένου και οι επιχειρηματικοί πελάτες συνεχίζουν να επενδύουν στο οικοσύστημα των υπολογιστών της Apple, με τα νεότερα μοντέλα MacBook Pro και MacBook Air να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις κατηγορίες των premium laptops. Η σταθερή ανανέωση της προϊοντικής γραμμής με τους νεότερους επεξεργαστές της σειράς M έχει δημιουργήσει έναν συνεχή κύκλο αναβαθμίσεων, ενισχύοντας τα ταμεία της εταιρείας πολύ πέρα από τις αρχικές προβλέψεις της αγοράς.

Παράλληλα με το hardware, το οικοσύστημα των Υπηρεσιών (Services) αποτελεί ίσως το πιο ζωτικό τμήμα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και κερδοφορία της εταιρείας. Το τρίτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε ένα νέο ιστορικό υψηλό για τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει έσοδα από το App Store, το Apple Music, το iCloud, το Apple TV+ και τις διάφορες συνδρομητικές επιλογές. Με εκατοντάδες εκατομμύρια ενεργές συνδρομές σε ολόκληρο τον κόσμο, το τμήμα υπηρεσιών παρέχει στην Apple μια εξαιρετικά σταθερή και επαναλαμβανόμενη ροή εσόδων με τεράστια περιθώρια κέρδους. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας για τους επενδυτές της Wall Street, καθώς προστατεύει τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας από τις αναπόφευκτες εποχιακές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις πωλήσεις των φυσικών συσκευών.

Μια βαθύτερη ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων φέρνει στο φως μια εξαιρετικά αισιόδοξη εξέλιξη για την αμερικανική εταιρεία στην ευρύτερη αγορά της Κίνας. Μετά από αρκετά τρίμηνα όπου καταγράφονταν ήπιες επιδόσεις εξαιτίας του επιθετικού ανταγωνισμού από εγχώριους κατασκευαστές όπως η Huawei και η Xiaomi, η Apple είδε τα έσοδα της στην κινεζική αγορά να αυξάνονται ραγδαία κατά 20%, προσεγγίζοντας τα 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιστροφή σε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης στην πιο απαιτητική αγορά του κόσμου καταδεικνύει την επιτυχημένη προσαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων και την ελκυστικότητα των νέων χαρακτηριστικών που ενσωματώνουν τα προϊόντα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Κίνα παραμένει ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες κερδοφορίας του ομίλου.

Βάζοντας τα δεδομένα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς smartphones, η επιτυχία της Apple αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Σύμφωνα με ανεξάρτητες αναλύσεις και πρόσφατες έρευνες εταιρειών ερευνών αγοράς, οι συνολικές αποστολές smartphones μειώθηκαν δραματικά κατά 20% μέσα στο 2026, αντανακλώντας τον κορεσμό της αγοράς και την απροθυμία μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού να προχωρήσει σε συχνές αναβαθμίσεις. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, ελάχιστοι κατασκευαστές κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, με την Apple και τη Samsung να αποτελούν τους μεγάλους νικητές αυτής της συγκέντρωσης δυνάμεων. Η Apple, εστιάζοντας αποφασιστικά στην premium κατηγορία και στην ενίσχυση της κερδοφορίας έναντι του στείρου όγκου συσκευών, καταφέρνει να απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών κερδών της βιομηχανίας των smartphones.

Τα καθαρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα 30,7 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 11,8% και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για 29 δισεκατομμύρια. Ο τεράστιος όγκος ταμειακών ροών επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίζει τις τεράστιες επενδύσεις της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ειδικά γύρω από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) και τη βελτιστοποίηση του οικοσυστήματος συσκευών της.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν πως το οικοδόμημα της Apple παραμένει σταθερό απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς, λειτουργώντας σχεδόν αυτόνομα με τους δικούς του ρυθμούς και κανόνες. Η μετάβαση από το hardware ως αυτοσκοπό, στην πώληση ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού βιώματος μέσα από άρρηκτα συνδεδεμένες υπηρεσίες και συσκευές, αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας που διατηρεί την αφοσίωση του κοινού σε υψηλά επίπεδα.